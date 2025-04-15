В Генштабі заявили про складну ситуацію на Курахівському напрямку: там Сили оборони відбили 14 штурмів росіян з початку доби

На фронті відбулося 78 бойових зіткнень з початку доби. Найактивніші бої на Курахівському і Покровському напрямках, де ЗСУ відбили численні атаки окупантів та продовжують стримувати ворога.