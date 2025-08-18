В Черкасской области состоялся региональный форум "Сильные громады – устойчивое развитие: путь к восстановлению и стойкости"

Форум стал площадкой для стратегического диалога, объединившего ключевых представителей государственной власти, лидеров местного самоуправления, экспертов, общественных деятелей, представителей бизнеса всей Черкасской области с целью поиска эффективных решений для стратегического развития общин через партнерство, инновации, обмен опытом. Мероприятие было организовано при поддержке компании МХП и стратегического партнера Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

"Компания МХП была, есть и будет партнером общин. Мы строим свою деятельность на принципах устойчивого развития, уплачивая налоги, инвестируя в социальные проекты, культуру, образование и инфраструктуру. В сложные времена мы не сворачиваем поддержку, а наоборот — усиливаем ее, потому что это инвестиция в будущее регионов и всей страны", — подчеркнул заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП, Председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Юрий Мельник.

В Черкасской области одним из социально ответственных и крупнейших бюджетонаполняющих бизнесов региона является ООО "НПФ "Врожай", входящее в структуру Центрального Хаба МХП, который возглавляет Александр Воскобойник. Это мощное объединение трех современных агропредприятий с производственными мощностями в Черкасской и Киевской областях. Предприятия Хаба обеспечивают работой около 1500 сотрудников, обрабатывают 117 тыс. га земли, сотрудничают с более чем 34 тыс. пайщиков.

"Сильная община начинается с возможностей для ее жителей - работы, достойной зарплаты, развития собственного дела. Центральный Хаб МХП работает именно над этим: инвестируем в производство, создаем стабильные рабочие места, поддерживаем социальные инициативы, помогаем военным и ветеранам. Мы осознаем свою роль в развитии региона и стремимся, чтобы каждая инвестиция приносила пользу людям и экономике области", — рассказал директор Центрального Хаба МХП Александр Воскобойник.

С начала полномасштабного вторжения в бюджеты всех уровней предприятия Хаба уплатили более 1,7 млрд грн налогов и инвестировали более 1 млрд грн в модернизацию и развитие бизнеса. С 2022 года в Черкасской области реализовали 167 проектов конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно!" и поддержали 146 новых бизнесов в рамках программы "Роби своє" — в общей сложности это более 46 млн грн инвестиций в общины. МХП системно помогает военным и ветеранам: только сотрудники Центрального Хаба задонатили более 7 млн грн на поддержку ВСУ.

Дискуссионные панели на форуме охватили темы развития и восстановления общин в условиях войны, стратегии развития волонтерской деятельности, перспектив партнерства между общинами, бизнесом и общественным сектором.

"Десять лет Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно со стратегическим партнером компанией МХП делает общины местами, где хочется жить, объединяя власть, бизнес и общественный сектор. Мы помогаем находить и использовать возможности – от государственных программ до международных грантов, формировать стратегическое видение и воплощать его в жизнь", — отметила Татьяна Волочай, председатель совета развития общин Благотворительного фонда "МХП-Громаді":

Именно этот опыт и глубокое понимание потребностей местного развития Фонд применяет при помощи общинам в создании и обновлении стратегий. При поддержке БФ "МХП-Громаді" в 2025 году обновленные стратегии развития получат сразу пять общин — Степанецкая, Яготинская, Бершадская, Белогорская и Петриковская. Работа уже идет: сотни жителей участвуют в открытых встречах, обсуждают приоритеты и вместе нарабатывают документ, который станет дорожной картой для устойчивого развития и привлечения ресурсов.

Во время мероприятия участникам представили проект открытия Центра жизнестойкости в Каневе и подписали меморандум о сотрудничестве между Благотворительным фондом "МХП-Громаді" и Украинским Женским Конгрессом.