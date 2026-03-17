Трамп попросив Китай відкласти саміт із Сі через війну з Іраном

16 березня, 17:55 • 13463 перегляди
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
16 березня, 17:43 • 27939 перегляди
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Ексклюзив
16 березня, 16:39 • 19628 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Ексклюзив
16 березня, 15:36 • 21998 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
16 березня, 14:52 • 21773 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗСPhoto
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 30718 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
16 березня, 13:13 • 15145 перегляди
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Ексклюзив
16 березня, 11:08 • 16146 перегляди
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 27067 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатівPhoto
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 49796 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Під Києвом чоловік застрелив хвору 11-річну доньку, а потім вчинив самогубство16 березня, 18:58 • 10985 перегляди
Трамп оцінив імовірність застосування Ізраїлем ядерної зброї проти Ірану16 березня, 19:10 • 10512 перегляди
Зеленський дав доручення Умєрову щодо перемовин та анонсував нові зустрічі з партнерами16 березня, 19:30 • 9856 перегляди
Трамп заявив, що США не зобов’язані допомагати Україні16 березня, 20:48 • 8398 перегляди
Окупанти випустили понад 6000 дронів та здійснили 152 штурми за добу - Генштаб16 березня, 20:57 • 6112 перегляди
Публікації
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 19972 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 30718 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 29066 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці16 березня, 11:53 • 31581 перегляди
Найбільші породи собак у світі16 березня, 10:19 • 36722 перегляди
УНН Lite
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 33492 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 44099 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 48346 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 54252 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 47863 перегляди
Трамп попросив Китай відкласти саміт із Сі через війну з Іраном

Київ • УНН

 • 3726 перегляди

Дональд Трамп попросив Китай перенести зустріч на місяць для перебування у Вашингтоні. Причиною стала війна з Іраном та блокада Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся до Китаю з проханням відкласти запланований саміт із лідером КНР Сі Цзіньпіном приблизно на місяць. Причиною він назвав необхідність залишатися у Вашингтоні через війну з Іраном. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ми зараз над цим працюємо. Ми розмовляємо з Китаєм. Я б із задоволенням поїхав, але через війну я хочу бути тут

- сказав Трамп під час заходу в Білому домі.

За словами американського президента, зустріч лідерів двох найбільших економік світу планувалася на кінець цього місяця, однак ситуація на Близькому Сході змушує переглянути графік.

Я відчуваю, що мушу бути тут. Тому ми попросили відкласти це приблизно на місяць, і я з нетерпінням чекаю на зустріч з ними. У нас дуже добрі стосунки

- заявив він.

Трамп також підкреслив, що перенесення не пов’язане з політичними маневрами.

У нас триває війна. Я думаю, що важливо, щоб я був тут. Тож, можливо, ми трохи затримаємося, не сильно

- додав президент США.

Запланований саміт розглядався як важливий етап у відносинах між США та Китаєм. Однак його підготовку затьмарила ескалація на Близькому Сході, зокрема блокування Іраном Ормузької протоки, що призвело до різкого зростання світових цін на нафту.

США і Китай починають нові переговори в Парижі перед зустріччю Трампа та Сі15.03.26, 11:23 • 6186 переглядiв

Степан Гафтко

