Посольство США в Ер-Ріяді атаковано двома дронами, спалахнула пожежа
Київ • УНН
У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді посольство США зазнало атаки двох дронів, що призвело до пожежі та пошкоджень. На момент інциденту будівля була порожньою, постраждалих немає.
У посольстві США в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) прогриміли вибухи. Будівлю атакували два дрони, в результаті чого почалася пожежа, повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
Зазначається, що гучні вибухи та хмари диму були помічені в дипломатичному кварталі міста, де розташовані іноземні посольства та резиденції іноземних дипломатів.
Міністерство оборони Саудівської Аравії заявило, що посольство США в Ер-Ріяді було вражене двома безпілотниками, що призвело до "обмеженого" вогню та незначних пошкоджень.
За інформацією Fox News, на момент удару посольство було порожнім, і постраждалих немає.
Нагадаємо
Саудівська Аравія рішуче засудила дії Ірану та порушення суверенітету низки країн, закликаючи міжнародну спільноту протидіяти. Країна готова надати союзникам усі можливості для підтримки будь-яких заходів проти Ірану.
