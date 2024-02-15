На півдні Лівану загинули 12 осіб в результаті ракетного удару Ізраїлю, у відповідь на пуски ракет "Хезболи"
Київ • УНН
Ізраїльські військові завдали ракетного удару по території Лівану - загинуло 12 людей, в тому числі 6 дітей, а також 4 представника "Хезбола". Армія оборони Ізраїлю стверджує, що це був удар-відповідь на ракетний обстріл з Лівану, в результаті якого загинув ізраїльський військовослужбовець.
Серед загиблих внаслідок ракетного обстрілу шестеро дітей. Згідно з заявою Ізраїлю, це була відповідь на ракетний обстріл "Хезболли", який забрав життя одного з його солдатів ЦАХАЛ. Про це передає УНН із посиланням CNN.
Деталі
В результаті серії ізраїльських авіаударів по південному Лівану загинули 12 осіб, в тому числі діти, повідомило в середу Ліванське національне інформаційне агентство.
Семеро членів однієї сім'ї були вбиті в житловому будинку в Набатіє. У місті Суване загинули троє членів однієї сім'ї, в тому числі дворічний і 13-річний хлопчики, повідомляє агентство.
Удари були нанесені після того, як Армія оборони Ізраїлю в середу заявила, що завдала ударів по "терористичних цілях Хезболли" в Лівані у відповідь на смертоносний ракетний обстріл ізраїльського міста Цфат, який, за їхніми словами, був здійснений з ліванської території.
Чотири бойовики "Хезболли" також були вбиті в результаті окремих нападів. У зв'язку з цим глава її виконавчої ради заявив, що ізраїльські атаки на Ліван не залишаться без відповіді.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв про швидке розгортання ізраїльських військ на кордоні з Ліваном, - міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявляв, що армійські підрозділи рухаються на північ з Гази для посилення сил на північному кордоні.
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