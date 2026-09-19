США ледь не розпочали війну із Китаєм через помилковий звіт, створений за допомогою ШІ – CNN
Київ • УНН
США готували перехоплення китайського судна через хибний звіт про ядерний вантаж. Помилку ШІ виявили перед початком операції.
Американські військові навесні готувалися перехопити китайське судно через розвідувальний звіт, у якому стверджувалося, що корабель перевозить компоненти для ядерної програми. Незадовго до початку операції з'ясувалося, що аналітик підготував документ за допомогою штучного інтелекту, який неправильно ідентифікував вантаж, повідомляє CNN із посиланням на джерела, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався навесні на тлі війни з Іраном. Поширений серед американських військових розвідувальний звіт містив інформацію про китайське судно на Близькому Сході, яке нібито перевозило компоненти, пов'язані з програмою ядерної зброї
Інформацію сприйняли настільки серйозно, що американські військові почали планувати перехоплення корабля. За словами джерел CNN, озброєні військовослужбовці США готувалися піднятися на його борт, а військова авіація вже перебувала в повітрі.
Помилку виявили перед початком операції
Лише незадовго до запланованого перехоплення посадовці вирішили детальніше перевірити доповідь, яку підготував аналітик Командування спеціальних операцій США.
Тоді з'ясувалося, що під час підготовки документа використовували штучний інтелект, а чат-бот неправильно визначив матеріали, які перевозило китайське судно. CNN не вдалося встановити, що саме насправді було на борту.
За словами одного з джерел телеканалу, повідомлення про вантаж було "повністю неправдивим".
Це ледь не розпочало війну
Операція американських військових проти китайського судна могла спричинити серйозну ескалацію у відносинах Вашингтона та Пекіна і потенційно перерости у збройне протистояння між двома державами.
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