Кендалл Дженнер відповіла на багаторічні чутки про роман із Карою Делевінь

Американська модель Кендалл Дженнер спростувала багаторічні чутки про те, що вона перебувала у романтичних стосунках із супермоделлю Карою Делевінь. Про це Дженнер заявила у трейлері нового сезону шоу "Сімейство Кардаш'ян", повідомляє E! News, пише УНН.

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Чутки про можливий роман Дженнер і Делевінь з'явилися близько 10 років тому та відтоді періодично поширювалися у мережі. У новому трейлері моделі вперше безпосередньо обговорили цю тему.

Ходять чутки, що ми з Карою зустрічалися, але це неправда – сказала Дженнер.

"Ніколи не кажи ніколи"

Водночас модель пожартувала, що не виключає такого розвитку подій у майбутньому.

До речі, я нічого не маю проти сексу з Карою. Ніколи не кажи ніколи, правда ж? – сказала Дженнер, після чого Делевінь розсміялася.

Повну розмову покажуть у 8-му сезоні "Сімейства Кардаш'ян", прем'єра якого запланована на Hulu на 8 жовтня.

Раніше Дженнер також коментувала багаторічні припущення щодо своєї сексуальної орієнтації. У січні вона заявила, що якби ідентифікувала себе як лесбійка, то, ймовірно, вже відкрито сказала б про це.

Водночас модель зазначала, що не хоче повністю виключати можливість стосунків із жінкою в майбутньому.

Не думаю, що буду, але я не зачиняю двері для життєвого досвіду – сказала Дженнер.

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