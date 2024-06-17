Спасо-Преображенский собор в Чернигове получил для экспонирования печать князя Святослава Ярославича, сына Ярослава Мудрого. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минкульт.

Детали

Ценный артефакт заповедника подарил из своей частной коллекции соучредитель и директор "Музея Шереметьевых" Алексей Шереметьев.

Собор планируют открыть ко Дню Конституции, 28 июня, именно тогда украинцы смогут увидеть печать в экспозиции лично.

На печати изображен князь и мы уверены, что ей место здесь в Спасо-Преображенском соборе. Это уникальный архитектурный памятник времен Киевской Руси. Это уникальный заповедник. Он является свидетельством нашей истории - рассказал Алексей Шереметьев.

Как заявила, генеральный директор Национального заповедника "Чернигов древний" Наталья Реброва это печать Святослава Ярославовича, того, кто достроил Спасо-Преображенский собор в Чернигове.

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Дополнение

Ранее Национальный заповедник "Чернигов древний" заключил соглашение с самым авторитетным музейным учреждением Украины - частным "Музеем Шереметьевых".

Это соглашение о сотрудничестве, научных исследованиях, просветительской работе, и подготовке уникального журнала, посвященного истории Спасо-Преображенского собора.

Напомним,

В Чернигове музейщики отчищают роспись на стенах и убирают мусор из Спасо-Преображенского собора XI века, которым до 2023 года пользовалась Украинская православная церковь московского патриархата.