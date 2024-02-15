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Республіканці, які блокують допомогу Україні, стають на бік путіна - речниця Білого дому

Республіканці, які блокують допомогу Україні, стають на бік путіна - речниця Білого дому

Київ • УНН

 • 21447 перегляди

За словами речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, республіканці, які блокують додаткову допомогу Україні, стають на бік російського президента путіна.

Республіканці, які блокують законопроєкт про додаткове фінансування потреб національної безпеки, виступають проти оборонно-промислового комплексу США. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу, передає "Голос Америки", пише УНН.

Деталі

Зазначається, що вчора, 14 лютого, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не планує найближчим часом провести голосування щодо пакета міжнародної допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, попри те, що 13 лютого Сенат схвалив його.

Як відзначила Жан-П'єр, Джонсон "веде переговори сам із собою". Спочатку він закликав включити безпеку кордону в угоду про національну безпеку, але потім відхилив пропозицію Сенату, яка містила його вищезгадані вимоги. Тепер він протестує проти угоди, яка це питання охоплює.

Він убиває законопроєкти власноруч. Роблячи те, що вони роблять (республіканці, які блокують допомогу, - ред.), вони стають на бік путіна. Я думаю, що спікер заплутався, він не розуміє, у чому полягає його робота, а саме - винести законопроєкт на голосування, і той отримає двопартійну підтримку,

- заявила Жан Пʼєр.

Зокрема речниця Білого дому додала, що адміністрація президента США Джо Байдена й надалі тиснутиме на Конгрес, щоб законодавці ухвалили додаткове фінансування для партнерів.

Йдеться не про політику, а про потреби національної безпеки. Критично важливо переконатися, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб Ізраїль мав те, що їм потрібно для захисту від терористичної організації. І також важливо надати гуманітарну допомогу, люди її чекають,

- заявила спікерка.

Нагадаємо

Сенат США у вівторок, 13 лютого, у фінальному голосуванні підтримав законопроект про іноземне фінансування, який передбачає зокрема понад 60 млрд дол.

Законопроект, як повідомляли ЗМІ, включає 61 мільярд доларів для України, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, та стримування агресії з боку Китаю.

Він також передбачає гуманітарну допомогу обсягом 9,15 мільярда доларів цивільному населенню у Газі, на Західному березі, Україні та в інших конфліктних зонах по всьому світу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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