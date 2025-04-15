У понеділок біля островів Фіджі зафіксовано землетрус магнітудою 6,5. Епіцентр був на глибині понад 170 км, що зменшує ризик руйнувань та цунамі.
У Харкові після Великодня відкриються ще дві нові підземні школи, розраховані на тисячу учнів. Зараз у місті вже працюють шість станцій метро, переобладнаних для навчання.
У північно-східній частині Тайваню стався землетрус магнітудою 5,8. Інформації про руйнування немає, епіцентр зафіксували на глибині 72,4 км біля Тайбею.
Акції Apple Inc. впали до найнижчого рівня з травня 2024 року через побоювання щодо мит США та Китаю. Ринкова капіталізація Apple знизилася до 2,59 трлн доларів.
Ілон Маск знову розкритикував радника Білого дому Пітера Наварро, назвавши його невігласом через заяви про виробництво Tesla. Білий дім дозволив "спаринг", визнаючи різні погляди.
Філіппіни та США розпочали спільні військові навчання "Cope Thunder", що триватимуть 12 днів. Мета навчань – підвищення боєготовності та вдосконалення спільних місій в умовах загрози Китаю.
Тайванський фондовий ринок зазнав найбільшого одноденного падіння в історії через побоювання інвесторів щодо мит Трампа. Найбільше постраждали TSMC, Foxconn і MediaTek.
Міністри закордонних справ країн G7 висловили стурбованість через провокаційні дії Китаю навколо Тайваню. Вони закликали до миру та стабільності в Тайванській протоці.
Тайвань заявив про фіксацію 59 китайських літаків і 23 кораблів біля острова. Частина літаків перетнула серединну лінію протоки, що є неофіційним кордоном.
Президент США оголосив про введення нових мит для окремих країн. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз та Велика Британія - 20%.
Китай розпочав другий етап військових навчань навколо Тайваню, Strait Thunder-2025A, для блокування острова. Міжнародна спільнота висловила занепокоєння діями Китаю.
Збройні сили Китаю проводять масштабні військові навчання поблизу Тайваню. Метою навчань є перевірка боєготовності, блокування ключових районів та морських шляхів.
2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.
Міністр оборони США Гегсет заявив про забезпечення "надійного стримування" в регіоні, включаючи Тайванську протоку, через посилення тиску Китаю. Він підтримав Японію у засудженні "агресивних" дій КНР.
Пентагон готується до конфлікту з Китаєм через Тайвань, змінюючи стратегію. Європі доведеться самостійно захищатися від росії, оскільки США переорієнтовуються.
На чемпіонаті світу з фігурного катання в Бостоні стався інцидент. ISU вибачився за показ прапора Тайваню замість емблеми Китайського Тайбею під час представлення фігуриста Лі Ю-Сяна.
Екс-глава Intel вважає, що обіцяні TSMC $100 млрд не відновлять виробництво мікросхем у США без досліджень та розробок. Уся науково-дослідна робота TSMC ведеться на Тайвані.
Згідно зі звітом, Китай має можливість вразити США звичайною зброєю та кібератаками. Також Пекін планує до 2030 року витіснити США у сфері штучного інтелекту.
На тлі економічної напруги між США і Китаєм, Трамп натякнув на зустріч із Сі Цзіньпіном. США ввели мита на імпорт з Китаю через звинувачення у постачанні хімікатів для фентанілу.
Японія планує розмістити ракети дальністю 1000 км на острові Кюсю до 2026 року. Це робиться для посилення безпеки південно-західної частини острова Нансей поблизу Тайваню.
США позначили Південну Корею як "чутливу" країну. Сеул висловив занепокоєння та веде переговори з Вашингтоном.
Кілька російських військових літаків наблизились до зони протиповітряної оборони Південної Кореї на східному узбережжі. Попри це, повітряний простір країни не було порушено.
Адміністрація Трампа готує нові вимоги щодо безпеки і торгівлі для Японії, Південної Кореї та Тайваню. США можуть вимагати більше коштів за розміщення військ та погрожують їх виведенням.
США працюють над прискоренням постачання військового обладнання Тайваню, особливо для асиметричної війни. Тайвань розраховує на військову підтримку США для захисту від Китаю, який посилює тиск на острів.
На атомній електростанції Мааньшань у Тайвані сталася пожежа за 50 метрів від основного обладнання. Вогонь був швидко локалізований, станція продовжує працювати у звичайному режимі без загрози безпеці.
Nvidia запускає програму "підтвердженого пріоритетного доступу" для придбання RTX 5090 і 5080 Founders Edition. Компанія перевірятиме справжніх геймерів через GeForce Experience та видаватиме по одній картці на людину.
Дональд Трамп заявив про очікування візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до США. Президент також повідомив про можливість укладення нової торгової угоди між країнами та обговорення питань TikTok.
Тайвань розглядає можливість придбання у США зброї на суму від 7 до 10 млрд доларів. До пакету мають увійти крилаті ракети для берегової оборони, HIMARS та інше високоточне озброєння.
Президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном після інавгурації. Деталі розмови не розголошуються, але Трамп підкреслив добрі особисті стосунки з китайським лідером.
Китай заявив про готовність обговорювати майбутнє Далай-лами, якщо той визнає Тибет і Тайвань частинами КНР. Тибетський парламент у вигнанні відкинув такі умови, назвавши їх спотворенням історії.