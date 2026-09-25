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Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні

Київ • УНН

 • 7822 перегляди

У вересні яйця подорожчали до 41,6%, цукор — на 18%, рис — на 13,5%. Експерти назвали причини зростання цін.

Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні

У вересні базові харчі — яйця, цукор, гречка, рис, олія соняшникова та м'ясо — здорожчали на 1,25%. Причин, за словами економічних експертів кілька: від ударів зс рф по складах і логістиці, що збільшують витрати бізнесу до сезонних факторів та нестачі внутрішньої пропозиції.

Які продукти подорожчали за перший осінній місяць найбільше та скільки за них доведеться платити українцям, розібрався УНН

За скільки можна купити яйця в Україні

Найбільший ціновий стрибок за місяць зробили яйця. Наразі стандартний лоток на 10 штук яєць ТМ "Квочка" категорії С1 коштують в середньому 80 грн. Яйця ТМ "Ясенсвіт" цієї ж категорії ще дорожчі: за них доведеться заплатити 84,25 грн. Для порівняння зауважимо, що ще у серпні вони коштували 57,12 грн та 59,49 грн відповідно. Як бачимо, продукт здорожчав на 38,3-41,6% відповідно. 

Наразі найдешевше придбати яйця можна у супермаркетах мережі Varus: там за акційною ціною вони коштують 75, 50 грн.  АТБ пропонує їх уже за трохи вищою ціною — 78,90 грн за 10 штук яєць категорії С1 ТМ "Квочка". Якщо ж купувати цей продукт у супермаркетах мережі "Сільпо", доведеться заплатити 84, 52 грн. 

Яйця ТМ "Ясенсвіт" можна придбати дешевше: від 63,80 грн у мережі Varus (щоправда, це не постійна, а акційна ціна) до 79,90 грн в магазинах АТБ.  

Що відбувається з цінами на цукор 

На другому місці в антирейтингу цін опинився цукор. Він за місяць здорожчав на 18%. Наразі кілограм цукру-піску можна придбати в середньому за 35,82 грн, у той час, як ще у серпні на полицях магазинів його можна було взяти за 30,22 грн, попри сезон консервації. 

Станом на 25 вересня вигідно придбати цукор пропонують гіпермаркети Auchan та Metro: там на нього встановили ціну у 34,90 грн. Дорожче на символічні дев'ять копійок обійдуться солодкі закупи в Novus, де кілограм цукру коштує 34,99 грн. І найдорожче за нього доведеться віддати у мережі Megamarket, де кілограм солодкого піску коштує вже 38,50 грн. 

Найдешевше ж зараз купити кілограм білого цукру у "Сільпо": там він коштує 32,99 грн. Трохи дорожче доведеться заплатити за закупи в АТБ та Varus: 34,90 грн та 39,50 грн відповідно.  

Чи доступна зараз для українців гречка та де її купити найдешевше 

Гречка, на відміну від інших популярних харчів, за вересень зросла в ціні незначно – на 5,1%. Якщо в серпні кілограм крупи можна було купити за 74,63 грн, то у вересні вже доведеться заплатити 78,45 грн. 

Найвигідніше зараз робити запаси цієї крупи в "Сільпо": там кілограм гречки пропонують придбати за акційною ціною у 54,99 грн. В АТБ та Metro вона коштує вже дорожче — 69,90 грн.  Auchan пропонує покупцям придбати кілограм крупи за 74,90 грн. На цьому ж рівні тримається і Novus, де ціни на гречку встановили на рівні 74,99 грн за кілограм. Найдорожчі ціни зараз у мережах Varus (гречка коштує 97,30 грн за кг) та Megamarket (встановили ціну на рівні 99 грн за кг).

Скільки коштує рис і чому він злетів у ціні 

А от круглозернистий рис, на відміну від гречки, за місяць додав у ціні на 13,5%, здорожчавши з 54,71 грн до 62,07 грн за кілограм. 

Наразі найнижчу ціну за нього встановив Auchan — 53,90 грн за кілограм. Вигідно купувати рис і в мережі супермаркетів АТБ та гіпермаркетів Metro, де він коштує 54,90 грн за кг.  Дорожче доведеться заплатити у Megamarket — 58,50 грн за кілограм рису. А Varus пропонує придбати його за 74,50 грн. Вищу ціну встановив Novus, де популярний злак коштує вже 80,99 грн. А найбільша ціна на рис зараз у "Сільпо": там за рис власної

 ТМ "Премія" просять 92,49 грн за кг.  

На скільки у вересні здорожчала олія 

Ціни на соняшникову олію за місяць зросли приблизно на 6,6%. Якщо у серпні соняшникова олія ТМ "Олейна" (850 мл) коштувала 100,68 грн, то наприкінці вересня цінник на полицях популярних супермаркетів на неї встановили на рівні 107,30 грн.  

Найнижчу ціну наразі тримають у мережі магазинів АТБ: тут олія коштує 99,85 грн. У Varus вартість "Олейни" теж залишається доступною: 99,90 грн за пляшку.  Більша на кілька копійок — 99,99 грн — олію цієї ТМ можна придбати в Novus. А 101,50 грн. за рафіновану олію потрібно буде заплатити на касі в Auchan. Найвищі ціни на соняшникову олію нині встановили  "Сільпо" та Megamarket: 109 грн та 112,50 грн відповідно. 

Де у вересні найвигідніше купити м'ясо та скільки воно коштує 

Якщо говорити про м'ясо, то воно у вересні теж зросло у ціні.  Кілограм свинячого ошийка ще у серпні українці купували за 314,38 грн, а вже у вересні за нього доводиться платити 346,45 грн. Таким чином, ціна зросла на 10,2%.

Попри те, м'ясо зараз ще можна вигідно купити. Так, у "Сільпо" акційна ціна за кілограм свинячого ошийка без кістки зараз становить 279 грн.  Novus та Metro пропонують купити кілограм цього м'яса за 309 грн. У Varus за шматок свинини просять 324,90 грн, а у Megamarket — 379 грн.  

Чому в Україні здорожчали продукти 

Найперше, про що доводиться говорити, — це пошкодження складів, холодильного обладнання та втрата запасів ускладнюють зберігання й доставлення. 

Економіст Андрій Забловський ще на початку вересня пояснював: перехід до невеликих партій постачання обходиться дорожче за перевезення великих партій фурами та рефрижераторами. 

А от заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пов’язує осінній ціновий тиск із сезонними змінами пропозиції. Для молока — з подальшим скороченням надоїв у холодний період, для яєць —  поєднанням сезонності, витрат на енергоносії та логістику. 

Свинина своєю чергою зросла для українців у ціні через нестачу внутрішньої пропозиції. Іншими словами причина полягає у внутрішньому дефіциті поголів’я. 

А от для гречки існує давніша проблема з обсягами виробництва. Ще навесні виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий пояснював дорожнечу скороченням посівів і невеликим урожаєм попереднього сезону.

Нагадаємо 

Раніше УНН розповідав, чому споживчий кошик в Україні треба змінювати та яким він має бути.  

Олександра Василенко

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