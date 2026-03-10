Соединенные Штаты Америки занимаются в Иране ослаблением Китая, подобно тому, как они уже сделали с Венесуэлой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Детали

США в Иране занимаются ослаблением Китая путем взятия под контроль потоков энергоресурсов, от которых зависим Пекин. То же США уже сделали в Венесуэле. Для США - именно это приоритет операции - говорится в сообщении.

Дополнительно

Война США и Израиля с Ираном спасает экономику РФ из-за роста цен на нефть, составившего более 100 долларов и ставшего спасательным кругом для бюджета РФ.

Для россии скачок цен на нефть является экономическим выигрышем в решающий момент, поскольку стоимость четырех лет войны в Украине угрожала перерасти во внутренний экономический кризис.

В то же время эксперты предупреждают, что Москве еще рано праздновать победу. Они считают, что кратковременный скачок цен лишь поможет отложить принятие сложных решений.

