Трамп може змінити умови військової підтримки для союзників у Тихому океані - ЗМІ

Адміністрація Трампа готує нові вимоги щодо безпеки і торгівлі для Японії, Південної Кореї та Тайваню. США можуть вимагати більше коштів за розміщення військ та погрожують їх виведенням.