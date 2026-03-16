Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗС

Прем'єрка Юлія Свириденко провела нараду з операторами паливного ринку. Представники найбільших мереж АЗС поінформували про запаси пального та закордонні поставки, передбачені на квітень. Станом на зараз ринок забезпечений ресурсом у достатній кількості, спостерігається спадання ажіотажу, передає УНН.

Провели нараду з операторами паливного ринку та скоординували забезпечення ресурсами українських АЗС за участі Мінекономіки, Міненерго, Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби. Наша мета — забезпечити пальним усіх споживачів. Безумовним пріоритетом залишається безперебійне постачання для Сил Оборони, екстрених служб, а також для сільськогосподарських виробників у звʼязку з початком посівної - повідомила Свириденко.

Державна компанія "Укрнафта", що входить до Групи Нафтогаз, продовжує тримати орієнтир цін на бензин та дизель для ринку, з урахуванням світових змін через ситуацію на Близькому Сході - додала Свириденко.

Прем'єрка доручила керівництву Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби продовжити моніторинг рівня цін на українському ринку і реагувати за потреби у випадку виявлення порушень, не перешкоджаючи при цьому роботі бізнесу.

Крім того, під час наради, узгодили з керівниками ключових операторів подальші спільні кроки для стабільної ситуації на ринку.