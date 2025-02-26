Акции Tesla резко упали после сокращения продаж в Европе
Киев • УНН
Акции Tesla упали на 9% после сокращения продаж в ЕС и Британии почти вдвое в январе. Капитализация компании впервые с ноября упала ниже $1 трлн из-за конкуренции и противоречивых заявлений Маска.
Акции производителя электромобилей Tesla упали более чем на 9% после того, как продажи в ЕС и Великобритании сократились почти вдвое в январе, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Падение акций Tesla привело к тому, что оценка компании впервые с ноября 2024 года опустилась ниже $1 трлн.
Tesla сталкивается с жесткой конкуренцией на европейском рынке со стороны китайских и других производителей.
Кроме того, владелец Tesla Илон Маск вызывает противоречивые политические волны по обе стороны Атлантики, сказал аналитик.
Tesla теряет европейский рынок после политических заявлений Маска - FT25.02.25, 12:04 • 27211 просмотров