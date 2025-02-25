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Tesla теряет европейский рынок после политических заявлений Маска - FT

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Продажи Tesla в Европе упали на 45% в январе 2024 года после политических заявлений Илона Маска. Доля компании на рынке снизилась до 1%, тогда как общие продажи электромобилей в Европе выросли на 37%.

Продажи Tesla резко упали в Европе в январе, что говорит о спаде спроса на автомобили американского автопроизводителя после того, как его руководитель-миллиардер Илон Маск «усилил свое вмешательство в политику региона», сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Производитель электромобилей продал только 9900 единиц в Европе в прошлом месяце, что на 45 процентов меньше, чем за тот же период 2024 года, согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей. Общая доля новых регистраций автомобилей этого производителя упала до 1% с 1,8% за тот же период.

Падение доли рынка Tesla, как указано, произошло после «беспрецедентного вторжения Маска в политику ЕС, где он поддержал крайне правую партию „Альтернатива для Германии“ (AfD) перед выборами в стране, что вызвало негативную реакцию на континенте». Маск, как отмечается, также «выступил против ЕС», который он в ноябре назвал «недемократическим».

Падение произошло даже несмотря на то, что европейские потребители приобрели 166 000 аккумуляторных электромобилей за месяц, что на 37 процентов больше, чем год назад. Чистые продажи электромобилей росли быстрее, чем продажи всех других типов транспортных средств, тогда как продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями упали на 20,5 процента и 26,5 процента соответственно.

Эти цифры включают рынки ЕС, Великобритании и другие, включая Норвегию, один из крупнейших рынков электромобилей в Европе.

Европейские продажи SAIC Motor, китайского государственного автопроизводителя, который расширился в ЕС и сотрудничал с Audi в Китае, выросли на 37 процентов до 23 000 автомобилей в январе, что является одним из крупнейших приростов продаж в годовом исчислении среди всех крупных производителей в регионе.

Общее количество регистраций новых транспортных средств на континенте сократилось на 2,1 процента в январе до 995 271.

Трамп отменил указ Байдена о переходе США на электромобили22.01.25, 05:21 • 108411 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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