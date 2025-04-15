Тарас Шевченко

У Берліні та Гамбурзі 9 березня відбудеться демонстрація з вимогою звільнити українських в'язнів, яких утримує рф

9 березня в Берліні та Гамбурзі відбудуться демонстрації з вимогою повернення українських військових і цивільних полонених, утримуваних росією, а також дотримання Женевських конвенцій щодо поводження з ув'язненими.