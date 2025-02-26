Акції Tesla різко впали після скорочення продажів у Європі
Київ • УНН
Акції Tesla впали на 9% після скорочення продажів в ЄС і Британії майже вдвічі в січні. Капіталізація компанії вперше з листопада впала нижче $1 трлн через конкуренцію та суперечливі заяви Маска.
Акції виробника електромобілів Tesla впали більш ніж на 9% після того, як продажі в ЄС і Великій Британії скоротилися майже вдвічі в січні, повідомляє BBC, пише УНН.
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Падіння акцій Tesla призвело до того, що оцінка компанії вперше з листопада 2024 року опустилася нижче за $1 трлн.
Tesla стикається з жорсткою конкуренцією на європейському ринку з боку китайських та інших виробників.
Окрім того, власник Tesla Ілон Маск викликає суперечливі політичні хвилі по обидва боки Атлантики, сказав аналітик.
Головним фактором падіння продажів у січні, імовірно, було посилення конкуренції, сказав інвестиційний директор AJ Bell Расс Молд.
За словами Молда, китайський виробник BYD досяг значних успіхів, частково тому, що він включає в стандартну комплектацію деякі функції, які коштують додатково від інших виробників.
Однак деякі покупці автомобілів також можуть займати "принципову позицію" щодо політичного втручання Маска, сказав він.
Tesla втрачає європейський ринок після політичних заяв Маска - FT25.02.25, 12:04 • 29291 перегляд