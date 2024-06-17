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Спасо-Преображенському собору подарували печатку сина Ярослава Мудрого - Мінкульт

Київ • УНН

 • 15257 перегляди

Печатка князя Святослава Ярославовича, сина Ярослава Мудрого, була передана до Спасо-Преображенського собору в Чернігові для експонування співзасновником і директором Шереметьєвського музею.

Спасо-Преображенському собору подарували печатку сина Ярослава Мудрого - Мінкульт

Спасо-Преображенський собор у Чернігові отримав для експонування печатку князя Святослава Ярославовича, сина Ярослава Мудрого. Про це пише УНН з посиланням на Мінкульт. 

Деталі 

Цінний артефакт заповідника подарував зі своєї приватної колекції співзасновник і директор "Музею Шереметьєвих" Олексій Шереметьєв. 

Собор планують відкрити до Дня Конституції, 28 червня, саме тоді українці зможуть побачити печатку в експозиції особисто.

На печатці зображено князя і ми впевнені, що їй місце тут в Спасо-Преображенському соборі. Це унікальна архітектурна пам’ятка часів Київської русі. Це унікальний заповідник. Він є свідченням нашої історії

- розповів Олексій Шереметьєв.

Як заявила, генеральна директорка Національного заповідника "Чернігів стародавній" Наталія Реброва це печатка Святослава Ярославовича, того, хто добудував Спасо-Преображенський собор в Чернігові.

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Доповнення

Раніше Національний заповідник "Чернігів стародавній" уклав угоду із найавторитетнішим музейним закладом України — приватним "Музеєм Шереметьєвих".

Це угода про співпрацю, наукові дослідження, просвітницьку роботу, та підготовку унікального журналу, присвяченого історії Спасо-Преображенського собору.

Нагадаємо

У Чернігові музейники відчищають розпис на стінах та прибирають сміття зі Спасо-Преображенського собору XI століття, яким до 2023 року користувалася Українська православна церква московського патріархату.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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