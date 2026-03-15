США и Китай начинают новые переговоры в Париже перед встречей Трампа и Си

$44.1650.96
ukenru
15 марта, 00:18 • 25027 просмотра
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
14 марта, 18:43 • 35601 просмотра
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
14 марта, 18:22 • 31314 просмотра
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
14 марта, 16:51 • 28139 просмотра
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"Photo
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 46460 просмотра
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
14 марта, 13:14 • 44478 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
14 марта, 07:48 • 24544 просмотра
Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистикиPhotoVideo
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 62522 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 89546 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 10:42 • 50484 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
43%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Правительство выделяет 11,2 миллиарда на защиту критической инфраструктуры15 марта, 00:55 • 7374 просмотра
Израиль сообщил США о критическом дефиците ракет-перехватчиков - СМИ15 марта, 01:31 • 9402 просмотра
Армия РФ массово отводит технику вглубь тыла из-за роста потерь у линии фронта - "АТЕШ"15 марта, 02:08 • 16189 просмотра
Швейцария запретила пролет самолетов США, связанных с войной в Иране15 марта, 02:43 • 6334 просмотра
ЦПД: Россия запустила масштабную кампанию по дискредитации Украины в Европе05:32 • 11035 просмотра
публикации
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 46467 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому14 марта, 13:14 • 44484 просмотра
Топ-10 рецептов полезных перекусов14 марта, 09:04 • 34221 просмотра
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo13 марта, 20:08 • 44196 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto13 марта, 16:17 • 48653 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Александр Сырский
То Лам
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Европа
Реклама
УНН Lite
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 23278 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 30396 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 26118 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto13 марта, 12:24 • 40009 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto13 марта, 09:57 • 62472 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Отопление
Золото
Financial Times

США и Китай начинают новые переговоры в Париже перед встречей Трампа и Си

Киев • УНН

 • 998 просмотра

Представители Вашингтона и Пекина обсуждают пошлины, технологии и закупки агропродукции. Встреча должна предотвратить обострение перед визитом Трампа в КНР.

США и Китай начинают новые переговоры в Париже перед встречей Трампа и Си

В Париже в воскресенье, 15 марта, стартует новый раунд экономических переговоров между США и Китаем, призванный сохранить торговое перемирие и подготовить визит президента США Дональда Трампа в Пекин в конце марта, где он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным агентства, переговоры возглавят министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн. Среди главных тем встречи - американские пошлины, поставки в США китайских редкоземельных минералов и магнитов, ограничения на экспорт высоких технологий, а также закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции.

Ожидается, что переговоры состоятся в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития в Париже. К ним также присоединится торговый представитель США Джеймисон Грир.

Как отмечает Reuters, эти консультации продолжают серию встреч в европейских городах, начатых в прошлом году для снижения напряженности в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

Прогнозы по переговорам

В то же время аналитики не ожидают существенного прорыва. Причинами называют ограниченное время на подготовку и сосредоточенность Вашингтона на войне США и Израиля против Ирана.

Эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Скотт Кеннеди заявил, что минимальная цель сторон - проведение встречи для сохранения диалога и недопущения нового обострения.

Вероятные темы для разговоров

По его словам, Трамп может стремиться получить от Пекина обязательства по новым заказам самолетов Boeing, а также увеличению закупок американского сжиженного газа и сои. Однако для этого, по мнению аналитика, США, вероятно, придется пойти на определенные уступки относительно экспортного контроля.

Кроме того, на переговорах, вероятно, поднимут и тему Ближнего Востока, в частности влияние войны с Ираном на нефтяной рынок. Речь идет о росте цен на нефть и рисках для судоходства в Ормузском проливе, через который Китай получает значительную часть импортной нефти.

В Reuters также отмечают, что в этом году Трамп и Си Цзиньпин потенциально могут встретиться еще несколько раз, в частности на саммите АТЭС в ноябре и саммите G20 в декабре.

США ослабляют Китай через контроль над энергоресурсами Ирана - ЦПД10.03.26, 13:09 • 7223 просмотра

Александра Василенко

Новости Мира
Санкции
Техника
Энергетика
Скотт Бессент
Боинг
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Хэ Лифенг
Париж
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Иран