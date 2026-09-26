путін заявив про порушення прав російськомовних у країнах Балтії
Київ • УНН
путін заявив, що рф реагує на порушення прав російськомовних у Балтії в межах гуманітарного та міжнародного права. Він заперечив плани війни з Європою.
російський диктатор володимир путін заявив, що рф знає про порушення прав російськомовних в країнах Балтії. Про це повідомляє УНН.
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За його словами, росія знає, що в країнах Балтії "порушуються права російськомовних", але реагує на це в межах гуманітарного права.
Ми знаємо, що там, у прибалтійських країнах, порушуються права російськомовного населення. Але ми вже знаємо, як реагувати, і ми виробили певний підхід до цього. Ми реагуємо у гуманітарному плані, у плані міжнародного права
Він також назвав заяви країн ЄС про загрозу з боку росії цілеспрямованим роздуванням та провокацією.
"Я хочу ще раз підкреслити: ми не готуємося до будь-яких бойових дій з Європою. У нас немає таких планів і немає підстав, що найголовніше. Немає жодних реальних мотивів для загострення ситуації з Європою", - запевнив російський диктатор.
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Раніше путін заявив, що всі пропозиції щодо мирного врегулювання "на столі", але рф ще потрібно подумати, що в її інтересах.
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