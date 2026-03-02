В Иране от обстрелов пострадал объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Киев • УНН
Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, Дворец Голестан в Иране, получил повреждения после американо-израильского удара. Зеркальный тронный зал и музейные экспонаты были эвакуированы ранее.
По данным агентства, известный Зеркальный тронный зал дворца, а также часть музейных экспонатов ранее эвакуировали в защищенное хранилище. Это сделали после январских протестов и во время 12-дневной войны в июне 2025 года.
Отметим, медиа не уточняет масштабы повреждений и не приводит деталей относительно того, какие именно части исторического комплекса пострадали.
Справка
Дворец Голестан стал центром власти в период династии Каджаров после переноса столицы в Тегеран и сохранял этот статус при правлении династии Пехлеви.
Архитектурный комплекс был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году. ЮНЕСКО подчеркивает, что это шедевр каджарской эпохи, демонстрирующий удачное сочетание персидской архитектурной и ремесленной традиции с западными влияниями и технологиями, став важным примером восточно-западного синтеза.
Комплекс состоит из восьми ключевых дворцовых сооружений (преимущественно музейного назначения) и садов Голестана как "зеленого центра" ансамбля, окруженного внешней стеной с воротами.
Среди наиболее известных помещений и зданий, которые часто упоминаются в описаниях комплекса, фигурируют Зал зеркал (Talar-e Ayeneh), терраса Мраморного трона (Takht-e Marmar), Шамс-оль-Эмаре (Shams-ol-Emareh), Зал Салам и другие репрезентативные залы.
Напомним
2 марта жители стран Персидского залива проснулись от взрывов после ночных атак, в которых "Хезболла" вмешалась в конфликт. Взрывы зафиксированы в Дубае, Абу-Даби, Дохе, Бахрейне, Ливане, Израиле, Кувейте, Иране и на Кипре.