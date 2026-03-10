Курс валют на 10 березня: долар та євро синхронно дорожчають

Станом на вівторок, 10 березня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,90 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 43,73 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,71. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,8961 грн (+17 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,7132 грн (+17 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,8456 грн. (+6 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

у банках долар торгується за курсом 43,55-44,05 грн, євро за 50,40-51,15 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;

на міжбанку курси становлять 43,96-43,99 грн/дол. та 50,89-50,91 грн/євро.

Нагадаємо

Національний банк України готовий за потреби підкріпити каси банків готівковою іноземною валютою. Для цього 9 березня 2026 року регулятор проведе операцію з обміну безготівкової валюти банків на готівкову.

