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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25866 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155341 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138513 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134315 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134388 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196256 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77559 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164638 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116932 перегляди

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Забіги з перешкодами "Kordon Race" пройшли у Львові: зібрали кошти для інклюзивного спортивного майданчика.

Новини Бізнесу • 23 вересня, 12:58 • 42811 перегляди

"Це привід уважніше слідкувати за діями росії": у МЗС відповіли на звинувачення рф щодо можливого підриву Київської ГЕС Україною

Україна категорично заперечує абсурдні звинувачення рф у плануванні підриву власної інфраструктури, такої як Київська ГЕС або Канівське водосховище, щоб нібито звинуватити у цьому москву.

Війна • 12 липня, 16:38 • 67447 перегляди

росія намагається залякати українців: Центр протидії дезінформації пояснив заяви москви про підрив Київської ГЕС

Росія поширює дезінформацію про те, що Україна нібито планує підірвати дамби під Києвом і Каневом, щоб посіяти паніку і вимагати поступок, але українська оборона унеможливлює такі диверсії, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Війна • 12 липня, 14:22 • 70388 перегляди

Спасо-Преображенському собору подарували печатку сина Ярослава Мудрого - Мінкульт

Печатка князя Святослава Ярославовича, сина Ярослава Мудрого, була передана до Спасо-Преображенського собору в Чернігові для експонування співзасновником і директором Шереметьєвського музею.

Культура • 17 червня, 11:39 • 15257 перегляди

День з родиною та в колі побратимів: ветерани про ментальне відновлення та "Родинну колиску захисника" на Черкащині

Військовослужбовці, ветерани та члени їх сімей відвідали захід "Сімейна колиска захисника" в селі Мельники Черкаської області, щоб відновитися, відпочити та поспілкуватися, беручи участь у таких заходах, як випічка хліба, ліплення глечиків та виготовлення ляльок-мотанок.

Суспільство • 31 травня, 13:24 • 17630 перегляди

Після двох років судової тяганини: Вишнівецький палац на Тернопільщині повернули у власність держави

Суд постановив повернути Національному заповіднику "Замки Тернопілля" будівлю Вишнівецького палацово-паркового комплексу, що є об'єктом національної спадщини, після того, як компанія з виробництва шкіргалантереї незаконно зареєструвала право власності на частину приміщень.

Суспільство • 28 травня, 11:44 • 31198 перегляди

Ворожі безпілотники виявлені у багатьох регіонах України

За даними Повітряних Сил Збройних Сил України, ворожі безпілотники були помічені в різних областях України, в тому числі Чернігівській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Дніпропетровській, які рухалися в різних напрямках.

Війна • 18 травня, 22:49 • 76841 перегляди

Новий голова ТЦК у Каневі під час знайомства з депутатами роздав їм повістки

На сесії міської ради в Каневі новий керівник територіального військкомату роздавав повістки депутатам.

Війна • 17 травня, 14:35 • 17159 перегляди

Від початку року росія запустила по Україні майже тисячу ракет та майже 2800 шахедів - Кислиця

З початку цього року росія запустила майже 1000 ракет, близько 2800 безпілотників і близько 7000 керованих авіабомб по Україні, націлившись на цивільну інфраструктуру і завдавши значної шкоди енергетичним об'єктам.

Війна • 12 квітня, 07:59 • 30851 перегляди

ЄС про атаки рф на ГЕС: відповідь путіна всім, хто все ще вважає, що мир з ним можливий

Масовані ракетні та безпілотні удари росії по цивільних об'єктах і критично важливій енергетичній інфраструктурі в Україні є відповіддю путіна тим, хто вважає, що мир з ним можливий, зазначають у Єврокомісії.

Війна • 2 квітня, 13:03 • 30555 перегляди

"Під загрозою не лише Україна, а й Молдова": Зеленський на Ставці повідомив, що вночі цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС

Президент Зеленський скликав Ставку Верховного Головнокомандувача для вирішення серйозних викликів, серед яких удари російських терористів по енергетичному сектору України, необхідність посилення потенціалу протиповітряної оборони та активізація зусиль з партнерами для швидшого поповнення запасів зброї та боєприпасів.

Війна • 29 березня, 13:24 • 30297 перегляди

Реабілітація захисників: на Черкащині відбулися тренування з адаптивного спорту для ветеранів, які отримали поранення на війні

На Черкащині відбулися тренування з адаптивного спорту для ветеранів, які отримали поранення на війні.

Суспільство • 18 березня, 08:57 • 26426 перегляди

Не лише А-50: у рф заявили про падіння ще одного літального апарата

Близько 20. 00 у районі хутора Трудова Вірменія Канівського району, рф, сталося падіння двох літальних апаратів.

Війна • 23 лютого, 18:42 • 37722 перегляди

Метеобудка, вітрогенератор, квітковий годинник: переможці конкурсу "Час діяти, Канівщино!" облаштували на місці пустиря географічний майданчик

Колишній пустир у Каневі Черкаської області перетворено на еколого-натуралістичний центр під відкритим небом Канівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 1 імені Тараса Шевченка за підтримки благодійного фонду "МХП-Громада" та відділу освіти Канівської міської ради.

Суспільство • 19 лютого, 15:29 • 23324 перегляди

Порушник сплатить понад 130 тис. гривень штрафу: біля Канева виявили дві перевантажені вантажівки

Дві вантажівки, що перевозили сільськогосподарську продукцію поблизу Канева, були перевантажені майже на 50% і оштрафовані на загальну суму понад 130 000 гривень за перевищення вагових обмежень та відсутність необхідних документів.

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Черкаський суд змінив умови домашнього арешту митрополита Феодосія з цілодобового на нічний, продовживши при цьому термін носіння електронного браслета.

Кримінал та НП • 20 грудня, 13:07 • 26552 перегляди

"Роби своє": переселенка з Енергодара відкрила лабораторію з виробництва натуральної косметики у Каневі

Переселенка з Енергодару Олена Собко відкрила лабораторію в Каневі, щоб масштабувати свій бізнес з виробництва натуральної косметики після перемоги в конкурсі "Зроби своє".

Суспільство • 18 грудня, 09:19 • 28213 перегляди