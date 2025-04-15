Тарас Шевченко

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23923 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 149212 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 132584 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134984 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131637 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132348 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195162 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77311 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164428 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116425 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Нардепи пропонують встановити монумент Вашингтону на місці колишнього пам'ятника леніну. Відкриття планують до 35-ї річниці Незалежності України та 250-річчя незалежності США.

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Твори Тараса Шевченка вперше перекладено бенгальською мовою

Збірка поезій Тараса Шевченка вийшла друком бенгальською мовою. Це перший переклад з оригіналу українською будь-якою мовою Південної Азії.

Культура • 11 березня, 22:22 • 17628 перегляди

Погода в Україні сьогодні порадує: синоптики обіцяють тепло до +18

В Україні 9 березня очікується тепла погода без суттєвих опадів. Температура вночі від +3 до -2, вдень підніметься до +13...+18 градусів, на узбережжі морів +7...+12.

Суспільство • 9 березня, 04:50 • 16593 перегляди

День народження Тараса Шевченка та Міжнародний день ді-джея: що сьогодні відзначають

Сьогодні відзначають 211 років від дня народження Тараса Шевченка. Його твори перекладено на понад 100 мов, а пам'ятники встановлено у 35 країнах світу від Бразилії до Китаю.

Суспільство • 9 березня, 04:30 • 21255 перегляди

Жадан, Трегубова, Тата Кеплер: відомі українці читають маловідомі вірші Розстріляного відродження

Сергій Жадан, Ахтем Сеітаблаєв та інші діячі культури долучились до проєкту #нечитані_вірші. Ініціатива має на меті відродити творчість маловідомих поетів, знищених у 1920-30-х роках.

Суспільство • 18 лютого, 15:48 • 46408 перегляди

Благодійники відреставрували хати 19 століття у Національному заповіднику "Батьківщина Тараса Шевченка"

У Національному заповіднику "Батьківщина Тараса Шевченка" відреставрували автентичні будівлі XIX століття. Благодійники оновили дахи хат у Керелівці, музейний комплекс у Моринцях та відремонтували історичний вітряк у Будищах.

Суспільство • 5 листопада, 16:00 • 16986 перегляди

Кабмін провів кадрові зміни у трьох міністерствах та погодив призначення в ОВА

Уряд України призначив нових заступників міністрів аграрної політики та у справах ветеранів, а також держсекретаря Мінкультури. Звільнено заступника міністра культури, погоджено кадрові зміни в Київській області.

Політика • 8 жовтня, 10:56 • 13779 перегляди

Поїзд Одеса-Київ змінить маршрут: що відомо

Поїзд №148/147 Одеса-Київ змінює маршрут з 22 жовтня по 4 грудня через ремонтні роботи. Пасажирам пропонуються альтернативні варіанти проїзду з пересадками на проміжних станціях.

Суспільство • 7 жовтня, 10:10 • 13613 перегляди

На Херсонщині росіяни поцілили в інфраструктуру, 6 поранених

Ворог атакував 17 населених пунктів Херсонської області, включаючи Херсон. Пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та соціальні об'єкти, 6 людей отримали поранення.

Війна • 14 серпня, 05:38 • 26386 перегляди

У Зарваниці відбувається Всеукраїнська проща

Близько 30 000 паломників взяли участь у Всеукраїнській прощі в Зарваниці, яку очолив Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав, який закликав Божу любов і силу допомогти Україні подолати російське вторгнення.

Суспільство • 14 липня, 12:59 • 20061 перегляди

Раді пропонують перейменувати Бровари на Броварі: зареєстровано проект постанови

ВР пропонують перейменувати місто Бровари в рамках зусиль з деколонізації, спрямованих на усунення слідів русифікації українських топонімів, як це рекомендовано Національною комісією зі стандартів державної мови.

Суспільство • 21 червня, 18:37 • 98869 перегляди

На Херсонщині вночі збили 3 "шахеди", росіяни поцілили у гіпермаркет, 4 поранених

За минулу добу кілька населених пунктів в Херсонській області, включаючи місто Херсон, зазнали ворожого обстрілу і авіаударів, в результаті чого були пошкоджені житлові будівлі, гіпермаркет, гаражі та автомобілі, 4 людини отримали поранення, а 3 безпілотники були збиті силами ППО.

Війна • 7 червня, 05:27 • 25161 перегляди

Премію найкращим учасникам ЗНО у цьому році не присуджуватимуть: Рада ухвалила рішення

Верховна Рада України ухвалила рішення не присуджувати премію кращим учасникам ЗНО у 2024 році через зміни в організації вступної кампанії. 5 млн гривень, виділених на премію, вирішили перенаправити на військові потреби.

Суспільство • 6 червня, 11:37 • 15911 перегляди

Омбудсмени Румунії та України обговорили права нацменшин, рівні права громадян та мовну політику

Відбувся круглий стіл за участю омбудсменів Румунії та України, де обговорювалося створення комісії з питань прав національних меншин, рівних прав громадян та мовної політики.

Суспільство • 28 травня, 23:47 • 108323 перегляди

Мінкульт вимагає позбавити екскерівника театру імені Лесі Українки звання академіка

Міністерство культури вимагає позбавити колишнього керівника театру імені Лесі Українки Михайла Резніковича звання академіка Національної академії мистецтв України за співпрацю з російськими установами після того, як він втік з України під час повномасштабного вторгнення.

Суспільство • 22 травня, 09:29 • 21249 перегляди

В окупованому Маріуполі чули вибухи: "гаряче" було у районі базування ворога

В окупованому Маріуполі, Україна, пролунали вибухи, задимлення поблизу російської бази, що спонукало окупаційні війська до передислокації та посилених перевірок.

Війна • 1 травня, 13:49 • 18668 перегляди

Національний павільйон України відкрили на Венеційській бієнале

Національний павільйон України на 60-й Венеційській бієнале досліджує теми війни, еміграції, адаптації та мовної трансформації через чотири проекти, що символізують колективний спротив російській агресії.

Культура • 19 квітня, 15:37 • 18525 перегляди

Президент Володимир Зеленський нагородив Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною"

Президент Володимир Зеленський нагородив французьку кінозірку Алена Делона орденом "За заслуги" за підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення.

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Помер письменник та громадський діяч Дмитро Капранов

Український письменник і громадський діяч Дмитро Капранов помер 16 квітня, повідомляється на сторінці братів Капранових.

Кримінал та НП • 16 квітня, 11:36 • 18997 перегляди

В Україні зафіксували рекорд з наймасовішого читання поеми "Катерина" Тараса Шевченка

В Україні встановлено рекорд з наймасовішого читання поеми Тараса Шевченка "Катерина" за участі 210 учасників з 22 країн світу, організованого Міністерством культури та інформаційної політики.

Культура • 12 березня, 09:11 • 23872 перегляди

Посол Японії продекламував поезію Шевченка

У 210-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі вшанував великого українського поета, виразно продекламувавши частину його поеми "Пророк", чим заслужив подяку від інтернет-користувачів за повагу до української культури.

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Вийшла перша міжнародна марка, присвячена Кобзарю

До 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка Укрпошта у співпраці з Посольством Киргизстану випустила першу міжнародну марку, присвячену творчості українського поета.

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Шевченківська премія 2024: оголошено переможців

Президент Зеленський затвердив список лауреатів престижної Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2024 рік, відзначивши художників, поетів, журналістів, композиторів, театральних діячів за видатний внесок у розвиток культури.

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Українцям пропонують долучитися до флешмобу з нагоди 210-річчя Тараса Шевченка: деталі

Українців запрошують приєднатися до флешмобу до 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, читаючи вголос випадкові уривки з його книги "Кобзар" та ділячись відео/фотографіями з текстами у соціальних мережах.

Культура • 9 березня, 11:54 • 32222 перегляди

У МКІП розповіли як реалізується Стратегія інформаційної безпеки, та окреслили основні пріоритети роботи

У Міністерстві культури обговорили стан реалізації Стратегії інформаційної безпеки, протидію російській дезінформації та пропаганді, інформування громадян на деокупованих територіях та побудову ефективної системи стратегічних комунікацій для захисту інформаційного простору України.

Війна • 8 березня, 22:10 • 61434 перегляди

У Берліні та Гамбурзі 9 березня відбудеться демонстрація з вимогою звільнити українських в'язнів, яких утримує рф

9 березня в Берліні та Гамбурзі відбудуться демонстрації з вимогою повернення українських військових і цивільних полонених, утримуваних росією, а також дотримання Женевських конвенцій щодо поводження з ув'язненими.

Суспільство • 7 березня, 19:08 • 31706 перегляди

Метеобудка, вітрогенератор, квітковий годинник: переможці конкурсу "Час діяти, Канівщино!" облаштували на місці пустиря географічний майданчик

Колишній пустир у Каневі Черкаської області перетворено на еколого-натуралістичний центр під відкритим небом Канівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 1 імені Тараса Шевченка за підтримки благодійного фонду "МХП-Громада" та відділу освіти Канівської міської ради.

Суспільство • 19 лютого, 15:29 • 23324 перегляди

Визначили переможців Шевченківської премії 2024

Комітет визначив лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2024 рік, але оголосить імена та твори лише після публікації указу Президента.

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Критичної ситуації на станціях "синьої" гілки метро немає – КМДА

Критичної ситуації на станціях "синьої" гілки київського метрополітену немає, загрози життю людей немає.

Суспільство • 20 грудня, 13:34 • 44989 перегляди