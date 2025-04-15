Тарас Шевченко

Нардепи пропонують встановити монумент Вашингтону на місці колишнього пам'ятника леніну. Відкриття планують до 35-ї річниці Незалежності України та 250-річчя незалежності США.
Збірка поезій Тараса Шевченка вийшла друком бенгальською мовою. Це перший переклад з оригіналу українською будь-якою мовою Південної Азії.
В Україні 9 березня очікується тепла погода без суттєвих опадів. Температура вночі від +3 до -2, вдень підніметься до +13...+18 градусів, на узбережжі морів +7...+12.
Сьогодні відзначають 211 років від дня народження Тараса Шевченка. Його твори перекладено на понад 100 мов, а пам'ятники встановлено у 35 країнах світу від Бразилії до Китаю.
Сергій Жадан, Ахтем Сеітаблаєв та інші діячі культури долучились до проєкту #нечитані_вірші. Ініціатива має на меті відродити творчість маловідомих поетів, знищених у 1920-30-х роках.
У Національному заповіднику "Батьківщина Тараса Шевченка" відреставрували автентичні будівлі XIX століття. Благодійники оновили дахи хат у Керелівці, музейний комплекс у Моринцях та відремонтували історичний вітряк у Будищах.
Уряд України призначив нових заступників міністрів аграрної політики та у справах ветеранів, а також держсекретаря Мінкультури. Звільнено заступника міністра культури, погоджено кадрові зміни в Київській області.
Поїзд №148/147 Одеса-Київ змінює маршрут з 22 жовтня по 4 грудня через ремонтні роботи. Пасажирам пропонуються альтернативні варіанти проїзду з пересадками на проміжних станціях.
Ворог атакував 17 населених пунктів Херсонської області, включаючи Херсон. Пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та соціальні об'єкти, 6 людей отримали поранення.
Близько 30 000 паломників взяли участь у Всеукраїнській прощі в Зарваниці, яку очолив Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав, який закликав Божу любов і силу допомогти Україні подолати російське вторгнення.
ВР пропонують перейменувати місто Бровари в рамках зусиль з деколонізації, спрямованих на усунення слідів русифікації українських топонімів, як це рекомендовано Національною комісією зі стандартів державної мови.
За минулу добу кілька населених пунктів в Херсонській області, включаючи місто Херсон, зазнали ворожого обстрілу і авіаударів, в результаті чого були пошкоджені житлові будівлі, гіпермаркет, гаражі та автомобілі, 4 людини отримали поранення, а 3 безпілотники були збиті силами ППО.
Верховна Рада України ухвалила рішення не присуджувати премію кращим учасникам ЗНО у 2024 році через зміни в організації вступної кампанії. 5 млн гривень, виділених на премію, вирішили перенаправити на військові потреби.
Відбувся круглий стіл за участю омбудсменів Румунії та України, де обговорювалося створення комісії з питань прав національних меншин, рівних прав громадян та мовної політики.
Міністерство культури вимагає позбавити колишнього керівника театру імені Лесі Українки Михайла Резніковича звання академіка Національної академії мистецтв України за співпрацю з російськими установами після того, як він втік з України під час повномасштабного вторгнення.
В окупованому Маріуполі, Україна, пролунали вибухи, задимлення поблизу російської бази, що спонукало окупаційні війська до передислокації та посилених перевірок.
Національний павільйон України на 60-й Венеційській бієнале досліджує теми війни, еміграції, адаптації та мовної трансформації через чотири проекти, що символізують колективний спротив російській агресії.
Президент Володимир Зеленський нагородив французьку кінозірку Алена Делона орденом "За заслуги" за підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення.
Український письменник і громадський діяч Дмитро Капранов помер 16 квітня, повідомляється на сторінці братів Капранових.
В Україні встановлено рекорд з наймасовішого читання поеми Тараса Шевченка "Катерина" за участі 210 учасників з 22 країн світу, організованого Міністерством культури та інформаційної політики.
У 210-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі вшанував великого українського поета, виразно продекламувавши частину його поеми "Пророк", чим заслужив подяку від інтернет-користувачів за повагу до української культури.
До 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка Укрпошта у співпраці з Посольством Киргизстану випустила першу міжнародну марку, присвячену творчості українського поета.
Президент Зеленський затвердив список лауреатів престижної Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2024 рік, відзначивши художників, поетів, журналістів, композиторів, театральних діячів за видатний внесок у розвиток культури.
Українців запрошують приєднатися до флешмобу до 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, читаючи вголос випадкові уривки з його книги "Кобзар" та ділячись відео/фотографіями з текстами у соціальних мережах.
У Міністерстві культури обговорили стан реалізації Стратегії інформаційної безпеки, протидію російській дезінформації та пропаганді, інформування громадян на деокупованих територіях та побудову ефективної системи стратегічних комунікацій для захисту інформаційного простору України.
9 березня в Берліні та Гамбурзі відбудуться демонстрації з вимогою повернення українських військових і цивільних полонених, утримуваних росією, а також дотримання Женевських конвенцій щодо поводження з ув'язненими.
Колишній пустир у Каневі Черкаської області перетворено на еколого-натуралістичний центр під відкритим небом Канівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 1 імені Тараса Шевченка за підтримки благодійного фонду "МХП-Громада" та відділу освіти Канівської міської ради.
Комітет визначив лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2024 рік, але оголосить імена та твори лише після публікації указу Президента.
Критичної ситуації на станціях "синьої" гілки київського метрополітену немає, загрози життю людей немає.