Ексклюзив
16:02 • 2048 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 3726 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 5726 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 9820 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 12421 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 10678 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 12188 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 14683 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 25858 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 16266 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
В Ірані від обстрілів постраждав об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО

Київ • УНН

 • 558 перегляди

Об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО, Палац Голестан в Ірані, зазнав пошкоджень після американсько-ізраїльського удару. Дзеркальний тронний зал та музейні експонати були евакуйовані раніше.

В Ірані від обстрілів постраждав об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО

Палац Голестан в Ірані — об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО — зазнав пошкоджень після американсько-ізраїльського удару. Про це повідомляє УНН із посиланням на  CNN.

За даними агентства, відомий Дзеркальний тронний зал палацу, а також частину музейних експонатів раніше евакуювали до захищеного сховища. Це зробили після січневих протестів і під час 12-денної війни у червні 2025 року.

Зауважимо, медіа не уточнює масштаби пошкоджень та не наводить деталей щодо того, які саме частини історичного комплексу постраждали.

Довідка

Палац Голестан став осередком влади в період династії Каджарів після перенесення столиці до Тегерана та зберігав цей статус за правління династії Пехлеві.

Архітектурний комплекс внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2013 році. ЮНЕСКО підкреслює, що це шедевр каджарської доби, який демонструє вдале поєднання перської архітектурної й ремісничої традиції із західними впливами та технологіями, ставши важливим прикладом східно-західного синтезу.

Комплекс складається з восьми ключових палацових споруд (переважно музейного призначення) та садів Голестану як "зеленого центру" ансамблю, оточеного зовнішнім муром із брамами.

Серед найвідоміших приміщень і будівель, які часто згадуються в описах комплексу, фігурують Зала дзеркал (Talar-e Ayeneh), тераса Мармурового трону (Takht-e Marmar), Шамс-оль-Емаре (Shams-ol-Emareh), Зала Салам та інші репрезентативні зали.

Нагадаємо

2 березня жителі країн Перської затоки прокинулися від вибухів після нічних атак, в яких "Хезболла" втрутилася в конфлікт. Вибухи зафіксовані в Дубаї, Абу-Дабі, Досі, Бахрейні, Лівані, Ізраїлі, Кувейті, Ірані та на Кіпрі.

Олександра Василенко

Світ
Сутички
Ізраїль
ЮНЕСКО
Ліван
Дубай
Абу-Дабі
Тегеран
Кувейт
Бахрейн
Іран
Кіпр