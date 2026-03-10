$43.730.0850.540.36
9 березня, 19:48
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Курс валют на 10 березня: долар та євро синхронно дорожчають

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Нацбанк підвищив офіційний курс долара до 43,90 грн, а євро до 50,71 грн. На міжбанку американська валюта торгується в межах 43,96-43,99 грн за долар.

Курс валют на 10 березня: долар та євро синхронно дорожчають

Станом на вівторок, 10 березня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,90 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 43,73 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,71. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,8961 грн (+17 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,7132 грн (+17 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,8456 грн. (+6 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

  • у банках долар торгується за курсом 43,55-44,05 грн, євро за 50,40-51,15 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,96-43,99 грн/дол. та 50,89-50,91 грн/євро.

      Нагадаємо

      Національний банк України готовий за потреби підкріпити каси банків готівковою іноземною валютою. Для цього 9 березня 2026 року регулятор проведе операцію з обміну безготівкової валюти банків на готівкову.

      26.02.26, 17:08

