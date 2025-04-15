"Під загрозою не лише Україна, а й Молдова": Зеленський на Ставці повідомив, що вночі цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС

Президент Зеленський скликав Ставку Верховного Головнокомандувача для вирішення серйозних викликів, серед яких удари російських терористів по енергетичному сектору України, необхідність посилення потенціалу протиповітряної оборони та активізація зусиль з партнерами для швидшого поповнення запасів зброї та боєприпасів.