Эксклюзив
16:02
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
15:45
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
15:00
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
14:18
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
Эксклюзив
16:02
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожая
13:28
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники Odrex
11:52
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареет
27 февраля, 20:06
В Иране от обстрелов пострадал объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, Дворец Голестан в Иране, получил повреждения после американо-израильского удара. Зеркальный тронный зал и музейные экспонаты были эвакуированы ранее.

В Иране от обстрелов пострадал объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Дворец Голестан в Иране — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — получил повреждения после американо-израильского удара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

По данным агентства, известный Зеркальный тронный зал дворца, а также часть музейных экспонатов ранее эвакуировали в защищенное хранилище. Это сделали после январских протестов и во время 12-дневной войны в июне 2025 года.

Отметим, медиа не уточняет масштабы повреждений и не приводит деталей относительно того, какие именно части исторического комплекса пострадали.

Справка

Дворец Голестан стал центром власти в период династии Каджаров после переноса столицы в Тегеран и сохранял этот статус при правлении династии Пехлеви.

Архитектурный комплекс был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году. ЮНЕСКО подчеркивает, что это шедевр каджарской эпохи, демонстрирующий удачное сочетание персидской архитектурной и ремесленной традиции с западными влияниями и технологиями, став важным примером восточно-западного синтеза.

Комплекс состоит из восьми ключевых дворцовых сооружений (преимущественно музейного назначения) и садов Голестана как "зеленого центра" ансамбля, окруженного внешней стеной с воротами.

Среди наиболее известных помещений и зданий, которые часто упоминаются в описаниях комплекса, фигурируют Зал зеркал (Talar-e Ayeneh), терраса Мраморного трона (Takht-e Marmar), Шамс-оль-Эмаре (Shams-ol-Emareh), Зал Салам и другие репрезентативные залы.

Напомним

2 марта жители стран Персидского залива проснулись от взрывов после ночных атак, в которых "Хезболла" вмешалась в конфликт. Взрывы зафиксированы в Дубае, Абу-Даби, Дохе, Бахрейне, Ливане, Израиле, Кувейте, Иране и на Кипре.

Александра Василенко

