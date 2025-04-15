Ford планує скоротити майже 3000 робочих місць у Німеччині до кінця 2027 року

Ford планує скоротити 4000 робочих місць в Європі, з них 2900 - у Німеччині. Рішення пов'язане зі збитками в сегменті легкових авто та переходом на виробництво електромобілів.