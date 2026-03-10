США послаблюють Китай через контроль над енергоресурсами Ірану - ЦПД
Київ • УНН
США беруть під контроль потоки нафти в Ірані для тиску на Пекін. Те саме США вже зробили у Венесуелі.
Сполучені Штати Америки займаються в Ірані послабленням Китаю, на кшталт того, як вони вже зробили з Венесуелою. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.
Деталі
США в Ірані займаються послабленням Китаю шляхом взяття під контроль потоків енергоресурсів, від яких залежний Пекін. Те саме США вже зробили у Венесуелі. Для США - саме це пріоритет операції
Додатково
Війна США і Ізраїлю з Іраном рятує економіку рф через ріст цін на нафту, що склав понад 100 доларів і став рятувальним кругом для бюджету рф.
Для росії стрибок цін на нафту є економічним виграшем у вирішальний момент, оскільки вартість чотирьох років війни в Україні загрожувала перерости у внутрішню економічну кризу.
Водночас експерти попереджають, що москві ще зарано святкувати перемогу. Вони вважають, що короткочасний стрибок цін лише допоможе відкласти прийняття складних рішень.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Іран планує ввести мита на танкери та судна в Перській затоці.
Також УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп оголосив про зняття обмежень для зниження цін на паливо.