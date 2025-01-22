Трамп вернул Кубу в список государств-спонсоров терроризма

Президент США Дональд Трамп отменил решение предыдущей администрации Джо Байдена исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Отмечается, что решение об исключении Кубы из списка государств-спонсоров терроризма Байден принял менее чем неделю назад - 15 января.

Оно было частью соглашения с католической церковью, в результате которого Гавана согласилась освободить 553 политических заключенных, включая кубинцев, заключенных во время подавления массовых протестов 2021 года.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель раскритиковал такое решение Трампа, заявив, что тот "проявил высокомерие и пренебрежение к правде".

По его словам, меры экономической блокады, которые принимает Трамп, только увеличивают миграционный поток из Кубы в США.

Напомним

Напомним, только на прошлой неделе сообщалось, что администрация уже бывшего президента США Джо Байдена планирует исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма. Это произошло в рамках соглашения, заключенного при содействии католической церкви, по освобождению политических заключенных на острове.