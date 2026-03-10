$43.730.0850.540.36
19:48 • 9434 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
19:03 • 18010 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 19121 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 26441 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 32646 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 21272 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 47264 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 31187 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 47379 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65663 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Атака на Дніпро: четверо поранених, пошкоджено банк та багатоповерхівку

Київ • УНН

 • 964 перегляди

Через ворожий удар у Дніпрі виникла пожежа, постраждали четверо людей, серед них дитина. Вибухова хвиля пошкодила житловий будинок і банківське приміщення.

Атака на Дніпро: четверо поранених, пошкоджено банк та багатоповерхівку

росіяни пізно ввечері понеділка, 9 лютого, атакували Дніпро. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок удару по місту сталася пожежа.

Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку. Попередньо, двоє людей дістали поранення

- розповів Ганжа.

Згодом він уточнив, що 29-річна жінка ушпиталена. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 60-річному чоловікові медики надали допомогу на місці. Він від госпіталізації відмовився.

Незабаром начальник ОВА повідомив, що кількість поранених унаслідок атаки на Дніпро зросла до чотирьох.

Серед постраждалих 12-річний хлопчик. Медики надають йому усю необхідну допомогу

- вказав Ганжа.

Раніше він зазначив, що вибухи, які чують мешканці Дніпра, – робота нашої ППО, і закликав до відбою повітряної тривоги перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо

У понеділок, 9 березня, російський безпілотник вдарив поблизу багатоквартирного житлового будинку в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок удару відомо про вісім постраждалих.

рф може зосередити основний удар на Дніпро у 2026 році - Філатов03.03.26, 13:51 • 3962 перегляди

