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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30407 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161048 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139271 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142017 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136355 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136107 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196735 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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У понеділок біля островів Фіджі зафіксовано землетрус магнітудою 6,5. Епіцентр був на глибині понад 170 км, що зменшує ризик руйнувань та цунамі.

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У Харкові після Великодня відкриють ще дві підземні школи - Терехов

У Харкові після Великодня відкриються ще дві нові підземні школи, розраховані на тисячу учнів. Зараз у місті вже працюють шість станцій метро, переобладнаних для навчання.

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На Тайвані стався землетрус магнітудою 5,8: подробиці

У північно-східній частині Тайваню стався землетрус магнітудою 5,8. Інформації про руйнування немає, епіцентр зафіксували на глибині 72,4 км біля Тайбею.

Новини Світу • 9 квітня, 11:48 • 6650 перегляди

Акції Apple впали до 11-місячного мінімуму на тлі мит Трампа

Акції Apple Inc. впали до найнижчого рівня з травня 2024 року через побоювання щодо мит США та Китаю. Ринкова капіталізація Apple знизилася до 2,59 трлн доларів.

Економіка • 9 квітня, 07:36 • 5183 перегляди

“Хлопці є хлопці”: у Білому домі відреагували на висловлювання Маска на адресу торгового радника США

Ілон Маск знову розкритикував радника Білого дому Пітера Наварро, назвавши його невігласом через заяви про виробництво Tesla. Білий дім дозволив "спаринг", визнаючи різні погляди.

Новини Світу • 8 квітня, 18:49 • 9067 перегляди

США та Філіппіни проводять навчання "Cope Thunder" на тлі загрози з боку Китаю

Філіппіни та США розпочали спільні військові навчання "Cope Thunder", що триватимуть 12 днів. Мета навчань – підвищення боєготовності та вдосконалення спільних місій в умовах загрози Китаю.

Новини Світу • 7 квітня, 13:37 • 8345 перегляди

Історичне падіння: акції Тайваню впали майже на 10% за день, на тлі побоювань з приводу мит Трампа

Тайванський фондовий ринок зазнав найбільшого одноденного падіння в історії через побоювання інвесторів щодо мит Трампа. Найбільше постраждали TSMC, Foxconn і MediaTek.

Економіка • 7 квітня, 10:55 • 9035 перегляди

Навчання Китаю навколо Тайваню: країни G7 виступили зі спільною заявою

Міністри закордонних справ країн G7 висловили стурбованість через провокаційні дії Китаю навколо Тайваню. Вони закликали до миру та стабільності в Тайванській протоці.

Політика • 6 квітня, 23:43 • 4729 перегляди

Китай посилив військову активність навколо Тайваню: десятки літаків і кораблів

Тайвань заявив про фіксацію 59 китайських літаків і 23 кораблів біля острова. Частина літаків перетнула серединну лінію протоки, що є неофіційним кордоном.

Новини Світу • 3 квітня, 01:39 • 4249 перегляди

Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список

Президент США оголосив про введення нових мит для окремих країн. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз та Велика Британія - 20%.

Новини Світу • 2 квітня, 20:46 • 10763 перегляди

Китай проводить масштабні військові навчання навколо Тайваню Strait Thunder-2025A

Китай розпочав другий етап військових навчань навколо Тайваню, Strait Thunder-2025A, для блокування острова. Міжнародна спільнота висловила занепокоєння діями Китаю.

Новини Світу • 2 квітня, 01:17 • 9813 перегляди

Китай розпочав військові навчання біля Тайваню

Збройні сили Китаю проводять масштабні військові навчання поблизу Тайваню. Метою навчань є перевірка боєготовності, блокування ключових районів та морських шляхів.

Новини Світу • 1 квітня, 00:35 • 12637 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.

Економіка • 31 березня, 10:29 • 743290 перегляди

Глава Пентагону Гегсет запевнив у "надійному стримуванні" військових амбіцій КНР в Індо-Тихоокеанському регіоні

Міністр оборони США Гегсет заявив про забезпечення "надійного стримування" в регіоні, включаючи Тайванську протоку, через посилення тиску Китаю. Він підтримав Японію у засудженні "агресивних" дій КНР.

Новини Світу • 30 березня, 09:15 • 41597 перегляди

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Пентагон готується до конфлікту з Китаєм через Тайвань, змінюючи стратегію. Європі доведеться самостійно захищатися від росії, оскільки США переорієнтовуються.

Політика • 30 березня, 02:37 • 116111 перегляди

Міжнародний союз ковзанярів вибачився за показ прапора Тайваню замість Китайського Тайбею

На чемпіонаті світу з фігурного катання в Бостоні стався інцидент. ISU вибачився за показ прапора Тайваню замість емблеми Китайського Тайбею під час представлення фігуриста Лі Ю-Сяна.

