62 бойових зіткнення зафіксовано на фронті 27 грудня: бої тривають - Генштаб

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Від початку доби 27 грудня зафіксовано 62 бойових зіткнення, російські окупанти штурмують позиції українських захисників. Прикордонні населені пункти Сумської області страждають від артилерійських обстрілів з території РФ.

62 бойових зіткнення зафіксовано на фронті 27 грудня: бої тривають - Генштаб

Від початку доби 27 грудня зафіксовано 62 бойових зіткнення на лінії фронту. російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників, а від артилерійських обстрілів з території рф страждають прикордонні населені пункти, зокрема Рогізне, Уланове, Гірки Сумської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

На Північно-Слобожанському і курському напрямках противник здійснив 62 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Григорівки. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки у бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Ставки й Дробишеве. Сили оборони вже зупинили дві спроби просування противника, бої тривають у чотирьох локаціях.

На Слов’янському напрямку на даний час триває бій в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районах Васюківки та Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку загарбник 12 разів атакував у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка та у бік Софіївки й Степанівки. Дотепер тривають три бойових зіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 19 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине. Один бій триває.

На Олександрівському напрямку противник сім разів атакував поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Привільне, Рибне та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове, два боєзіткнення наразі тривають.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці вже зупинили три спроби ворога просунутись уперед в районах Гуляйполя та Білогір’я, ще три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку ворога в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.

Нагадаємо

У ніч на 27 грудня росіяни вчергове здійснили масовану атаку по Україні: вибухи лунали у різних містах, зокрема в Києві.

Внаслідок ударів загинула людина: спочатку кількість постраждалих становила 22, але далі цифра збільшилась до 30.

Євген Устименко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Вовчанськ
Покровськ
Сумська область
Збройні сили України
Білогір'я
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка
Київ