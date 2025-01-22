Трамп скасував указ Байдена про перехід США на електромобілі

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що скасовує рішення 2021 року Джо Байдена, яке передбачало, що до 2030 року половина нових транспортних засобів, проданих у США, будуть електромобілями або гібридами. Про це інформує УНН з посиланням на The Guardian та Reuters.

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Зазначається, що Дональд Трамп розкритикував федеральну підтримку продажу електромобілів (ЕМ) на тлі потоку обіцяних указів у свій перший день повернення до Білого дому.

Сполучені Штати не саботуватимуть нашу власну промисловість, поки Китай безкарно забруднює довкілля - сказав американський Президент.

Дональд Трамп оголосив про припинення використання залишкових державних коштів у розмірі $5 мільярдів для будівництва зарядних станцій для електромобілів. Він закликав скасувати ініціативи штатів щодо введення правил для автомобілів з нульовим рівнем викидів до 2035 року.

Президент США також заявив про намір анулювати дозвіл, наданий Каліфорнії, який дозволяє припинити продаж автомобілів, що працюють виключно на бензині, до 2035 року. Аналогічну ініціативу вже підтримали 11 інших штатів.

За інформацією Reuters, Дональд Трамп планує доручити Агентству з охорони навколишнього середовища (EPA) переглянути правила, які передбачають більш жорсткі норми викидів. Зокрема у межах цих правил, електромобілі мали б відповідати за від 30% до 56% усіх продажів автовиробників.

Загалом адміністрація Трампа має розглянути можливість скасування субсидій і ринкових стимулів, які створюють переваги для електромобілів.

Нагадаємо

Дональд Трамп скасував нещодавнє рішення Байдена про виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму. Рішення Байдена було частиною угоди з католицькою церквою щодо звільнення 553 політв'язнів.