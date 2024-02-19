Метеобудка, вітрогенератор, квітковий годинник: переможці конкурсу "Час діяти, Канівщино!" облаштували на місці пустиря географічний майданчик
Київ • УНН
Колишній пустир у Каневі Черкаської області перетворено на еколого-натуралістичний центр під відкритим небом Канівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 1 імені Тараса Шевченка за підтримки благодійного фонду "МХП-Громада" та відділу освіти Канівської міської ради.
У Каневі, що на Черкащині, на місці пустиря зʼявився справжній географічний майданчик. Про це повідомляє благодійний фонд "МХП-Громаді", передає УНН.
Деталі
Проєкт втілено командою Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 1 імені Т.Г.Шевченка.
"Команда школи в буквальному сенсі побачила можливості… у пустирі неподалік від школи. Об’єднавши вчителів і технічний персонал, учнів і батьків, благодійників і партнерів, вони створили на незадіяній роками території "Природничо-екологічний центр просто неба", - розповіли в "МХП-Громаді".
Тепер на колишньому пустирі - справжній географічний майданчик з приладами для дослідження і вимірювання показників природних явищ: метеобудка, опадомір, а ще вітрогенератор, доріжка-релаксатор, квітковий годинник та навіть демонстраційна модель річки. Цю ініціативу активісти школи реалізували завдяки нашому конкурсу "Час діяти, Канівщино!" та підтримці відділу освіти Канівської міської ради.
"Тішимося, що відтепер тут проводяться уроки з природничих дисциплін, екскурсії та цікаве дозвілля", - йдеться у повідомленні.
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.