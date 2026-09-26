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путін заявив про порушення прав російськомовних у країнах Балтії

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

путін заявив, що рф реагує на порушення прав російськомовних у Балтії в межах гуманітарного та міжнародного права. Він заперечив плани війни з Європою.

путін заявив про порушення прав російськомовних у країнах Балтії

російський диктатор володимир путін заявив, що рф знає про порушення прав російськомовних в країнах Балтії. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, росія знає, що в країнах Балтії "порушуються права російськомовних", але реагує на це в межах гуманітарного права.

Ми знаємо, що там, у прибалтійських країнах, порушуються права російськомовного населення. Але ми вже знаємо, як реагувати, і ми виробили певний підхід до цього. Ми реагуємо у гуманітарному плані, у плані міжнародного права

- сказав путін.

Він також назвав заяви країн ЄС про загрозу з боку росії цілеспрямованим роздуванням та провокацією.

"Я хочу ще раз підкреслити: ми не готуємося до будь-яких бойових дій з Європою. У нас немає таких планів і немає підстав, що найголовніше. Немає жодних реальних мотивів для загострення ситуації з Європою", - запевнив російський диктатор.

Нагадаємо

Раніше путін заявив, що всі пропозиції щодо мирного врегулювання "на столі", але рф ще потрібно подумати, що в її інтересах.

путін прагне захопити Одесу, Харків і Дніпро - Зеленський в Генасамблеї ООН23.09.26, 22:59 • 5287 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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російська пропаганда
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