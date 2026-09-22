Гендиректор Pfizer планує відвідати вечерю в Білому домі на честь лідера Китаю, на заході також будуть Маск, Безос та Кук

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла планує відвідати офіційну вечерю, яку президент США Дональд Трамп влаштовує в четвер увечері для голови КНР Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнане джерело, передає УНН.

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Цього тижня Трамп прийматиме китайського лідера в Білому домі для їхньої другої зустрічі за рік. Лідери прагнуть стабілізувати відносини, що перебувають під тиском через низку проблем — від торгівлі до ситуації навколо Тайваню та Ірану, а також через занепокоєння у світі щодо розвитку штучного інтелекту.

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Серед інших гостей вечері будуть керівники провідних технологічних компаній, зокрема Джефф Безос (Amazon), Сундар Пічаї (Alphabet), Сем Альтман (OpenAI), Тім Кук (Apple), Ілон Маск (Tesla), Дженсен Хуанг (Nvidia) та Майкл Делл (Dell Technologies). Також очікується присутність генерального директора JPMorgan Chase Джеймі Даймона та очільниці Citigroup Джейн Фрейзер.

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