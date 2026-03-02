Близький Схід прокинувся від хвилі нових ударів - що потрібно знати

Жителі країн Перської затоки прокинулися в понеділок вранці від нових вибухів після ночі атак по всьому регіону, у яких "Хезболла", що підтримується Іраном, втрутилася в конфлікт, що загострюється, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Повідомляється про вибухи у великих містах Перської затоки – у Дубаї, Абу-Дабі та Досі чули вибухи у понеділок вранці за місцевим часом. У столиці Катару зняли, як у небі, схоже, перехоплюються ракети. У Дубаї чули "два вибухи поспіль", літаки, що пролітали над головою, та те, що, схоже, було перехоплювачами.

Бахрейн: за даними Міністерства внутрішніх справ Бахрейну, над країною пролунали сирени.

Ліван: ізраїльські військові рано-вранці в понеділок завдали серії ударів по Лівану, включаючи столицю Бейрут. Ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по "високопоставлених терористах "Хезболли" в районі Бейрута", і віддали накази про евакуацію з 52 поселень на півдні країни. Відео, геолоковане CNN, показує палаючий верхній поверх будівлі в Гобейрі, на півдні Бейрута. Ізраїль пообіцяв посилити удари по Лівану.

На півдні Лівану загинули 12 осіб в результаті ракетного удару Ізраїлю, у відповідь на пуски ракет "Хезболи"

Ізраїль: Іран у понеділок випустив новий ракетний залп по Ізраїлю, повідомило ізраїльське військове командування. "Хезболла" та Ізраїль також обмінялися ударами вночі після того, як "Хезболла" заявила, що запустила "ракети та рій безпілотників" по ізраїльській військовій базі на південь від Хайфи "в помсту" за вбивство верховного лідера Ірану. Ізраїльські військові також заявили, що перехопили снаряд, випущений із Лівану, і що інший упав на відкритій місцевості.

Кувейт: рано вранці в понеділок за місцевим часом над Кувейтом пролунали гучні вибухи, коли системи ППО перехопили "ворожі безпілотники", що наближалися до країни "морем", повідомили державні ЗМІ.

Іран: протягом ночі в іранській столиці Тегерані та інших містах було зафіксовано численні вибухи. У неділю з лікарні на півночі Тегерана, яка зазнала серйозних пошкоджень внаслідок ударів, було евакуйовано пацієнтів, повідомили іранські державні ЗМІ.

Кіпр: Міністерство оборони Великої Британії заявило, що відреагувало на ймовірний удар безпілотника по британській військовій базі на східно-середземноморському острові Кіпр.

Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ

Пройшло три дні з того часу, як США та Ізраїль розпочали спільні удари по Ірану, внаслідок яких загинули верховний лідер країни, високопоставлені військові та політичні діячі, список яких зростає, а також понад 150 дівчаток у початковій школі, зазначає CNN.

Дії у відповідь Ірану були швидкими і масштабними, удари були спрямовані майже на всіх його сусідів, багато з яких є союзними США країнами Перської затоки, які зазвичай вважаються безпечними і розкішними місцями відпочинку для туристів і експатів. Повідомлялося про жертви та руйнування в Об'єднаних Арабських Еміратах, Абу-Дабі, Іраку, Йорданії, Катарі, Бахрейні, Кувейті та Саудівській Аравії.

Щонайменше троє американських військовослужбовців загинули внаслідок ймовірного удару безпілотника в Кувейті, і президент США Трамп попередив, що може бути набагато більше жертв серед військовослужбовців, посилаючись на прогнози Пентагону.

У неділю Трамп заявив, що війна може тривати від чотирьох до п'яти тижнів.

Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів

Трамп у відеозверненні, опублікованому в неділю у Truth Social, високо оцінив масштаби спільної американо-ізраїльської операції проти Ірану, розпочатої в суботу.

"За останні 36 годин Сполучені Штати та їхні партнери розпочали операцію "Епічна лють" (Epic Fury), одну з найбільших, найскладніших і наймасштабніших військових операцій, які будь-коли бачив світ", - заявив президент США у шестихвилинному відеозверненні.

У своєму відео Трамп заявив, що атаки вразили сотні цілей та знищили значну частину військово-морського флоту Ірану. "Все військове командування також зникло", - сказав він, стверджуючи, що багато хто в іранських військових зараз прагне здатися.

Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції, які складуть зброю, буде надано "повний імунітет", а ті, хто відмовиться, "зіткнуться з вірною смертю".

Тим часом, за словами джерела CNN, американські офіційні особи готові до потенційних атак смертників, а також до нових ракетних ударів у відповідь по американських об'єктах і персоналу за кордоном у відповідь на воєнну операцію в Ірані.

Трамп заявив, що США потопили дев'ять іранських військово-морських кораблів і значною мірою знищили штаб-квартиру ВМС країни. Один іранський військово-морський корабель, атакований у суботу, зараз "тоне на дні затоки Омана", повідомило Центральне командування США.

Німеччина, Велика Британія та Франція заявили, що домовилися співпрацювати зі США та іншими союзниками у відповідь на ракетні атаки Ірану. Велика Британія погодилася на прохання США дозволити американським військам використати її військові бази для операцій проти іранських ракетних установок.

​​Трамп заявив, що нові лідери Ірану "хочуть поговорити", а високопосадовець Білого дому повідомив CNN, що він "зрештою" поговорить із потенційним новим керівництвом. Однак головний представник Ірану з питань національної безпеки Алі Ларіджані заявив, що країна "не вестиме переговори зі Сполученими Штатами". Оман, який виступає посередником між Вашингтоном і Тегераном, раніше заявляв, що Іран відкритий для "будь-яких серйозних зусиль, що сприяють припиненню ескалації та відновленню стабільності".

Нове керівництво Ірану хоче поговорити із президентом США, Трамп згоден на перемовини - ЗМІ

На запитання про те, кого він хотів би бачити на чолі Ірану, Трамп відповів газеті New York Times: "У мене є три дуже хороші варіанти". Трамп заявив ABC News, що кандидатів, названих США, які могли б очолити Іран, було вбито в результаті суботнього удару.

Ф'ючерси на нафту різко зросли на перших торгах після початку бойових дій, тоді як ф'ючерси на акції впали.

Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters

Атаки викликали повсюдні затримки у поїздках, внаслідок чого країни намагаються розробити стратегії евакуації для громадян, що застрягли.