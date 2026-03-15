США і Китай починають нові переговори в Парижі перед зустріччю Трампа та Сі

У Парижі в неділю, 15 березня, стартує новий раунд економічних переговорів між США та Китаєм, покликаний зберегти торговельне перемир’я та підготувати візит президента США Дональда Трампа до Пекіна наприкінці березня, де він має зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними агентства, переговори очолять міністр фінансів США Скотт Бессент і віцепрем’єр Держради Китаю Хе Ліфен. Серед головних тем зустрічі - американські мита, постачання до США китайських рідкісноземельних мінералів і магнітів, обмеження на експорт високих технологій, а також закупівлі Китаєм американської сільськогосподарської продукції.

Очікується, що переговори відбудуться у штаб-квартирі Організації економічного співробітництва та розвитку в Парижі. До них також долучиться торговий представник США Джеймісон Грір.

Як зазначає Reuters, ці консультації продовжують серію зустрічей у європейських містах, розпочатих торік для зниження напруженості у торговельних відносинах між двома найбільшими економіками світу.

Прогнози щодо переговорів

Водночас аналітики не очікують суттєвого прориву. Причинами називають обмежений час на підготовку та зосередженість Вашингтона на війні США та Ізраїлю проти Ірану.

Експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Скотт Кеннеді заявив, що мінімальна мета сторін - проведення зустрічі для збереження діалогу і недопущення нового загострення.

Ймовірні теми для розмов

За його словами, Трамп може прагнути отримати від Пекіна зобов’язання щодо нових замовлень літаків Boeing, а також збільшення закупівель американського скрапленого газу і сої. Однак для цього, на думку аналітика, США, ймовірно, доведеться піти на певні поступки щодо експортного контролю.

Крім того, на переговорах, ймовірно, порушать і тему Близького Сходу, зокрема вплив війни з Іраном на нафтовий ринок. Йдеться про зростання цін на нафту та ризики для судноплавства в Ормузькій протоці, через яку Китай отримує значну частину імпортної нафти.

У Reuters також зазначають, що цього року Трамп і Сі Цзіньпін потенційно можуть зустрітися ще кілька разів, зокрема на саміті APEC у листопаді та саміті G20 у грудні.

