рф може зосередити основний удар на Дніпро у 2026 році - Філатов
Київ • УНН
Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що навесні 2026 року росія може зосередити основний удар на Дніпрі. Захоплення міста може стати головною ціллю рф, якщо російські війська дійдуть до Дніпра, його може спіткати доля Маріуполя.
російська федерація може зосередити основний удар на Дніпрі під час активізації військ навесні 2026 року - захоплення міста може стати головною ціллю росіян. Про це в інтерв’ю французькому виданню Le Monde заявив міський голова Дніпра Борис Філатов, повідомляє УНН.
Деталі
Місто розташоване на "перехресті трьох фронтів", зазначив Філатов. З огляду на темпи просування, російська армія ще далека від Дніпра, але всі в місті і Україні розуміють, наскільки це стратегічно важливе промислове місто є привабливою ціллю для москви.
Філатов додав, що російський диктатор володимир путін ненавидить, зокрема, й Дніпро за те, що в 2014 році регіон не погодився стати частиною "русского міра" і виступив на захист України. Міський голова зазначив: якщо росіяни дійдуть до Дніпра, то на місто може чекати доля Маріуполя в 2022 році - облога, обстріли, руйнування, а згодом - окупація.
Водночас міський голова зазначив: Дніпро для України є не меш важливим містом, ніж Київ, Харків, Одеса, Львів, Запоріжжя.
Нагадаємо
Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що 28 лютого російський "шахед" впав в 10 метрах від його приватного будинку. Він також нагадав, що саме доводиться переживати бійцям Сил оборони, які захищають землю і небо України.