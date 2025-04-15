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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24935 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152430 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134142 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136773 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133001 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133400 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195738 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77456 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164546 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Терористи за добу 493 рази обстріляли Запорізьку область

Терористи завдали 493 удари по Запорізькій області протягом доби. Зафіксовано 5 авіаударів, 288 атак безпілотників, 5 обстрілів з РСЗВ та 195 артилерійських обстрілів, пошкоджено інфраструктуру.

Війна • 4 жовтня, 04:15 • 38048 перегляди

Дві людини загинули, п’ятеро поранені внаслідок обстрілів Запорізького району

Російські окупанти завдали 197 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинули дві людини, п'ятеро поранені, зруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Суспільство • 18 вересня, 04:16 • 37773 перегляди

Окупанти здійснили 510 обстрілів по 8 населених пунктах Запорізької області

За добу російські війська завдали 510 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Використовувалися авіація, безпілотники, РСЗВ та артилерія, пошкоджено інфраструктуру, жертв серед цивільних немає.

Війна • 14 серпня, 04:20 • 32074 перегляди

За добу 103 бойових зіткнення, ворог здійснив 100 авіаційних ударів та понад 50 обстрілів – Генштаб

За минулу добу відбулося 103 бойових зіткнення, противник здійснив 100 авіаударів та понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, а українські війська завдали ударів по 13 місцях зосередження живої сили противника та 7 об'єктах, у тому числі радіолокаційних станціях та системах протиповітряної оборони.

Війна • 5 травня, 16:56 • 68155 перегляди

за добу ворожа армія 345 разів ударила по 10 населених пунктах Запорізької області

За минулу добу ворог 345 разів обстріляв 10 населених пунктів Запорізької області, зокрема 3 авіаудари, 148 безпілотників, 9 ракетних та 185 артилерійських обстрілів, але ніхто з мирних мешканців не постраждав.

Суспільство • 5 травня, 05:43 • 21652 перегляди

На фронті відбулося 104 бойові зіткнення – Генштаб

За минулу добу на лінії зіткнення відбулося 104 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 16 ракетних та 31 авіаційний удар, а також здійснив 79 обстрілів українських позицій та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.

Війна • 16 квітня, 04:27 • 25881 перегляди

На Бахмутському та Новопавлівському напрямках тривають запеклі бої - Генштаб

87 бойових зіткнень відбулося в Україні у понеділок, найінтенсивніші бої велися на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, де українські війська відбили численні російські атаки, незважаючи на активні наступальні дії окупантів під прикриттям авіації.

Війна • 15 квітня, 16:55 • 24106 перегляди

На фронті за добу 53 бойових зіткнення, на Донеччині росіяни атакують за підтримки авіації - Генштаб

За минулу добу противник завдав 53 ракетних та 84 авіаційних ударів, 61 раз застосував реактивні системи залпового вогню. Також за добу на фронті зафіксували 53 бойових зіткнення. Найбільше атак ворог провів Бахмутському напрямку та Новопавлівському напрямках.

Війна • 11 квітня, 17:02 • 48363 перегляди

росіяни за підтримки авіації проводять атаки на Новопавлівському та Бахмутському напрямках - Генштаб

За минулу добу противник провів атак обстрілів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагаючись за підтримки авіації прорвати українську лінію оборони, але українські війська відбили численні атаки та завдали втрат російським військам та техніці.

Війна • 9 квітня, 17:09 • 85636 перегляди

На Новопавлівському напрямку росіяни намагались прорвати оборону за підтримки авіації - Генштаб

За минулу добу на лінії фронту відбулося 54 бойових зіткнення, найбільше обстрілів противник провів на Новопавлівському, Авдіївському та Бахмутському напрямках, завдавши 5 ракетних та 50 авіаційних ударів, а також 37 разів застосувавши реактивні системи залпового вогню.

Війна • 3 квітня, 16:41 • 29435 перегляди

Ворог здійснив понад 500 обстрілів на Запоріжжі, у тому числі понад 100 дронових ударів

Понад 500 обстрілів здійснили російські війська по 17 населених пунктах Запорізької області.

Війна • 21 лютого, 06:24 • 28099 перегляди

Ворог за добу вдарив понад 180 разів по Запорізькій області: загинула літня людина

За добу ворог обстріляв Запорізьку область понад 180 разів, в результаті чого загинув літній чоловік.

Війна • 14 лютого, 07:08 • 37310 перегляди

Армія рф за добу обстріляла 20 населених пунктів Запорізької області, атакувала 67 БПЛА

Російська армія обстріляла 20 населених пунктів у Запорізькій області, атакувала 67 безпілотниками, про жертви не повідомляється.

Війна • 8 лютого, 06:46 • 27652 перегляди

росіяни за добу майже 180 разів вдарили по Запорізькій області: загинула літня жінка

Літня жінка загинула після того, як російські війська атакували Запорізьку область майже 180 разів.

Війна • 7 лютого, 06:41 • 26910 перегляди

Армія рф понад 140 разів вдарила по Запорізькій області, атакувала 27 дронами

Російські військові обстріляли 20 населених пунктів у Запорізькій області за допомогою 27 безпілотників та артилерії, здійснивши 144 обстріли, але не спричинивши жертв.

Війна • 5 лютого, 07:33 • 25306 перегляди

Окупанти гатили по 22 населених пунктах Запорізької області - зафіксовано 104 удари

Росіяни обстріляли 22 населених пункти в Запорізькій області, зафіксувавши 104 обстріли, включаючи артилерію, ракети і безпілотники, зруйнувавши деякі житлові будинки та інфраструктуру, але не спричинивши жодних жертв.

Війна • 4 лютого, 06:52 • 32158 перегляди

Ворог завдав 131 удар по 19 населених пунктах Запоріжжя за добу

За минулу добу ворог 131 раз обстріляв 19 населених пунктів у Запорізькій області, втрат серед українських військових немає.

Війна • 3 лютого, 07:00 • 30961 перегляди

Армія рф за добу вдарила по Запорізькій області понад 120 разів: атакувала 37 дронами, била з артилерії

російські війська завдали понад 120 ударів по 18 населених пунктах у Запорізькій області України, в тому числі 37 ударів з безпілотників.

Війна • 29 січня, 06:43 • 26832 перегляди