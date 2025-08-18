На Черкащині відбувся регіональний форум "Сильні громади – сталий розвиток: шлях до відновлення та стійкості"
Київ • УНН
На Черкащині 15 серпня відбувся регіональний форум. Тут говорили про розвиток громад і зміцнення економіки, відновлення регіону після війни, а також про те, як спільні зусилля влади, бізнесу та громад здатні створювати нові можливості.
Форум став простором стратегічного діалогу, який об’єднав ключових представників державної влади, лідерів місцевого самоврядування, експертів, громадських діячів, представників бізнесу усієї Черкащини з метою пошуку ефективних рішень для стратегічного розвитку громад через партнерство, інновації, обмін досвідом. Захід організували за підтримки компанії МХП та стратегічного партнера Благодійного фонду "МХП-Громаді".
"Компанія МХП була, є і буде партнером громад. Ми будуємо свою діяльність на принципах сталого розвитку, сплачуючи податки, інвестуючи у соціальні проєкти, культуру, освіту та інфраструктуру. У складні часи ми не згортаємо підтримку, а навпаки — посилюємо її, бо це інвестиція у майбутнє регіонів і всієї країни", — наголосив заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП, Голова Наглядової ради Благодійного фонду "МХП-Громаді" Юрій Мельник.
На Черкащині одним із соціально відповідальних та найбільших бюджетонаповнюючих бізнесів регіону, є ТОВ "НВФ "Урожай", що входить до структури Центрального Хабу МХП, який очолює Олександр Воскобойнік. Це потужне об’єднання трьох сучасних агропідприємств із виробничими потужностями у Черкаській та Київській областях. Підприємства Хабу забезпечують роботою близько 1500 працівників, обробляють 117 тис. га землі, співпрацюють із понад 34 тис. пайовиків.
"Сильна громада починається з можливостей для її мешканців - роботи, гідної зарплати, розвитку власної справи. Центральний Хаб МХП працює саме над цим: інвестуємо у виробництво, створюємо стабільні робочі місця, підтримуємо соціальні ініціативи, допомагаємо військовим і ветеранам. Ми усвідомлюємо свою роль у розвитку регіону і прагнемо, щоб кожна інвестиція приносила користь людям та економіці області", — розповів директор Центрального Хабу МХП Олександр Воскобойнік.
З початку повномасштабного вторгнення до бюджетів усіх рівнів підприємства Хабу сплатили понад 1,7 млрд грн податків та інвестували понад 1 млрд грн у модернізацію та розвиток бізнесу. З 2022 року на Черкащині реалізували 167 проєктів конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" та підтримали 146 нових бізнесів у межах програми "Роби своє" — загалом це понад 46 млн грн інвестицій у громади. МХП системно допомагає військовим та ветеранам: лише працівники Центрального Хабу задонатили понад 7 млн грн на підтримку ЗСУ.
Дискусійні панелі на форумі охопили теми розвитку і відновлення громад в умовах війни, стратегії розвитку волонтерської діяльності, перспектив партнерства між громадами, бізнесом та громадським сектором.
"Десять років Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно зі стратегічним партнером компанією МХП робить громади місцями, де хочеться жити, об’єднуючи владу, бізнес і громадський сектор. Ми допомагаємо знаходити та використовувати можливості – від державних програм до міжнародних грантів, формувати стратегічну візію та втілювати її в життя", — зазначила Тетяна Волочай, голова ради розвитку громад Благодійного фонду "МХП-Громаді":
Саме цей досвід і глибоке розуміння потреб місцевого розвитку Фонд застосовує під час допомоги громадам у створенні та оновленні стратегій. За підтримки БФ "МХП-Громаді" у 2025 році оновлені стратегії розвитку отримають одразу п’ять громад — Степанецька, Яготинська, Бершадська, Білогірська та Петриківська. Робота вже триває: сотні мешканців беруть участь у відкритих зустрічах, обговорюють пріоритети та разом напрацьовують документ, який стане дорожньою картою для сталого розвитку та залучення ресурсів.
Під час заходу учасникам презентували проєкт відкриття Центру життєстійкості у Каневі та підписали меморандум про співпрацю між Благодійним фондом "МХП-Громаді" та Українським Жіночим Конгресом.