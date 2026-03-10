Атака на Дніпро: четверо поранених, пошкоджено банк та багатоповерхівку

росіяни пізно ввечері понеділка, 9 лютого, атакували Дніпро. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок удару по місту сталася пожежа.

Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку. Попередньо, двоє людей дістали поранення - розповів Ганжа.

Згодом він уточнив, що 29-річна жінка ушпиталена. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 60-річному чоловікові медики надали допомогу на місці. Він від госпіталізації відмовився.

Незабаром начальник ОВА повідомив, що кількість поранених унаслідок атаки на Дніпро зросла до чотирьох.

Серед постраждалих 12-річний хлопчик. Медики надають йому усю необхідну допомогу - вказав Ганжа.

Раніше він зазначив, що вибухи, які чують мешканці Дніпра, – робота нашої ППО, і закликав до відбою повітряної тривоги перебувати у безпечних місцях.

