Акції Tesla падають щотижня, відколи Маск "переїхав" до Вашингтона

Протягом семи тижнів поспіль, відколи мільярдер Ілон Маск переїхав до Вашингтона, щоб приєднатися до адміністрації президента США Дональда Трампа, акції його автовиробника Tesla падали, закрившись у п’ятницю на рівні 270,48 доларів, повідомляє CNBC, пише УНН.

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Це найдовша смуга невдач для Tesla за 15 років як публічної компанії.

Акції Tesla завершили тиждень падінням більш ніж на 10% і на найнижчому рівні з 5 листопада, дня виборів, коли вони закрилися на рівні 251,44 дол. Після того, як 17 грудня акції досягли максимуму в майже 480 доларів, Tesla втратила понад 800 мільярдів доларів ринкової капіталізації.

Цього тижня кілька компаній з Волл-стріт, включаючи Bank of America, Baird і Goldman Sachs, знизили свої цінові орієнтири на Tesla.

Знижуючи цільові ціни з 490 до 380 доларів, аналітики Bank of America посилалися на занепокоєння щодо падіння продажів нових автомобілів компанії та відсутність останніх оновлень від Маска щодо "дешевої моделі".

Goldman Sachs, який знизив цільову ціну акцій до 320 доларів з 345 доларів, також вказав на падіння продажів електромобілів для Tesla в перші два місяці року на кількох ринках Європи, Китаю та деяких регіонів США.

Аналітики Goldman відзначили, що Tesla стикається з "жорстким конкурентним середовищем для FSD" у Китаї, де ключові конкуренти "зазвичай не вимагають окремого придбання програмного забезпечення для функцій розумного водіння". FSD, або Full Self-Driving (Supervised), - це частково автоматизована система водіння Tesla, яку компанія продає як преміальний варіант у США.

Але Волл-стріт хвилюють не лише такі фундаментальні показники, як показники продажів і виробництва. Інвестори також намагаються оцінити, наскільки політика і робота Маска в Білому домі будуть тиснути на Tesla і як довго.

"Взаємодія Маска з адміністрацією Трампа додає невизначеності з боку попиту", - пишуть аналітики Baird.

Настрої проти Маска та Tesla зростають у США та Європі, що супроводжується спалахом протестів та ймовірних підпалів та вандалізму на об’єктах Tesla.

Навіть найбільш оптимістичним аналітикам і багатьом фанатам довелося визнати вплив політики Маска на бажаність Tesla та її продуктів для широкого загалу клієнтів та інвесторів.

Акції Tesla різко впали після скорочення продажів у Європі