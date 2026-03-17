Трамп попросив Китай відкласти саміт із Сі через війну з Іраном
Київ • УНН
Дональд Трамп попросив Китай перенести зустріч на місяць для перебування у Вашингтоні. Причиною стала війна з Іраном та блокада Ормузької протоки.
Президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся до Китаю з проханням відкласти запланований саміт із лідером КНР Сі Цзіньпіном приблизно на місяць. Причиною він назвав необхідність залишатися у Вашингтоні через війну з Іраном. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Ми зараз над цим працюємо. Ми розмовляємо з Китаєм. Я б із задоволенням поїхав, але через війну я хочу бути тут
За словами американського президента, зустріч лідерів двох найбільших економік світу планувалася на кінець цього місяця, однак ситуація на Близькому Сході змушує переглянути графік.
Я відчуваю, що мушу бути тут. Тому ми попросили відкласти це приблизно на місяць, і я з нетерпінням чекаю на зустріч з ними. У нас дуже добрі стосунки
Трамп також підкреслив, що перенесення не пов’язане з політичними маневрами.
У нас триває війна. Я думаю, що важливо, щоб я був тут. Тож, можливо, ми трохи затримаємося, не сильно
Запланований саміт розглядався як важливий етап у відносинах між США та Китаєм. Однак його підготовку затьмарила ескалація на Близькому Сході, зокрема блокування Іраном Ормузької протоки, що призвело до різкого зростання світових цін на нафту.
