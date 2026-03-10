США ослабляют Китай через контроль над энергоресурсами Ирана - ЦПД

$43.730.0850.540.36
ukenru
Эксклюзив
11:27 • 3960 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25 • 13599 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
08:20 • 25739 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 44033 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 79866 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 51003 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 57036 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 55276 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 33694 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 78173 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЦПД: РПЦ канонизирует погибших оккупантов для оправдания войны против Украины10 марта, 03:02 • 7534 просмотра
Курс валют на 10 марта: доллар и евро синхронно дорожают10 марта, 06:00 • 12256 просмотра
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным10 марта, 06:25 • 27370 просмотра
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - МинэнергоVideo08:42 • 18349 просмотра
В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко09:07 • 12548 просмотра
публикации
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
11:25 • 13571 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
08:20 • 25721 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 66555 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 69855 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 78166 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Урсула фон дер Ляйен
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Донецкая область
Израиль
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры11:32 • 2548 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 22470 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 30081 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 29891 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters9 марта, 15:15 • 30836 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дипломатка

США ослабляют Китай через контроль над энергоресурсами Ирана - ЦПД

Киев • УНН

 • 3524 просмотра

США берут под контроль потоки нефти в Иране для давления на Пекин. То же самое США уже сделали в Венесуэле.

США ослабляют Китай через контроль над энергоресурсами Ирана - ЦПД

Соединенные Штаты Америки занимаются в Иране ослаблением Китая, подобно тому, как они уже сделали с Венесуэлой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Детали

США в Иране занимаются ослаблением Китая путем взятия под контроль потоков энергоресурсов, от которых зависим Пекин. То же США уже сделали в Венесуэле. Для США - именно это приоритет операции

- говорится в сообщении.

Дополнительно

Война США и Израиля с Ираном спасает экономику РФ из-за роста цен на нефть, составившего более 100 долларов и ставшего спасательным кругом для бюджета РФ.

Для россии скачок цен на нефть является экономическим выигрышем в решающий момент, поскольку стоимость четырех лет войны в Украине угрожала перерасти во внутренний экономический кризис.

В то же время эксперты предупреждают, что Москве еще рано праздновать победу. Они считают, что кратковременный скачок цен лишь поможет отложить принятие сложных решений.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Иран планирует ввести пошлины на танкеры и суда в Персидском заливе.

Также УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп объявил о снятии ограничений для снижения цен на топливо.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Венесуэла
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Иран