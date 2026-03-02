В Ірані від обстрілів постраждав об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО
Київ • УНН
Об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО, Палац Голестан в Ірані, зазнав пошкоджень після американсько-ізраїльського удару. Дзеркальний тронний зал та музейні експонати були евакуйовані раніше.
Палац Голестан в Ірані — об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО — зазнав пошкоджень після американсько-ізраїльського удару. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
За даними агентства, відомий Дзеркальний тронний зал палацу, а також частину музейних експонатів раніше евакуювали до захищеного сховища. Це зробили після січневих протестів і під час 12-денної війни у червні 2025 року.
Зауважимо, медіа не уточнює масштаби пошкоджень та не наводить деталей щодо того, які саме частини історичного комплексу постраждали.
Довідка
Палац Голестан став осередком влади в період династії Каджарів після перенесення столиці до Тегерана та зберігав цей статус за правління династії Пехлеві.
Архітектурний комплекс внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2013 році. ЮНЕСКО підкреслює, що це шедевр каджарської доби, який демонструє вдале поєднання перської архітектурної й ремісничої традиції із західними впливами та технологіями, ставши важливим прикладом східно-західного синтезу.
Комплекс складається з восьми ключових палацових споруд (переважно музейного призначення) та садів Голестану як "зеленого центру" ансамблю, оточеного зовнішнім муром із брамами.
Серед найвідоміших приміщень і будівель, які часто згадуються в описах комплексу, фігурують Зала дзеркал (Talar-e Ayeneh), тераса Мармурового трону (Takht-e Marmar), Шамс-оль-Емаре (Shams-ol-Emareh), Зала Салам та інші репрезентативні зали.
Нагадаємо
2 березня жителі країн Перської затоки прокинулися від вибухів після нічних атак, в яких "Хезболла" втрутилася в конфлікт. Вибухи зафіксовані в Дубаї, Абу-Дабі, Досі, Бахрейні, Лівані, Ізраїлі, Кувейті, Ірані та на Кіпрі.