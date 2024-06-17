Киев • УНН
Печать князя Святослава Ярославича, сына Ярослава Мудрого, была передана в Спасо-Преображенский собор в Чернигове для экспонирования соучредителем и директором Шереметьевского музея.
Спасо-Преображенский собор в Чернигове получил для экспонирования печать князя Святослава Ярославича, сына Ярослава Мудрого. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минкульт.
Детали
Ценный артефакт заповедника подарил из своей частной коллекции соучредитель и директор "Музея Шереметьевых" Алексей Шереметьев.
Собор планируют открыть ко Дню Конституции, 28 июня, именно тогда украинцы смогут увидеть печать в экспозиции лично.
На печати изображен князь и мы уверены, что ей место здесь в Спасо-Преображенском соборе. Это уникальный архитектурный памятник времен Киевской Руси. Это уникальный заповедник. Он является свидетельством нашей истории
Как заявила, генеральный директор Национального заповедника "Чернигов древний" Наталья Реброва это печать Святослава Ярославовича, того, кто достроил Спасо-Преображенский собор в Чернигове.
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Дополнение
Ранее Национальный заповедник "Чернигов древний" заключил соглашение с самым авторитетным музейным учреждением Украины - частным "Музеем Шереметьевых".
Это соглашение о сотрудничестве, научных исследованиях, просветительской работе, и подготовке уникального журнала, посвященного истории Спасо-Преображенского собора.
Напомним,
В Чернигове музейщики отчищают роспись на стенах и убирают мусор из Спасо-Преображенского собора XI века, которым до 2023 года пользовалась Украинская православная церковь московского патриархата.