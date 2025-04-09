Забеги с препятствиями "Kordon Race" прошли во Львове: собрали средства для инклюзивной спортивной площадки.
Украина категорически отрицает абсурдные обвинения рф в планировании подрыва собственной инфраструктуры, такой как Киевская ГЭС или Каневское водохранилище, чтобы якобы обвинить в этом москву.
Россия распространяет дезинформацию о том, что Украина якобы планирует взорвать дамбы под Киевом и Каневом, чтобы посеять панику и требовать уступок, но украинская оборона делает невозможным такие диверсии, сообщает Центр противодействия дезинформации.
Печать князя Святослава Ярославича, сына Ярослава Мудрого, была передана в Спасо-Преображенский собор в Чернигове для экспонирования соучредителем и директором Шереметьевского музея.
Военнослужащие, ветераны и члены их семей посетили мероприятие "Родинна колиска захисника" в селе Мельники Черкасской области, чтобы восстановиться, отдохнуть и пообщаться, участвуя в таких мероприятиях, как выпечка хлеба, лепка кувшинов и изготовление кукол-мотанок.
Суд постановил вернуть Национальному заповеднику «Замки Тернопольщины» здание Вишневецкого дворцово-паркового комплекса, являющегося объектом национального наследия, после того, как компания по производству кожгалантереи незаконно зарегистрировала право собственности на часть помещений.
По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские беспилотники были замечены в разных областях Украины, в том числе Черниговской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Днепропетровской, которые двигались в разных направлениях.
На сессии городского совета в Каневе новый руководитель территориального военкомата раздавал повестки депутатам.
С начала этого года россия запустила почти 1000 ракет, около 2800 беспилотников и около 7000 управляемых авиабомб по Украине, нацелившись на гражданскую инфраструктуру и нанеся значительный ущерб энергетическим объектам.
Массированные ракетные и беспилотные удары россии по гражданским объектам и критически важной энергетической инфраструктуре в Украине являются ответом Путина тем, кто считает, что мир с ним возможен, отмечают в Еврокомиссии.
Президент Зеленский созвал Ставку Верховного Главнокомандующего для решения серьезных вызовов, среди которых удары российских террористов по энергетическому сектору Украины, необходимость усиления потенциала противовоздушной обороны и активизация усилий с партнерами для быстрого пополнения запасов оружия и боеприпасов.
В Черкасской области состоялись тренировки по адаптивному спорту для ветеранов, получивших ранения на войне.
Около 20. 00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района, рф, произошло падение двух летательных аппаратов.
Бывший пустырь в Каневе Черкасской области превращен в эколого-натуралистический центр под открытым небом Каневской общеобразовательной школой I-III ступеней № 1 имени Тараса Шевченко при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді" и отдела образования Каневского городского совета.
Два грузовика, перевозившие сельскохозяйственную продукцию вблизи Канева, были перегружены почти на 50% и оштрафованы на общую сумму более 130 000 гривен за превышение весовых ограничений и отсутствие необходимых документов.
Черкасский суд изменил условия домашнего ареста митрополита Феодосия с круглосуточного на ночной, продлив при этом срок ношения электронного браслета.
Переселенка из Энергодара Елена Собко открыла лабораторию в Каневе, чтобы масштабировать свой бизнес по производству натуральной косметики после победы в конкурсе "Роби своє".