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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 17976 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 128088 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123111 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124532 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123475 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 126953 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 189665 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76698 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163953 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Українці менше купують китайські авто: з початку року ринок впав на 36%

У січні-березні 2025 року українці придбали 2641 легковий автомобіль з Китаю, що на 36% менше, ніж торік. Найпопулярніші моделі – BYD Song Plus та ZEEKR 001.

Економіка • 11 квітня, 07:10 • 4815 перегляди

Керівник підрозділу НАБУ Романюк накупив елітних авто і нерухомості та записав їх на родичів - розслідування

Розслідування виявило у керівника НАБУ Михайла Романюка елітне майно, оформлене на родичів. Він отримав пільгове житло, а його брат вже 8 років під судом за хабарництво.

Політика • 8 квітня, 16:28 • 14325 перегляди

Українці почали активніше купувати електрокари: назвали бестселери березня

У березні 2025 року українці придбали 4 680 електромобілів, що на 6% більше, ніж торік. Найбільш популярними стали BYD Song Plus та TESLA Model Y.

Економіка • 8 квітня, 08:44 • 12628 перегляди

Audi заморожує поставки автомобілів до США через мита Трампа

Audi припинила експорт авто до США у відповідь на нові мита Трампа. Компанія хоче продати акції, які вже є на території США.

Економіка • 7 квітня, 14:41 • 11114 перегляди

Porsche SE після збитків: автомобільний холдинг розглядає можливість повернення до оборонного бізнесу

Холдинг Porsche SE, що зазнав збитків, розглядає можливість повторного виходу на ринок озброєнь. Компанія має досвід розробки танка Leopard для Бундесверу і вже інвестує в розробку дронів.

Економіка • 3 квітня, 11:09 • 11411 перегляди

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Трамп запровадить 25% тарифи на імпорт авто, що вдарить по європейських виробниках. Porsche та Mercedes можуть втратити мільярди євро прибутку через нові мита США.

Економіка • 27 березня, 14:22 • 474884 перегляди

В Україні зросла кількість власників елітних авто: сплатили 220 млн грн транспортного податку

Кількість власників авто, які підпадають під "податок на розкіш", зросла на 38%. Вони сплатили майже 220 млн грн податку, найбільше - у Києві.

Суспільство • 14 березня, 12:55 • 16805 перегляди

Volkswagen відкликає понад 60 000 автомобілів в США через несправність

Volkswagen відкликає 60 490 автомобілів у США через проблему з відображенням положення передачі. Дефект стосується моделей ID.4, Audi Q4 e-Tron та Q4 e-Tron Sportback 2021-2023 років випуску.

Новини Світу • 1 березня, 13:39 • 35799 перегляди

Tesla втрачає європейський ринок після політичних заяв Маска - FT

Продажі Tesla в Європі впали на 45% у січні 2024 року після політичних заяв Ілона Маска. Частка компанії на ринку знизилась до 1%, тоді як загальні продажі електромобілів в Європі зросли на 37%.

Економіка • 25 лютого, 10:04 • 29835 перегляди

Які авто з бензиновими двигунами купували українці у 2024: несподівані лідери

В Україні зареєстровано 27,9 тис. нових бензинових авто, що на 2% менше ніж торік. Mazda CX5 стала лідером продажів, а серед вживаних імпортованих авто перше місце посів Volkswagen Golf.

Економіка • 17 січня, 16:33 • 43888 перегляди

Понад 222 тисячі вживаних авто ввезли до України у 2024 році

У 2024 році в Україні зареєстрували понад 222,1 тис. вживаних автомобілів, що на 4% більше ніж торік. Volkswagen Golf став найпопулярнішою моделлю серед вживаних авто з результатом 12 164 одиниці.

Суспільство • 7 січня, 07:44 • 23708 перегляди

ТОП-10 найпопулярніших нових авто в Україні: хто очолив рейтинг у грудні

RENAULT Duster залишається лідером продажів нових автомобілів в Україні у грудні 2024 року з 495 проданими одиницями.

Економіка • 2 січня, 09:00 • 27491 перегляди

Дані про 800 тисяч електромобілів Volkswagen опинилися у відкритому доступі

Дані 800 тисяч власників електромобілів Volkswagen опинилися у відкритому доступі через хмарне сховище Amazon. Витік розкрив GPS-координати та інформацію про 466 тисяч авто, що дозволило відстежити розпорядок дня власників.

Новини Світу • 30 грудня, 04:03 • 24507 перегляди

Audi оновлює модельний ряд після падіння прибутку на 91% у 2024 році

Audi анонсувала нові моделі авто на 2025 рік після значного падіння прибутку. Компанія представить оновлені A5, A6 e-tron, Q5, Q6, A7, Q3 та інші моделі з новими технічними характеристиками.

Технології • 25 грудня, 12:56 • 14967 перегляди

Башар Асад ховається в росії з сімейними статками в десятки мільярдів доларів - ЗМІ

Колишній сирійський диктатор Башар Асад таємно втік до москви після повалення режиму повстанцями: вивіз близько $135 млрд, але залишив у Дамаску колекцію люксових автомобілів.

