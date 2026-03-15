США и Китай начинают новые переговоры в Париже перед встречей Трампа и Си

В Париже в воскресенье, 15 марта, стартует новый раунд экономических переговоров между США и Китаем, призванный сохранить торговое перемирие и подготовить визит президента США Дональда Трампа в Пекин в конце марта, где он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным агентства, переговоры возглавят министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн. Среди главных тем встречи - американские пошлины, поставки в США китайских редкоземельных минералов и магнитов, ограничения на экспорт высоких технологий, а также закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции.

Ожидается, что переговоры состоятся в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития в Париже. К ним также присоединится торговый представитель США Джеймисон Грир.

Как отмечает Reuters, эти консультации продолжают серию встреч в европейских городах, начатых в прошлом году для снижения напряженности в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

Прогнозы по переговорам

В то же время аналитики не ожидают существенного прорыва. Причинами называют ограниченное время на подготовку и сосредоточенность Вашингтона на войне США и Израиля против Ирана.

Эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Скотт Кеннеди заявил, что минимальная цель сторон - проведение встречи для сохранения диалога и недопущения нового обострения.

Вероятные темы для разговоров

По его словам, Трамп может стремиться получить от Пекина обязательства по новым заказам самолетов Boeing, а также увеличению закупок американского сжиженного газа и сои. Однако для этого, по мнению аналитика, США, вероятно, придется пойти на определенные уступки относительно экспортного контроля.

Кроме того, на переговорах, вероятно, поднимут и тему Ближнего Востока, в частности влияние войны с Ираном на нефтяной рынок. Речь идет о росте цен на нефть и рисках для судоходства в Ормузском проливе, через который Китай получает значительную часть импортной нефти.

В Reuters также отмечают, что в этом году Трамп и Си Цзиньпин потенциально могут встретиться еще несколько раз, в частности на саммите АТЭС в ноябре и саммите G20 в декабре.

