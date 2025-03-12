Топ-8 техномагнатів втратили цього року $266 млрд

Вісім технологічних титанів цього року втратили 266 мільярдів доларів зі свого сукупного багатства, повідомило видання Business Insider 11 березня, пише УНН.

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Їх сукупний чистий капітал впав на 64 мільярди доларів у понеділок, на тлі того, як Nasdaq пережив найгірший день з 2022 року.

Ілон Маск втратив 132 мільярди доларів, або 30% свого статку, у 2025 році після падіння акцій Tesla.

Вісім технологічних мільярдерів побачили, що їх сукупний статок скоротився приблизно на 266 мільярдів доларів цього року, на тлі того, як політика президента США Дональда Трампа продовжує лякати інвесторів, пише видання.

Ця цифра перевищує ринкову вартість більшості найбільших компаній Америки, включаючи Salesforce, McDonald's і Wells Fargo.

Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск очолює список тих, хто втратив багатство, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. Найбагатша людина в світі втратила 132 мільярди доларів, або 30% свого статку, за останні 10 тижнів після падіння акцій Tesla на 45% за цей період.

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Джефф Безос з Amazon, Ларрі Еллісон з Oracle, Майкл Делл з Dell Technologies і Дженсен Хуан з Nvidia втратили більше 20 мільярдів доларів зі своїх чистих активів цього року, оскільки ціни на акції їхніх компаній впали. Amazon і Oracle втратили близько 11%, в той час як Dell і Nvidia втратили більше 20%.

Завершують групу співзасновники Alphabet Ларрі Пейдж і Сергій Брін - вони втратили близько 18 і 17 мільярдів доларів кожен цього року після падіння акцій материнської компанії Google на 12% - і Стів Балмер, який втратив близько 13 мільярдів доларів після падіння акцій Microsoft на 10%.

Сукупний чистий капітал восьми технологічних титанів впав на 64 млрд доларів тільки в понеділок, на тлі того, як Nasdaq Composite впав на 4%, що стало найрізкішим одноденним падінням з 2022 року.

Розпродаж був спровокований попередженням Трампа про те, що в економіці США настане "перехідний період" в інтерв'ю Fox News в неділю. Президент США не виключив рецесії, коли його запитали, чи очікує він її цього року.



Невизначеність, що зросла, послабила галас навколо ШІ, яка підняла технологічні акції і ринок в цілому до рекордних максимумів цього року. Одним з наслідків цього є те, що 16 найбагатших людей світу стали на 236 мільярдів доларів "біднішими", ніж на початку січня, після зниження на 87 мільярдів доларів в понеділок, згідно зі списком багатих людей Bloomberg.

Білл Гейтс з Microsoft і Марк Цукерберг з Meta все ще мали зростання обсгом від 4 до 5 мільярдів доларів за рік до закриття понеділка. Співзасновник Facebook втратив 9,5 мільярда доларів в цей день - поступаючись тільки Маску в 29 мільярдів доларів.

Ще троє в списку знаходяться в плюсі в 2025 році, оскільки вони менш схильні до впливу технологій: Воррен Баффет з Berkshire Hathaway "виріс" приблизно на 14 мільярдів доларів, в той час як Бернар Арно з LVMH і Амансіо Ортега з Inditex "виросли" від 6 до 7 мільярдів доларів.

"Найбагатшим з багатих не варто себе занадто шкодувати, адже 2024 рік видався для них просто блискучим. Станом на кінець грудня статок десяти найбільших мільярдерів за рік виріс більш ніж на 500 мільярдів доларів, а їх сукупний статок становить 2 трильйони доларів - приблизно стільки ж, скільки у Amazon або Alphabet", - пише видання.

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