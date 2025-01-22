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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп отменил указ Байдена о переходе США на электромобили

Трамп отменил указ Байдена о переходе США на электромобили

Киев  •  УНН

 • 6879 просмотра

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Дональд Трамп подписал указ об отмене плана Байдена по 50% продаж электромобилей к 2030 году. Президент также прекращает финансирование зарядных станций на $5 млрд и планирует отменить налоговые льготы для электрокаров.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий решение 2021 года Джо Байдена, которое предусматривало, что к 2030 году половина новых транспортных средств, проданных в США, будут электромобилями или гибридами. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Guardian и Reuters.

Детали

Отмечается, что Дональд Трамп раскритиковал федеральную поддержку продажи электромобилей (ЭМ) на фоне потока обещанных указов в свой первый день возвращения в Белый дом.

Соединенные Штаты не будут саботировать нашу собственную промышленность, пока Китай безнаказанно загрязняет окружающую среду

- сказал американский Президент.

Дональд Трамп объявил о прекращении использования остаточных государственных средств в размере $5 миллиардов для строительства зарядных станций для электромобилей. Он призвал отменить инициативы штатов по введению правил для автомобилей с нулевым уровнем выбросов до 2035 года. 

Президент США также заявил о намерении аннулировать разрешение, предоставленное Калифорнии, которое позволяет прекратить продажу автомобилей, работающих исключительно на бензине, до 2035 года. Аналогичную инициативу уже поддержали 11 других штатов.

По информации Reuters, Дональд Трамп планирует поручить Агентству по охране окружающей среды (EPA) пересмотреть правила, которые предусматривают более жесткие нормы выбросов. В частности в рамках этих правил, электромобили должны отвечать за от 30% до 56% всех продаж автопроизводителей.

В целом администрация Трампа должна рассмотреть возможность отмены субсидий и рыночных стимулов, которые создают преимущества для электромобилей.

Напомним

Дональд Трамп отменил недавнее решение Байдена об исключении Кубы из списка государств-спонсоров терроризма. Решение Байдена было частью соглашения с католической церковью об освобождении 553 политзаключенных.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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