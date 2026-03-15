США і Китай починають нові переговори в Парижі перед зустріччю Трампа та Сі

15 березня, 00:18 • 24899 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 35409 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 31193 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 28019 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 46258 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14 • 44339 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
14 березня, 07:48 • 24516 перегляди
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістикиPhotoVideo
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 62509 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 12:53 • 89532 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
13 березня, 10:42 • 50477 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Популярнi новини
Уряд виділяє 11,2 мільярда на захист критичної інфраструктури15 березня, 00:55 • 7236 перегляди
Ізраїль повідомив США про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів - ЗМІ15 березня, 01:31 • 9248 перегляди
Армія рф масово відводить техніку вглиб тилу через зростання втрат біля лінії фронту - "АТЕШ"15 березня, 02:08 • 16109 перегляди
Швейцарія заборонила проліт літаків США, пов'язаних із війною в Ірані15 березня, 02:43 • 6188 перегляди
ЦПД: росія запустила масштабну кампанію з дискредитації України в Європі05:32 • 10953 перегляди
Публікації
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 46259 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 44340 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 34141 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 44120 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 48582 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 23226 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 30355 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 26088 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 39978 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto13 березня, 09:57 • 62441 перегляди
США і Китай починають нові переговори в Парижі перед зустріччю Трампа та Сі

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Представники Вашингтона та Пекіна обговорюють мита, технології та закупівлі агропродукції. Зустріч має запобігти загостренню перед візитом Трампа до КНР.

У Парижі в неділю, 15 березня, стартує новий раунд економічних переговорів між США та Китаєм, покликаний зберегти торговельне перемир’я та підготувати візит президента США Дональда Трампа до Пекіна наприкінці березня, де він має зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними агентства, переговори очолять міністр фінансів США Скотт Бессент і віцепрем’єр Держради Китаю Хе Ліфен. Серед головних тем зустрічі - американські мита, постачання до США китайських рідкісноземельних мінералів і магнітів, обмеження на експорт високих технологій, а також закупівлі Китаєм американської сільськогосподарської продукції.

Очікується, що переговори відбудуться у штаб-квартирі Організації економічного співробітництва та розвитку в Парижі. До них також долучиться торговий представник США Джеймісон Грір.

Як зазначає Reuters, ці консультації продовжують серію зустрічей у європейських містах, розпочатих торік для зниження напруженості у торговельних відносинах між двома найбільшими економіками світу.

Прогнози щодо переговорів

Водночас аналітики не очікують суттєвого прориву. Причинами називають обмежений час на підготовку та зосередженість Вашингтона на війні США та Ізраїлю проти Ірану.

Експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Скотт Кеннеді заявив, що мінімальна мета сторін - проведення зустрічі для збереження діалогу і недопущення нового загострення.

Ймовірні теми для розмов

За його словами, Трамп може прагнути отримати від Пекіна зобов’язання щодо нових замовлень літаків Boeing, а також збільшення закупівель американського скрапленого газу і сої. Однак для цього, на думку аналітика, США, ймовірно, доведеться піти на певні поступки щодо експортного контролю.

Крім того, на переговорах, ймовірно, порушать і тему Близького Сходу, зокрема вплив війни з Іраном на нафтовий ринок. Йдеться про зростання цін на нафту та ризики для судноплавства в Ормузькій протоці, через яку Китай отримує значну частину імпортної нафти.

У Reuters також зазначають, що цього року Трамп і Сі Цзіньпін потенційно можуть зустрітися ще кілька разів, зокрема на саміті APEC у листопаді та саміті G20 у грудні.

США послаблюють Китай через контроль над енергоресурсами Ірану - ЦПД10.03.26, 13:09 • 7223 перегляди

Олександра Василенко

