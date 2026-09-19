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The New York Times

Трамп особисто зустріне Сі на військовій базі: Білий дім розкрив програму державного візиту

Київ • УНН

 • 1602 перегляди

Дональд Трамп особисто зустріне Сі Цзіньпіна на базі Ендрюс 23 вересня. Наступного дня лідери проведуть переговори та державну вечерю.

Трамп особисто зустріне Сі на військовій базі: Білий дім розкрив програму державного візиту

Президент США Дональд Трамп особисто зустріне голову КНР Сі Цзіньпіна після його прибуття до Вашингтона, а наступного дня лідери проведуть двосторонні переговори та візьмуть участь у державній вечері. Білий дім оприлюднив детальну програму державного візиту китайського лідера, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Сі Цзіньпін разом із дружиною Пен Ліюань прибуде до США у середу, 23 вересня. Їхній літак приземлиться на об'єднаній базі Ендрюс поблизу Вашингтона.

Трамп особисто зустріне китайського лідера в аеропорту. Там же відбудеться офіційна церемонія прибуття, що, як зазначає Bloomberg, є рідкісною практикою для військової бази.

Переговори та державна вечеря

Основні заходи заплановані на 24 вересня. Трамп зустріне Сі та Пен Ліюань у Білому домі, після чого президенти візьмуть участь у військовому огляді в Рожевому саду та проведуть двосторонню зустріч.

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Увечері Дональд і Меланія Трамп прийматимуть китайського лідера та його дружину на державній вечері у Східній кімнаті Білого дому. На початку заходу Трамп і Сі виступлять із промовами. Серед запрошених очікуються керівники великих технологічних і фінансових компаній.

Меланія Трамп і Пен Ліюань також проведуть окремий захід у Вашингтоні, однак Білий дім поки не розкрив його подробиць.

25 вересня Трамп і перша леді США запросять Сі та його дружину на чай у Білий дім. Після цього вони відвідають Національний архів, де китайському лідеру покажуть установчі документи США.

Після завершення програми Сі Цзіньпін та Пен Ліюань вирушать на базу Ендрюс для відльоту зі Сполучених Штатів.

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Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Меланія Трамп
Білий дім
Bloomberg
Вашингтон
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки