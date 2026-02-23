У Києві засудили жінку, яка скоїла смертельну ДТП напідпитку

Киянку визнали винною у вчиненні смертельної ДТП, внаслідок якої загинули двоє людей. Вирок отримав і її знайомий, який дозволив нетверезій жінці керувати автомобілем. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури мешканку Києва визнано винною у вчиненні смертельної ДТП, внаслідок якої загинули двоє людей. Вирок отримав і її знайомий, який дозволив нетверезій жінці керувати автомобілем. Смертельна ДТП сталася у листопаді 2023 року на вул. Старокиївській у Києві", - йдеться у дописі

За попередньою інформацією, жінка, якій на той момент було 20 років, керувала автомобілем Audi у стані алкогольного сп’яніння. Вона виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з зустрічним автомобілем Toyota. В результаті ДТП загинули його 40-річний водій та 39-річний пасажир.

"Встановлено, що винуватиця ДТП сіла за кермо за кілька хвилин до аварії. До цього автомобілем керував її знайомий, який на момент аварії був пасажиром. Зазначимо, що за рішеннями судів і чоловік, і жінка були позбавлені права керувати транспортними засобами через притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у дописі

Також, за матеріалами справи, після ДТП водій Audi разом з пасажиром поїхали до приватної лікарні, звідки втекли, а годом їх затримали.

"Вироком Голосіївського районного суду Києва 22-річну мешканку Києва визнано винною у порушенні правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані алкогольного сп’яніння, яке спричинило загибель кількох людей та невиконанні рішення суду щодо заборони керування транспортним засобом (за ч. 4 ст. 286-1, ч. 1. ст. 382 КК України)", - йдеться у дописі.

Жінку засуджено до 11 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років, і її пасажира засуджено до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном у 3 роки

Також обвинувачена має компенсувати 5,3 млн гривень рідним загиблих у ДТП.

Нагадаємо

