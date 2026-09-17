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Перед очікуваним візитом Сі до США - головні дипломати Пекіну та Вашингтона готують контакти на "найвищому рівні"

Київ • УНН

 • 4560 перегляди

Ван Ї та Марко Рубіо обговорили підготовку до контактів на найвищому рівні перед очікуваною зустріччю Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа. Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході.

Перед очікуваним візитом Сі до США - головні дипломати Пекіну та Вашингтона готують контакти на "найвищому рівні"

У четвер міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час телефонної розмови з державним секретарем США Марко Рубіо заявив, що обидві країни "повинні належним чином підготуватися до наступного етапу взаємодії на високому рівні в дусі рівності, поваги та взаємності". Про це повідомили в китайському зовнішньополітичному відомстві, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Дипломатія на рівні глав держав слугує основою китайсько-американських відносин, зазначив Ван Ї, додавши, що сторони мають зміцнювати комунікацію, поглиблювати співпрацю, врегульовувати розбіжності та поважати корінні інтереси одна одної.

Розмова відбулася за тиждень до очікуваного візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до США. За словами Дональда Трампа, зустріч із ним запланована на 24 вересня.

В офіційному китайському повідомленні про розмову прямо не підтверджується майбутня зустріч Сі та Трампа, однак зазначається, що Ван Ї та Рубіо "провели ґрунтовні обговорення, зосереджені на контактах між двома країнами на високому рівні".

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Два високопоставлені дипломати також обговорили ситуацію на Близькому Сході, повідомило МЗС Китаю — наступного дня після того, як Ван Ї провів у Пекіні переговори з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Під час зустрічі з Арагчі в середу Ван Ї закликав Іран і США діяти раціонально, виявляти стриманість, повернутися до тимчасової мирної угоди, підписаної в червні, та "розпочати змістовні консультації", а також виступив за відновлення руху через Ормузьку протоку.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Марко Рубіо
Ван Ї (політик)
Reuters
Пекін
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран