Білл Гейтс

Штучний інтелект потребує великих об’ємів електроенергії та ускладнює перехід на безвуглецеві технології

Бум штучного інтелекту вимагає величезних обчислювальних потужностей та енергетичних навантажень, створюючи ризики для електромережі та переходу на більш чисті джерела енергії, оскільки ШІ може змусити компанії більше покладатися на викопні види палива, ніж очікувалося.