Спорт • 28 березня, 05:14 • 30269 перегляди

Відродження лідерства США у виробництві мікросхем: 100 мільярдів доларів, обіцяні Трампом, мало допоможуть - ексдиректор Intel

Екс-глава Intel вважає, що обіцяні TSMC $100 млрд не відновлять виробництво мікросхем у США без досліджень та розробок. Уся науково-дослідна робота TSMC ведеться на Тайвані.

Новини Світу • 27 березня, 10:10 • 25951 перегляди

Розвідка США назвала країну, яка становить найбільшу військову та кіберзагрозу

Згідно зі звітом, Китай має можливість вразити США звичайною зброєю та кібератаками. Також Пекін планує до 2030 року витіснити США у сфері штучного інтелекту.

Новини Світу • 27 березня, 02:10 • 30055 перегляди

Трамп анонсував можливий візит Сі Цзіньпіна до США

На тлі економічної напруги між США і Китаєм, Трамп натякнув на зустріч із Сі Цзіньпіном. США ввели мита на імпорт з Китаю через звинувачення у постачанні хімікатів для фентанілу.

Новини Світу • 17 березня, 21:27 • 15008 перегляди

Японія розмістить ракети великої дальності на острові Кюсю для посилення оборони - Kyodo

Японія планує розмістити ракети дальністю 1000 км на острові Кюсю до 2026 року. Це робиться для посилення безпеки південно-західної частини острова Нансей поблизу Тайваню.

Новини Світу • 16 березня, 08:02 • 20391 перегляди

США додали Південну Корею до списку "чутливих" країн на тлі ядерних питань

США позначили Південну Корею як "чутливу" країну. Сеул висловив занепокоєння та веде переговори з Вашингтоном.

Новини Світу • 15 березня, 08:37 • 16521 перегляди

Літаки країни-агресора увійшли в ідентифікаційну зону оборони Південної Кореї

Кілька російських військових літаків наблизились до зони протиповітряної оборони Південної Кореї на східному узбережжі. Попри це, повітряний простір країни не було порушено.

Новини Світу • 15 березня, 04:53 • 46830 перегляди

Трамп може змінити умови військової підтримки для союзників у Тихому океані - ЗМІ

Адміністрація Трампа готує нові вимоги щодо безпеки і торгівлі для Японії, Південної Кореї та Тайваню. США можуть вимагати більше коштів за розміщення військ та погрожують їх виведенням.

Новини Світу • 10 березня, 08:42 • 14930 перегляди

США прагнуть прискорити поставки зброї Тайваню на тлі призупинення допомоги Україні

США працюють над прискоренням постачання військового обладнання Тайваню, особливо для асиметричної війни. Тайвань розраховує на військову підтримку США для захисту від Китаю, який посилює тиск на острів.

Новини Світу • 10 березня, 06:50 • 28740 перегляди

Пожежа на АЕС Мааньшань: що сталося на найпотужнішій станції Тайваню

На атомній електростанції Мааньшань у Тайвані сталася пожежа за 50 метрів від основного обладнання. Вогонь був швидко локалізований, станція продовжує працювати у звичайному режимі без загрози безпеці.

Новини Світу • 6 березня, 05:26 • 23781 перегляди

Nvidia спрощує купівлю нових відеокарт RTX 5080 і 5090 FE через спеціальну програму

Nvidia запускає програму "підтвердженого пріоритетного доступу" для придбання RTX 5090 і 5080 Founders Edition. Компанія перевірятиме справжніх геймерів через GeForce Experience та видаватиме по одній картці на людину.

Технології • 20 лютого, 09:18 • 20918 перегляди

Трамп очікує візит глави Китаю Сі Цзіньпіна до США

Дональд Трамп заявив про очікування візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до США. Президент також повідомив про можливість укладення нової торгової угоди між країнами та обговорення питань TikTok.

Політика • 20 лютого, 07:46 • 30199 перегляди

Тайвань домовляється про багатомільярдний оборонний контракт зі США

Тайвань розглядає можливість придбання у США зброї на суму від 7 до 10 млрд доларів. До пакету мають увійти крилаті ракети для берегової оборони, HIMARS та інше високоточне озброєння.

Новини Світу • 18 лютого, 03:38 • 31218 перегляди

Трамп провів розмову з лідером Китаю після інавгурації: про що говорили

Президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном після інавгурації. Деталі розмови не розголошуються, але Трамп підкреслив добрі особисті стосунки з китайським лідером.

Новини Світу • 11 лютого, 00:39 • 31547 перегляди

Китай сподівається, що Далай-лама зможе "повернутися на правильний шлях"

Китай заявив про готовність обговорювати майбутнє Далай-лами, якщо той визнає Тибет і Тайвань частинами КНР. Тибетський парламент у вигнанні відкинув такі умови, назвавши їх спотворенням історії.

Новини Світу • 10 лютого, 14:37 • 21496 перегляди