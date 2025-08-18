$41.340.11
На Черкащині відбувся регіональний форум "Сильні громади – сталий розвиток: шлях до відновлення та стійкості"

Київ • УНН

 • 162 перегляди

На Черкащині 15 серпня відбувся регіональний форум. Тут говорили про розвиток громад і зміцнення економіки, відновлення регіону після війни, а також про те, як спільні зусилля влади, бізнесу та громад здатні створювати нові можливості.

На Черкащині відбувся регіональний форум "Сильні громади – сталий розвиток: шлях до відновлення та стійкості"

Форум став простором стратегічного діалогу, який об’єднав ключових представників державної влади, лідерів місцевого самоврядування, експертів, громадських діячів, представників бізнесу усієї Черкащини з метою пошуку ефективних рішень для стратегічного розвитку громад через партнерство, інновації, обмін досвідом. Захід організували за підтримки компанії МХП та стратегічного партнера Благодійного фонду "МХП-Громаді".

"Компанія МХП була, є і буде партнером громад. Ми будуємо свою діяльність на принципах сталого розвитку, сплачуючи податки, інвестуючи у соціальні проєкти, культуру, освіту та інфраструктуру. У складні часи ми не згортаємо підтримку, а навпаки — посилюємо її, бо це інвестиція у майбутнє регіонів і всієї країни", — наголосив заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП, Голова Наглядової ради Благодійного фонду "МХП-Громаді" Юрій Мельник

На Черкащині одним із соціально відповідальних та найбільших бюджетонаповнюючих бізнесів регіону, є ТОВ "НВФ "Урожай", що входить до структури Центрального Хабу МХП, який очолює Олександр Воскобойнік. Це потужне об’єднання трьох сучасних агропідприємств із виробничими потужностями у Черкаській та Київській областях. Підприємства Хабу забезпечують роботою близько 1500 працівників, обробляють 117 тис. га землі, співпрацюють із понад 34 тис. пайовиків.

"Сильна громада починається з можливостей для її мешканців - роботи, гідної зарплати, розвитку власної справи. Центральний Хаб МХП працює саме над цим: інвестуємо у виробництво, створюємо стабільні робочі місця, підтримуємо соціальні ініціативи, допомагаємо військовим і ветеранам. Ми усвідомлюємо свою роль у розвитку регіону і прагнемо, щоб кожна інвестиція приносила користь людям та економіці області", — розповів директор Центрального Хабу МХП Олександр Воскобойнік.

З початку повномасштабного вторгнення до бюджетів усіх рівнів підприємства Хабу сплатили понад 1,7 млрд грн податків та інвестували понад 1 млрд грн у модернізацію та розвиток бізнесу. З 2022 року на Черкащині реалізували 167 проєктів конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" та підтримали 146 нових бізнесів у межах програми "Роби своє" — загалом це понад 46 млн грн інвестицій у громади. МХП системно допомагає військовим та ветеранам: лише працівники Центрального Хабу задонатили понад 7 млн грн на підтримку ЗСУ.  

Дискусійні панелі на форумі охопили теми розвитку і відновлення громад в умовах війни, стратегії розвитку волонтерської діяльності, перспектив партнерства між громадами, бізнесом та громадським сектором.

"Десять років Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно зі стратегічним партнером компанією МХП робить громади місцями, де хочеться жити, об’єднуючи владу, бізнес і громадський сектор. Ми допомагаємо знаходити та використовувати можливості – від державних програм до міжнародних грантів, формувати стратегічну візію та втілювати її в життя", — зазначила Тетяна Волочай, голова ради розвитку громад Благодійного фонду "МХП-Громаді":

Саме цей досвід і глибоке розуміння потреб місцевого розвитку Фонд застосовує під час допомоги громадам у створенні та оновленні стратегій. За підтримки БФ "МХП-Громаді" у 2025 році оновлені стратегії розвитку отримають одразу п’ять громад — Степанецька, Яготинська, Бершадська, Білогірська та Петриківська. Робота вже триває: сотні мешканців беруть участь у відкритих зустрічах, обговорюють пріоритети та разом напрацьовують документ, який стане дорожньою картою для сталого розвитку та залучення ресурсів.

Під час заходу учасникам презентували проєкт відкриття Центру життєстійкості у Каневі та підписали меморандум про співпрацю між Благодійним фондом "МХП-Громаді" та Українським Жіночим Конгресом.

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономіка
Київська область
Черкаська область
Канів
ПрАТ МХП
Білогір'я
Україна