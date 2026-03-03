рф може зосередити основний удар на Дніпро у 2026 році - Філатов

$43.230.13
50.600.26
ukenru
09:06 • 8362 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
06:18 • 19726 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 78126 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 74613 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 53373 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 47807 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 40466 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 21990 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 19241 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 17992 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
4.5м/с
71%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посольство США в Ер-Ріяді атаковано двома дронами, спалахнула пожежа3 березня, 01:59 • 13936 перегляди
Держдеп США закликав американців негайно покинути країни Близького СходуPhoto3 березня, 03:07 • 14934 перегляди
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті06:54 • 18345 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ07:59 • 19256 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 14453 перегляди
Публікації
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 15502 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 36170 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 78060 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 52959 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 59874 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Марко Рубіо
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 21171 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 28462 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 32374 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 32005 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 89435 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Instagram
Facebook

рф може зосередити основний удар на Дніпро у 2026 році - Філатов

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що навесні 2026 року росія може зосередити основний удар на Дніпрі. Захоплення міста може стати головною ціллю рф, якщо російські війська дійдуть до Дніпра, його може спіткати доля Маріуполя.

рф може зосередити основний удар на Дніпро у 2026 році - Філатов

російська федерація може зосередити основний удар на Дніпрі під час  активізації військ навесні 2026 року - захоплення міста може стати головною ціллю росіян. Про це в інтерв’ю французькому виданню Le Monde заявив міський голова Дніпра Борис Філатов, повідомляє УНН.

Деталі

Місто розташоване на "перехресті трьох фронтів", зазначив Філатов. З огляду на темпи просування, російська армія ще далека від Дніпра, але всі в місті і Україні розуміють, наскільки це стратегічно важливе промислове місто є привабливою ціллю для москви.

Філатов додав, що російський диктатор володимир путін ненавидить, зокрема, й Дніпро за те, що в 2014 році регіон не погодився стати частиною "русского міра" і виступив на захист України. Міський голова зазначив: якщо росіяни дійдуть до Дніпра, то на місто може чекати доля Маріуполя в 2022 році - облога, обстріли, руйнування, а згодом - окупація.

Водночас міський голова зазначив: Дніпро для України є не меш важливим містом, ніж Київ, Харків, Одеса, Львів, Запоріжжя.

Нагадаємо

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що 28 лютого російський "шахед" впав в 10 метрах від його приватного будинку. Він також нагадав, що саме доводиться переживати бійцям Сил оборони, які захищають землю і небо України.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика