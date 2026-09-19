Кендалл Дженнер відповіла на багаторічні чутки про роман із Карою Делевінь
Київ • УНН
Кендалл Дженнер заявила, що не зустрічалася з Карою Делевінь. Водночас вона не виключила можливість сексу з моделлю в майбутньому.
Американська модель Кендалл Дженнер спростувала багаторічні чутки про те, що вона перебувала у романтичних стосунках із супермоделлю Карою Делевінь. Про це Дженнер заявила у трейлері нового сезону шоу "Сімейство Кардаш'ян", повідомляє E! News, пише УНН.
Деталі
Чутки про можливий роман Дженнер і Делевінь з'явилися близько 10 років тому та відтоді періодично поширювалися у мережі. У новому трейлері моделі вперше безпосередньо обговорили цю тему.
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"Ніколи не кажи ніколи"
Водночас модель пожартувала, що не виключає такого розвитку подій у майбутньому.
До речі, я нічого не маю проти сексу з Карою. Ніколи не кажи ніколи, правда ж?
Повну розмову покажуть у 8-му сезоні "Сімейства Кардаш'ян", прем'єра якого запланована на Hulu на 8 жовтня.
Раніше Дженнер також коментувала багаторічні припущення щодо своєї сексуальної орієнтації. У січні вона заявила, що якби ідентифікувала себе як лесбійка, то, ймовірно, вже відкрито сказала б про це.
Водночас модель зазначала, що не хоче повністю виключати можливість стосунків із жінкою в майбутньому.
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