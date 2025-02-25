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Tesla втрачає європейський ринок після політичних заяв Маска - FT

Tesla втрачає європейський ринок після політичних заяв Маска - FT

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Продажі Tesla в Європі впали на 45% у січні 2024 року після політичних заяв Ілона Маска. Частка компанії на ринку знизилась до 1%, тоді як загальні продажі електромобілів в Європі зросли на 37%.

Продажі Tesla різко впали у Європі в січні, що говорить про спад попиту на автомобілі американського автовиробника після того, як його керівник-мільярдер Ілон Маск "посилив своє втручання в політику регіону", повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Виробник електромобілів продав лише 9900 одиниць у Європі минулого місяця, що на 45 відсотків менше, ніж за той же період 2024 року, згідно з даними Європейської асоціації автовиробників. Загальна частка нових реєстрацій автомобілів цього виробника впала до 1% з 1,8% за той же період.

Падіння частки ринку Tesla, як вказано, відбулося після "безпрецедентного вторгнення Маска у політику ЄС, де він підтримав крайню праву партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD) перед виборами в країні, що викликало негативну реакцію на континенті". Маск, як зазначається, також "виступив проти ЄС", який він у листопаді назвав "недемократичним".

Падіння сталося навіть попри те, що європейські споживачі придбали 166 000 акумуляторних електромобілів за місяць, що на 37 відсотків більше, ніж рік тому. Чисті продажі електромобілів зростали швидше, ніж продажі всіх інших типів транспортних засобів, тоді як продажі автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами впали на 20,5 відсотка та 26,5 відсотка відповідно.

Ці цифри включають ринки ЄС, Великої Британії та інші, включаючи Норвегію, один із найбільших ринків електромобілів у Європі.

Європейські продажі SAIC Motor, китайського державного автовиробника, який розширився в ЄС та співпрацював з Audi в Китаї, зросли на 37 відсотків до 23 000 автомобілів у січні, що є одним із найбільших приростів продажів у річному обчисленні серед усіх великих виробників у регіоні.

Загальна кількість реєстрацій нових транспортних засобів на континенті скоротилася на 2,1 відсотка у січні до 995 271.

Трамп скасував указ Байдена про перехід США на електромобілі22.01.25, 05:21 • 108541 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
audiAudi
tesla-inkTesla Inc
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ilon-maskІлон Маск
norvehiiaНорвегія
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