Посольство США в Ер-Ріяді атаковано двома дронами, спалахнула пожежа

Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 29425 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 37148 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 29599 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 29754 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 29212 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 16147 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масово
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 16811 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 16625 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 36560 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 17613 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Теги
Автори
В Ірані від обстрілів постраждав об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО2 березня, 16:12 • 7048 перегляди
У Києві судитимуть сімох працівників Укрзалізниці за заробітки на міжнародних рейсах2 березня, 16:21 • 10219 перегляди
ЦАХАЛ оголосив про ліквідацію керівника розвідки "Хезболли"2 березня, 16:58 • 6682 перегляди
США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження - Трамп2 березня, 17:14 • 11758 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року2 березня, 17:58 • 14933 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року2 березня, 17:58 • 14955 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 29425 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю2 березня, 13:28 • 33962 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex2 березня, 11:52 • 40810 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 36560 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Емманюель Макрон
Алі Хаменеї
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"2 березня, 19:57 • 5656 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну2 березня, 15:14 • 16455 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям2 березня, 13:09 • 21304 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 22088 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки28 лютого, 09:42 • 79820 перегляди
Посольство США в Ер-Ріяді атаковано двома дронами, спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді посольство США зазнало атаки двох дронів, що призвело до пожежі та пошкоджень. На момент інциденту будівля була порожньою, постраждалих немає.

Посольство США в Ер-Ріяді атаковано двома дронами, спалахнула пожежа

У посольстві США в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) прогриміли вибухи. Будівлю атакували два дрони, в результаті чого почалася пожежа, повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Зазначається, що гучні вибухи та хмари диму були помічені в дипломатичному кварталі міста, де розташовані іноземні посольства та резиденції іноземних дипломатів.

Міністерство оборони Саудівської Аравії заявило, що посольство США в Ер-Ріяді було вражене двома безпілотниками, що призвело до "обмеженого" вогню та незначних пошкоджень.

За інформацією Fox News, на момент удару посольство було порожнім, і постраждалих немає.

Нагадаємо

Саудівська Аравія рішуче засудила дії Ірану та порушення суверенітету низки країн, закликаючи міжнародну спільноту протидіяти. Країна готова надати союзникам усі можливості для підтримки будь-яких заходів проти Ірану.

Посольство США в Йорданії евакуйовано через невказану "загрозу"02.03.26, 22:39 • 4956 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СвітПодії
Ер-Ріяд
Іран