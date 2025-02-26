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Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 43054 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
25 февраля, 18:54 • 101170 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 102763 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 101611 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

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АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
25 февраля, 16:22 • 99803 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Акции Tesla резко упали после сокращения продаж в Европе

Акции Tesla резко упали после сокращения продаж в Европе

Киев  •  УНН

 • 9436 просмотра

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Акции Tesla упали на 9% после сокращения продаж в ЕС и Британии почти вдвое в январе. Капитализация компании впервые с ноября упала ниже $1 трлн из-за конкуренции и противоречивых заявлений Маска.

Акции производителя электромобилей Tesla упали более чем на 9% после того, как продажи в ЕС и Великобритании сократились почти вдвое в январе, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Падение акций Tesla привело к тому, что оценка компании впервые с ноября 2024 года опустилась ниже $1 трлн.

Tesla сталкивается с жесткой конкуренцией на европейском рынке со стороны китайских и других производителей.

Кроме того, владелец Tesla Илон Маск вызывает противоречивые политические волны по обе стороны Атлантики, сказал аналитик.

Tesla теряет европейский рынок после политических заявлений Маска - FT25.02.25, 12:04 • 27211 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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