Забіги з перешкодами "Kordon Race" пройшли у Львові: зібрали кошти для інклюзивного спортивного майданчика.
Україна категорично заперечує абсурдні звинувачення рф у плануванні підриву власної інфраструктури, такої як Київська ГЕС або Канівське водосховище, щоб нібито звинуватити у цьому москву.
Росія поширює дезінформацію про те, що Україна нібито планує підірвати дамби під Києвом і Каневом, щоб посіяти паніку і вимагати поступок, але українська оборона унеможливлює такі диверсії, повідомляє Центр протидії дезінформації.
Печатка князя Святослава Ярославовича, сина Ярослава Мудрого, була передана до Спасо-Преображенського собору в Чернігові для експонування співзасновником і директором Шереметьєвського музею.
Військовослужбовці, ветерани та члени їх сімей відвідали захід "Сімейна колиска захисника" в селі Мельники Черкаської області, щоб відновитися, відпочити та поспілкуватися, беручи участь у таких заходах, як випічка хліба, ліплення глечиків та виготовлення ляльок-мотанок.
Суд постановив повернути Національному заповіднику "Замки Тернопілля" будівлю Вишнівецького палацово-паркового комплексу, що є об'єктом національної спадщини, після того, як компанія з виробництва шкіргалантереї незаконно зареєструвала право власності на частину приміщень.
За даними Повітряних Сил Збройних Сил України, ворожі безпілотники були помічені в різних областях України, в тому числі Чернігівській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Дніпропетровській, які рухалися в різних напрямках.
На сесії міської ради в Каневі новий керівник територіального військкомату роздавав повістки депутатам.
З початку цього року росія запустила майже 1000 ракет, близько 2800 безпілотників і близько 7000 керованих авіабомб по Україні, націлившись на цивільну інфраструктуру і завдавши значної шкоди енергетичним об'єктам.
Масовані ракетні та безпілотні удари росії по цивільних об'єктах і критично важливій енергетичній інфраструктурі в Україні є відповіддю путіна тим, хто вважає, що мир з ним можливий, зазначають у Єврокомісії.
Президент Зеленський скликав Ставку Верховного Головнокомандувача для вирішення серйозних викликів, серед яких удари російських терористів по енергетичному сектору України, необхідність посилення потенціалу протиповітряної оборони та активізація зусиль з партнерами для швидшого поповнення запасів зброї та боєприпасів.
На Черкащині відбулися тренування з адаптивного спорту для ветеранів, які отримали поранення на війні.
Близько 20. 00 у районі хутора Трудова Вірменія Канівського району, рф, сталося падіння двох літальних апаратів.
Колишній пустир у Каневі Черкаської області перетворено на еколого-натуралістичний центр під відкритим небом Канівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 1 імені Тараса Шевченка за підтримки благодійного фонду "МХП-Громада" та відділу освіти Канівської міської ради.
Дві вантажівки, що перевозили сільськогосподарську продукцію поблизу Канева, були перевантажені майже на 50% і оштрафовані на загальну суму понад 130 000 гривень за перевищення вагових обмежень та відсутність необхідних документів.
Черкаський суд змінив умови домашнього арешту митрополита Феодосія з цілодобового на нічний, продовживши при цьому термін носіння електронного браслета.
Переселенка з Енергодару Олена Собко відкрила лабораторію в Каневі, щоб масштабувати свій бізнес з виробництва натуральної косметики після перемоги в конкурсі "Зроби своє".