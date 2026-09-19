Трамп особисто зустріне Сі на військовій базі: Білий дім розкрив програму державного візиту
Київ • УНН
Дональд Трамп особисто зустріне Сі Цзіньпіна на базі Ендрюс 23 вересня. Наступного дня лідери проведуть переговори та державну вечерю.
Президент США Дональд Трамп особисто зустріне голову КНР Сі Цзіньпіна після його прибуття до Вашингтона, а наступного дня лідери проведуть двосторонні переговори та візьмуть участь у державній вечері. Білий дім оприлюднив детальну програму державного візиту китайського лідера, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Сі Цзіньпін разом із дружиною Пен Ліюань прибуде до США у середу, 23 вересня. Їхній літак приземлиться на об'єднаній базі Ендрюс поблизу Вашингтона.
Трамп особисто зустріне китайського лідера в аеропорту. Там же відбудеться офіційна церемонія прибуття, що, як зазначає Bloomberg, є рідкісною практикою для військової бази.
Переговори та державна вечеря
Основні заходи заплановані на 24 вересня. Трамп зустріне Сі та Пен Ліюань у Білому домі, після чого президенти візьмуть участь у військовому огляді в Рожевому саду та проведуть двосторонню зустріч.
Перед очікуваним візитом Сі до США - головні дипломати Пекіну та Вашингтона готують контакти на "найвищому рівні"17.09.26, 18:02 • 7058 переглядiв
Увечері Дональд і Меланія Трамп прийматимуть китайського лідера та його дружину на державній вечері у Східній кімнаті Білого дому. На початку заходу Трамп і Сі виступлять із промовами. Серед запрошених очікуються керівники великих технологічних і фінансових компаній.
Меланія Трамп і Пен Ліюань також проведуть окремий захід у Вашингтоні, однак Білий дім поки не розкрив його подробиць.
25 вересня Трамп і перша леді США запросять Сі та його дружину на чай у Білий дім. Після цього вони відвідають Національний архів, де китайському лідеру покажуть установчі документи США.
Після завершення програми Сі Цзіньпін та Пен Ліюань вирушать на базу Ендрюс для відльоту зі Сполучених Штатів.
США ледь не розпочали війну із Китаєм через помилковий звіт, створений за допомогою ШІ – CNN19.09.26, 09:10 • 12962 перегляди