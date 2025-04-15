У січні-березні 2025 року українці придбали 2641 легковий автомобіль з Китаю, що на 36% менше, ніж торік. Найпопулярніші моделі – BYD Song Plus та ZEEKR 001.
Розслідування виявило у керівника НАБУ Михайла Романюка елітне майно, оформлене на родичів. Він отримав пільгове житло, а його брат вже 8 років під судом за хабарництво.
У березні 2025 року українці придбали 4 680 електромобілів, що на 6% більше, ніж торік. Найбільш популярними стали BYD Song Plus та TESLA Model Y.
Audi припинила експорт авто до США у відповідь на нові мита Трампа. Компанія хоче продати акції, які вже є на території США.
Холдинг Porsche SE, що зазнав збитків, розглядає можливість повторного виходу на ринок озброєнь. Компанія має досвід розробки танка Leopard для Бундесверу і вже інвестує в розробку дронів.
Трамп запровадить 25% тарифи на імпорт авто, що вдарить по європейських виробниках. Porsche та Mercedes можуть втратити мільярди євро прибутку через нові мита США.
Кількість власників авто, які підпадають під "податок на розкіш", зросла на 38%. Вони сплатили майже 220 млн грн податку, найбільше - у Києві.
Volkswagen відкликає 60 490 автомобілів у США через проблему з відображенням положення передачі. Дефект стосується моделей ID.4, Audi Q4 e-Tron та Q4 e-Tron Sportback 2021-2023 років випуску.
Продажі Tesla в Європі впали на 45% у січні 2024 року після політичних заяв Ілона Маска. Частка компанії на ринку знизилась до 1%, тоді як загальні продажі електромобілів в Європі зросли на 37%.
В Україні зареєстровано 27,9 тис. нових бензинових авто, що на 2% менше ніж торік. Mazda CX5 стала лідером продажів, а серед вживаних імпортованих авто перше місце посів Volkswagen Golf.
У 2024 році в Україні зареєстрували понад 222,1 тис. вживаних автомобілів, що на 4% більше ніж торік. Volkswagen Golf став найпопулярнішою моделлю серед вживаних авто з результатом 12 164 одиниці.
RENAULT Duster залишається лідером продажів нових автомобілів в Україні у грудні 2024 року з 495 проданими одиницями.
Дані 800 тисяч власників електромобілів Volkswagen опинилися у відкритому доступі через хмарне сховище Amazon. Витік розкрив GPS-координати та інформацію про 466 тисяч авто, що дозволило відстежити розпорядок дня власників.
Audi анонсувала нові моделі авто на 2025 рік після значного падіння прибутку. Компанія представить оновлені A5, A6 e-tron, Q5, Q6, A7, Q3 та інші моделі з новими технічними характеристиками.
Колишній сирійський диктатор Башар Асад таємно втік до москви після повалення режиму повстанцями: вивіз близько $135 млрд, але залишив у Дамаску колекцію люксових автомобілів.
Башар Асад покинув Сирію після взяття Дамаска опозиційними силами та отримав притулок у росії. Прем'єр-міністр Сирії оголосив про готовність передати владу новому керівництву.
У листопаді в Україні зареєстровано 3742 електромобілі, що на 13% менше ніж торік. Серед нових лідирує HONDA M-NV, а серед вживаних - NISSAN Leaf.
ISW повідомляє про можливу втрату російських баз у Сирії, що вплине на військову присутність рф у регіоні. Втрата баз порушить логістику та послабить операції росії в Африці та на Близькому Сході.
Сирійські повстанці виявили велику кількість розкішних автомобілів у гаражі президента Башара Асада після захоплення Дамаска. Серед конфіскованих авто - Ferrari, Audi, Mercedes та інші люксові марки.
У листопаді реєстрації вживаних авто з-за кордону знизились на 10% порівняно з жовтнем. Найпопулярнішими залишаються бензинові авто (46%), а середній вік імпортованих машин становить 9 років.
44% імпортованих вживаних авто віком до 5 років в Україні у жовтні були електромобілями. Tesla Model Y та Model 3 стали найпопулярнішими моделями серед вживаних електрокарів.
Ford планує скоротити 4000 робочих місць в Європі, з них 2900 - у Німеччині. Рішення пов'язане зі збитками в сегменті легкових авто та переходом на виробництво електромобілів.
У жовтні українці придбали 2,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 19% менше ніж торік. Лідером продажів став RENAULT Duster, а серед вживаних - VOLKSWAGEN Golf.
У жовтні продажі китайських авто в Україні впали на 8% порівняно з минулим роком, склавши 1,2 тисячі одиниць. 81% проданих китайських авто становили електромобілі, з Honda M-NV як лідером продажів.
Nissan Motor знизив прогноз річного прибутку з 500 до 150 мільярдів ієн через погіршення ситуації в США та Китаї. Компанія планує скоротити 9000 співробітників та зменшити виробничі потужності на 20%.
Операційний прибуток Audi впав на 91% до 106 мільйонів євро в третьому кварталі. Компанія веде переговори про скорочення 15% непрямих робочих місць, що складе близько 4500 позицій у Німеччині.
Поліція розслідує погрози вбивством від керівника управління НБУ Павла Поляруша білоруському добровольцю. Інцидент стався під час дорожнього конфлікту в Києві, Поляруш був нетверезий.
У серпні 2024 року українці придбали нових легкових автомобілів на 15 млрд грн, що на 45% більше, ніж торік. Найпопулярнішими марками стали BMW, Toyota та Mercedes-Benz.
У Києві минулої доби сталося три смертельні ДТП за участю пішоходів. Двоє загиблих переходили дорогу по нерегульованих переходах, один - у недозволеному місці. За всіма фактами розпочато кримінальні провадження.
У 2024 році в Україну ввезли 228 319 транспортних засобів, що на 14,2% більше, ніж торік. 71% імпортованих авто - вживані, середній вік яких 9 років. Найпопулярніші марки: Volkswagen, Renault та Audi.