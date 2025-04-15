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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20083 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 136273 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127624 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125935 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128273 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192821 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76815 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Економіка • 22 березня, 13:10 • 55946 перегляди

Топ-8 техномагнатів втратили цього року $266 млрд

Вісім технологічних мільярдерів втратили близько $266 млрд через політику Трампа. Ілон Маск втратив $132 млрд через падіння акцій Tesla.

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"Ще є що віддати": Білл Гейтс розкрив, скільки мільярдів роздав

Білл Гейтс повідомив, що пожертвував понад 100 мільярдів доларів через свій благодійний фонд. Засновник Microsoft планує віддати більшу частину свого статку, залишивши дітям "не таку вже й величезну" суму.

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Воррен Баффет розкрив несподіваний план щодо свого 149-мільярдного статку

Мільярдер Воррен Баффет оголосив про намір віддати 99,5% своїх статків на благодійність. Кошти отримають чотири сімейні фонди, якими керуватимуть його діти, але самі вони не зможуть працювати в благодійному фонді.

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Статки 10 найбагатших людей світу різко зросли після перемоги Трампа. Особливо збагатився Ілон Маск

Десять найбагатших людей світу за один день збільшили свої статки на рекордні 64 млрд доларів. Найбільше збагатився Ілон Маск - на 26,5 млрд доларів, досягнувши показника у 290,3 млрд.

Економіка • 7 листопада, 17:36 • 23183 перегляди

Засновник TikTok став найбагатшою людиною Китаю: що відомо про його статки

Чжан Їмін, співзасновник ByteDance, збільшив свої статки на 43% до 49,3 млрд доларів. Попри тиск у США, глобальний прибуток компанії виріс на 60% за минулий рік.

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"Абсолютно": в інтерв’ю ЗМІ Камала Гарріс відповіла на питання, чи налаштовані громадяни США до обрання жінки президентом

Кандидат від демократів Камала Гарріс заявила, що США готові обрати першу жінку-президентку. Вона прагне "перегорнути сторінку" для нації, "виснаженої" Дональдом Трампом.

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Білл Гейтс приватно пожертвував близько $50 млн некомерційній організації, що підтримує президентські перегони Камали Гарріс. Пожертва була зроблена таємно і означає зміну стратегії Гейтса щодо політичних внесків.

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Meta заблокувала Instagram і Threads акаунти, які відстежували польоти приватних літаків Цукерберга, Маска та інших знаменитостей. Компанія пояснила це порушенням політики конфіденційності та ризиком фізичної шкоди.

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Мелінда Гейтс оголосила про вихід із Фонду Білла та Мелінди Гейтс

Мелінда Гейтс оголосила про свій вихід з Фонду Білла і Мелінди Гейтс після того, як отримала 12,5 мільярдів доларів на благодійні цілі.

Новини Світу • 13 травня, 22:45 • 25253 перегляди

Цукерберг потіснив Маска з третьої сходинки серед найбагатших людей світу - ЗМІ

Марк Цукерберг обігнав Ілона Маска і став третьою найбагатшою людиною у світі зі статками у 175 мільярдів доларів завдяки зростанню акцій Meta Platforms та падінню акцій Tesla.

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Штучний інтелект потребує великих об’ємів електроенергії та ускладнює перехід на безвуглецеві технології

Бум штучного інтелекту вимагає величезних обчислювальних потужностей та енергетичних навантажень, створюючи ризики для електромережі та переходу на більш чисті джерела енергії, оскільки ШІ може змусити компанії більше покладатися на викопні види палива, ніж очікувалося.

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рф поширює фейк про тестування препаратів на маріупольцях для західних фармкомпаній

кремлівське псевдоЗМІ поширює "новину" про тестування ревматологічних лікарських засобів на жителях Маріуполя для західних компаній у 2008-2016 роках.

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