Терористи завдали 493 удари по Запорізькій області протягом доби. Зафіксовано 5 авіаударів, 288 атак безпілотників, 5 обстрілів з РСЗВ та 195 артилерійських обстрілів, пошкоджено інфраструктуру.
Російські окупанти завдали 197 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинули дві людини, п'ятеро поранені, зруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури.
За добу російські війська завдали 510 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Використовувалися авіація, безпілотники, РСЗВ та артилерія, пошкоджено інфраструктуру, жертв серед цивільних немає.
За минулу добу відбулося 103 бойових зіткнення, противник здійснив 100 авіаударів та понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, а українські війська завдали ударів по 13 місцях зосередження живої сили противника та 7 об'єктах, у тому числі радіолокаційних станціях та системах протиповітряної оборони.
За минулу добу ворог 345 разів обстріляв 10 населених пунктів Запорізької області, зокрема 3 авіаудари, 148 безпілотників, 9 ракетних та 185 артилерійських обстрілів, але ніхто з мирних мешканців не постраждав.
За минулу добу на лінії зіткнення відбулося 104 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 16 ракетних та 31 авіаційний удар, а також здійснив 79 обстрілів українських позицій та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.
87 бойових зіткнень відбулося в Україні у понеділок, найінтенсивніші бої велися на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, де українські війська відбили численні російські атаки, незважаючи на активні наступальні дії окупантів під прикриттям авіації.
За минулу добу противник завдав 53 ракетних та 84 авіаційних ударів, 61 раз застосував реактивні системи залпового вогню. Також за добу на фронті зафіксували 53 бойових зіткнення. Найбільше атак ворог провів Бахмутському напрямку та Новопавлівському напрямках.
За минулу добу противник провів атак обстрілів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагаючись за підтримки авіації прорвати українську лінію оборони, але українські війська відбили численні атаки та завдали втрат російським військам та техніці.
За минулу добу на лінії фронту відбулося 54 бойових зіткнення, найбільше обстрілів противник провів на Новопавлівському, Авдіївському та Бахмутському напрямках, завдавши 5 ракетних та 50 авіаційних ударів, а також 37 разів застосувавши реактивні системи залпового вогню.
Понад 500 обстрілів здійснили російські війська по 17 населених пунктах Запорізької області.
За добу ворог обстріляв Запорізьку область понад 180 разів, в результаті чого загинув літній чоловік.
Російська армія обстріляла 20 населених пунктів у Запорізькій області, атакувала 67 безпілотниками, про жертви не повідомляється.
Літня жінка загинула після того, як російські війська атакували Запорізьку область майже 180 разів.
Російські військові обстріляли 20 населених пунктів у Запорізькій області за допомогою 27 безпілотників та артилерії, здійснивши 144 обстріли, але не спричинивши жертв.
Росіяни обстріляли 22 населених пункти в Запорізькій області, зафіксувавши 104 обстріли, включаючи артилерію, ракети і безпілотники, зруйнувавши деякі житлові будинки та інфраструктуру, але не спричинивши жодних жертв.
За минулу добу ворог 131 раз обстріляв 19 населених пунктів у Запорізькій області, втрат серед українських військових немає.
російські війська завдали понад 120 ударів по 18 населених пунктах у Запорізькій області України, в тому числі 37 ударів з безпілотників.