Новини Світу • 15 грудня, 17:11 • 26720 перегляди

путін надав притулок Башару Асаду та його родині - росЗМІ

Башар Асад покинув Сирію після взяття Дамаска опозиційними силами та отримав притулок у росії. Прем'єр-міністр Сирії оголосив про готовність передати владу новому керівництву.

Новини Світу • 9 грудня, 10:18 • 16911 перегляди

Які електрокари стали лідерами продажів в Україні у листопаді: нові рейтинги

У листопаді в Україні зареєстровано 3742 електромобілі, що на 13% менше ніж торік. Серед нових лідирує HONDA M-NV, а серед вживаних - NISSAN Leaf.

Економіка • 9 грудня, 08:59 • 15096 перегляди

росія може втратити військовий вплив в Африці через ситуацію в Сирії - ISW

ISW повідомляє про можливу втрату російських баз у Сирії, що вплине на військову присутність рф у регіоні. Втрата баз порушить логістику та послабить операції росії в Африці та на Близькому Сході.

Новини Світу • 9 грудня, 08:39 • 16559 перегляди

У гаражі Асада знайшли колекцію люксових авто Ferrari, Audi та Mercedes

Сирійські повстанці виявили велику кількість розкішних автомобілів у гаражі президента Башара Асада після захоплення Дамаска. Серед конфіскованих авто - Ferrari, Audi, Mercedes та інші люксові марки.

Новини Світу • 8 грудня, 12:22 • 21050 перегляди

Імпорт вживаних авто в Україну впав на третину: які марки обирають українці

У листопаді реєстрації вживаних авто з-за кордону знизились на 10% порівняно з жовтнем. Найпопулярнішими залишаються бензинові авто (46%), а середній вік імпортованих машин становить 9 років.

Суспільство • 6 грудня, 08:00 • 17914 перегляди

Українці все частіше купують вживані електрокари: які моделі ходові

44% імпортованих вживаних авто віком до 5 років в Україні у жовтні були електромобілями. Tesla Model Y та Model 3 стали найпопулярнішими моделями серед вживаних електрокарів.

Економіка • 22 листопада, 08:10 • 13319 перегляди

Ford планує скоротити майже 3000 робочих місць у Німеччині до кінця 2027 року

Ford планує скоротити 4000 робочих місць в Європі, з них 2900 - у Німеччині. Рішення пов'язане зі збитками в сегменті легкових авто та переходом на виробництво електромобілів.

Новини Світу • 20 листопада, 16:43 • 23900 перегляди

Які бензинові авто найчастіше купували українці в жовтні: нові рейтинги

У жовтні українці придбали 2,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 19% менше ніж торік. Лідером продажів став RENAULT Duster, а серед вживаних - VOLKSWAGEN Golf.

Суспільство • 19 листопада, 09:15 • 14406 перегляди

Попит на авто з Китаю в Україні падає

У жовтні продажі китайських авто в Україні впали на 8% порівняно з минулим роком, склавши 1,2 тисячі одиниць. 81% проданих китайських авто становили електромобілі, з Honda M-NV як лідером продажів.

Економіка • 14 листопада, 09:16 • 17241 перегляди

Nissan скоротить 9 000 робочих місць і знизить прогноз прибутку

Nissan Motor знизив прогноз річного прибутку з 500 до 150 мільярдів ієн через погіршення ситуації в США та Китаї. Компанія планує скоротити 9000 співробітників та зменшити виробничі потужності на 20%.

Новини Світу • 7 листопада, 16:26 • 14661 перегляди

15% під загрозою: Audi прагне до скорочення робочих місць через падіння прибутку

Операційний прибуток Audi впав на 91% до 106 мільйонів євро в третьому кварталі. Компанія веде переговори про скорочення 15% непрямих робочих місць, що складе близько 4500 позицій у Німеччині.

Новини Світу • 7 листопада, 12:26 • 16079 перегляди
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Поліція відкрила кримінальне провадження через погрози чиновника НБУ Поляруша вбивством війському-добровольцю

Поліція розслідує погрози вбивством від керівника управління НБУ Павла Поляруша білоруському добровольцю. Інцидент стався під час дорожнього конфлікту в Києві, Поляруш був нетверезий.

Політика • 27 вересня, 08:01 • 93553 перегляди

У серпні українці витратили 15 мільярдів гривень на купівлю авто

У серпні 2024 року українці придбали нових легкових автомобілів на 15 млрд грн, що на 45% більше, ніж торік. Найпопулярнішими марками стали BMW, Toyota та Mercedes-Benz.

Економіка • 26 вересня, 15:50 • 16755 перегляди

У Києві за добу в ДТП загинуло троє пішоходів

У Києві минулої доби сталося три смертельні ДТП за участю пішоходів. Двоє загиблих переходили дорогу по нерегульованих переходах, один - у недозволеному місці. За всіма фактами розпочато кримінальні провадження.

Київ • 7 серпня, 10:15 • 36813 перегляди

Цьогоріч понад 70% імпортованих в Україну автівок були вживані

У 2024 році в Україну ввезли 228 319 транспортних засобів, що на 14,2% більше, ніж торік. 71% імпортованих авто - вживані, середній вік яких 9 років. Найпопулярніші марки: Volkswagen, Renault та Audi.

Суспільство • 2 серпня, 10:19 • 15668 перегляди