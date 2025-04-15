ДР Конго запропонувала США ексклюзивний доступ до корисних копалин та інфраструктурних проєктів в обмін на допомогу у сфері безпеки. Переговори перебувають на ранніх стадіях.
Вісім технологічних мільярдерів втратили близько $266 млрд через політику Трампа. Ілон Маск втратив $132 млрд через падіння акцій Tesla.
Білл Гейтс повідомив, що пожертвував понад 100 мільярдів доларів через свій благодійний фонд. Засновник Microsoft планує віддати більшу частину свого статку, залишивши дітям "не таку вже й величезну" суму.
Мільярдер Воррен Баффет оголосив про намір віддати 99,5% своїх статків на благодійність. Кошти отримають чотири сімейні фонди, якими керуватимуть його діти, але самі вони не зможуть працювати в благодійному фонді.
Десять найбагатших людей світу за один день збільшили свої статки на рекордні 64 млрд доларів. Найбільше збагатився Ілон Маск - на 26,5 млрд доларів, досягнувши показника у 290,3 млрд.
Чжан Їмін, співзасновник ByteDance, збільшив свої статки на 43% до 49,3 млрд доларів. Попри тиск у США, глобальний прибуток компанії виріс на 60% за минулий рік.
Кандидат від демократів Камала Гарріс заявила, що США готові обрати першу жінку-президентку. Вона прагне "перегорнути сторінку" для нації, "виснаженої" Дональдом Трампом.
Білл Гейтс приватно пожертвував близько $50 млн некомерційній організації, що підтримує президентські перегони Камали Гарріс. Пожертва була зроблена таємно і означає зміну стратегії Гейтса щодо політичних внесків.
Meta заблокувала Instagram і Threads акаунти, які відстежували польоти приватних літаків Цукерберга, Маска та інших знаменитостей. Компанія пояснила це порушенням політики конфіденційності та ризиком фізичної шкоди.
Мелінда Гейтс оголосила про свій вихід з Фонду Білла і Мелінди Гейтс після того, як отримала 12,5 мільярдів доларів на благодійні цілі.
Марк Цукерберг обігнав Ілона Маска і став третьою найбагатшою людиною у світі зі статками у 175 мільярдів доларів завдяки зростанню акцій Meta Platforms та падінню акцій Tesla.
Бум штучного інтелекту вимагає величезних обчислювальних потужностей та енергетичних навантажень, створюючи ризики для електромережі та переходу на більш чисті джерела енергії, оскільки ШІ може змусити компанії більше покладатися на викопні види палива, ніж очікувалося.
кремлівське псевдоЗМІ поширює "новину" про тестування ревматологічних лікарських засобів на жителях Маріуполя для західних компаній у 2008-2016 роках.