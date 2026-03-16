Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗС
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатів
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗС

Київ • УНН

 • 3502 перегляди

Ринок пального стабільний завдяки закордонним поставкам та запасам. Влада готує допомогу 1500 грн вразливим верствам та кешбек за купівлю бензину.

Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗС

Прем'єрка Юлія Свириденко провела нараду з операторами паливного ринку. Представники найбільших мереж АЗС поінформували про запаси пального та закордонні поставки, передбачені на квітень. Станом на зараз ринок забезпечений ресурсом у достатній кількості, спостерігається спадання ажіотажу, передає УНН.

Провели нараду з операторами паливного ринку та скоординували забезпечення ресурсами українських АЗС за участі Мінекономіки, Міненерго, Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби. Наша мета — забезпечити пальним усіх споживачів. Безумовним пріоритетом залишається безперебійне постачання для Сил Оборони, екстрених служб, а також для сільськогосподарських виробників у звʼязку з початком посівної 

- повідомила Свириденко.

За словами прем'єрки, представники найбільших мереж АЗС поінформували про запаси пального та закордонні поставки, передбачені на квітень. Станом на зараз ринок забезпечений ресурсом у достатній кількості, спостерігається спадання ажіотажу.

Державна компанія "Укрнафта", що входить до Групи Нафтогаз, продовжує тримати орієнтир цін на бензин та дизель для ринку, з урахуванням світових змін через ситуацію на Близькому Сході 

- додала Свириденко.

Прем'єрка доручила керівництву Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби продовжити моніторинг рівня цін на українському ринку і реагувати за потреби у випадку виявлення порушень, не перешкоджаючи при цьому роботі бізнесу.

Крім того, під час наради, узгодили з керівниками ключових операторів подальші спільні кроки для стабільної ситуації на ринку.

Додатково Уряд готує нові адресні програми для підтримки людей в умовах зростання світових цін на нафту. Це одноразова допомога 1500 грн для найбільш вразливих категорій громадян та кешбек на пальне в межах програми "Національний кешбек"

- резюмувала Свириденко.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Антимонопольний комітет України
Нафтогаз України
Міністерство енергетики України