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Трамп повернув Кубу до списку держав-спонсорів тероризму

Трамп повернув Кубу до списку держав-спонсорів тероризму

Київ • УНН

 • 28811 перегляди

Дональд Трамп скасував нещодавнє рішення Байдена про виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму. Рішення Байдена було частиною угоди з католицькою церквою щодо звільнення 553 політв'язнів.

Президент США Дональд Трамп скасував рішення попередньої адміністрації Джо Байдена виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму. Про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що рішення про виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму Байден ухвалив менш ніж тиждень тому - 15 січня.

Воно було частиною угоди з католицькою церквою, в результаті якої Гавана погодилася звільнити 553 політичних вʼязнів, включно з кубинцями, ув’язненими під час придушення масових протестів 2021 року.

Президент Куби Мігель Діас-Канель розкритикував таке рішення Трампа, заявивши, що той "проявив зарозумілість і зневагу до правди".

За його словами, заходи економічної блокади, яких вживає Трамп, лише збільшують міграційний потік з Куби до США.

Нагадаємо

Нагадаємо, лише минулого тижня повідомлялося, що адміністрація вже колишнього президента США Джо Байдена планує виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму. Це відбулося у рамках угоди, укладеній за сприяння католицької церкви, щодо звільнення політичних в'язнів на острові.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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