путін заявив про порушення прав російськомовних у країнах Балтії

російський диктатор володимир путін заявив, що рф знає про порушення прав російськомовних в країнах Балтії. Про це повідомляє УНН.

За його словами, росія знає, що в країнах Балтії "порушуються права російськомовних", але реагує на це в межах гуманітарного права.

Ми знаємо, що там, у прибалтійських країнах, порушуються права російськомовного населення. Але ми вже знаємо, як реагувати, і ми виробили певний підхід до цього. Ми реагуємо у гуманітарному плані, у плані міжнародного права