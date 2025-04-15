$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25667 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 154676 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 135275 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138120 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 134020 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134150 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196129 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77533 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164611 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116864 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 45524 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 58134 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 63394 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 54045 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 35099 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 14669 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 24606 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 54141 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 63487 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 154645 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 7466 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13049 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 14978 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110635 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112203 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Гуляйполе

Новини по темi

Атака на Запорізьку область: 60-річний чоловік отримав поранення

Війська рф завдали 359 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Поранено 60-річного жителя Пологівського району, пошкоджено будинки.

Суспільство • 9 квітня, 04:10 • 4993 перегляди

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 135 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

Від початку доби відбулося 135 бойових зіткнень. Найбільш гаряче на Покровському напрямку, де ворог 51 раз намагався прорвати оборону ЗСУ.

Війна • 8 квітня, 19:48 • 4865 перегляди

Найбільше боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Протягом доби зафіксовано 159 бойових зіткнень, третина з яких – на Покровському напрямку. Сили оборони уразили райони зосередження живої сили та техніки окупантів.

Війна • 8 квітня, 05:59 • 5042 перегляди

У Запорізькій області чоловік отримав поранення внаслідок атаки ворожого дрона

В Запорізькій області 50-річний чоловік отримав поранення біля Степногірська. Росіяни завдали 497 ударів по 13 населених пунктах, пошкоджено будинки та автівки.

Війна • 5 квітня, 11:42 • 15885 перегляди

На фронті 138 боєзіткнень: ворог завдав 76 авіаударів та задіяв 794 дрони

ЗСУ дають відсіч спробам противника просунутись. Росіяни завдали 76 авіаційних ударів, залучили 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів.

Війна • 24 березня, 20:36 • 11621 перегляди

98 бойових зіткнень на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку

Російські війська здійснили 98 атак на різних напрямках фронту, найбільше – 31 – на Покровському. Українські захисники відбивають штурми та завдають значних втрат окупантам.

Війна • 17 березня, 14:59 • 61318 перегляди

90 боїв на фронті: найгарячіше на Покровському та Лиманському напрямках

На Покровському напрямку відбулось 25 боїв, на Лиманському - 17. Найбільше авіаударів ворог завдав на Курському напрямку, скинувши 25 керованих бомб.

Війна • 14 березня, 17:43 • 20448 перегляди

Генштаб: 66 атак ворога, найгарячіше на Покровському та Торецькому напрямках

Сили оборони відбивають численні атаки ворога, особливо активні бої тривають на Покровському та Торецькому напрямках. Російська авіація завдає ударів КАБами.

Війна • 12 березня, 14:22 • 14845 перегляди

259 бойових зіткнень за добу: де найгарячіше - карта Генштабу

Протягом доби відбулося 259 бойових зіткнень. РФ завдала 2 ракетні та 74 авіаудари, здійснила понад 5000 обстрілів, залучила 2285 дронів-камікадзе.

Війна • 12 березня, 06:59 • 25957 перегляди

Агресор завдав 303 удари по Запорізькій області: є загиблі

Ворожі війська атакували 9 населених пунктів Запорізької області, завдавши 303 удари. У Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинули 3 людини, 19 поранені, серед них 8-річна дівчинка.

Війна • 22 жовтня, 04:06 • 21561 перегляди

За добу загарбники завдали 229 ударів по Запорізькій області

За добу російські загарбники здійснили 229 атак на Запорізьку область, включаючи авіаудари та обстріли з РСЗВ. Зафіксовано 17 повідомлень про руйнування, але жертв серед мирного населення немає.

Війна • 21 жовтня, 04:09 • 33788 перегляди

Запорізька область під вогнем: окупанти завдали 247 ударів

Ворожі війська здійснили 247 атак по 9 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 6 авіаударів, 142 атаки дронів, 4 обстріли РСЗВ та 95 артобстрілів, поранено 10 людей у Запоріжжі.

Суспільство • 20 жовтня, 04:21 • 32679 перегляди

Війська рф завдали 424 удари по 8 населених пунктах Запоріжжя

Окупанти атакували Запорізьку область 424 рази за добу, використовуючи авіацію, БпЛА, РСЗВ та артилерію. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, але мирні жителі не постраждали.

Суспільство • 17 жовтня, 04:20 • 28698 перегляди

Окупанти завдали 388 ударів по Запорізькій області: є руйнування

Терористи здійснили 388 атак на Запорізьку область, включаючи 5 авіаударів та 263 атаки безпілотників. Зафіксовано 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Війна • 16 жовтня, 04:07 • 15097 перегляди

Окупанти завдали 366 ударів по Запорізькій області

Ворожі війська атакували 9 населених пунктів Запорізької області, завдавши 366 ударів. Використовувалися авіація, безпілотники, РСЗВ та артилерія, пошкоджено інфраструктуру, але жертв серед цивільних немає.

Війна • 15 жовтня, 04:07 • 28924 перегляди

Окупанти завдали 177 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області: без жертв

Ворожі війська атакували Запорізьку область, завдавши 177 ударів по 9 населених пунктах. Зафіксовано 4 авіаудари, 84 атаки безпілотників, 7 обстрілів з РСЗВ та 82 артилерійські удари.

Війна • 14 жовтня, 04:08 • 40304 перегляди

Війська рф завдали 329 ударів по 13 населених пунктах Запоріжжя: чотири людини поранено

Окупанти атакували 13 населених пунктів Запорізької області, завдавши 329 ударів. Постраждали 4 людини, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в регіоні.

Суспільство • 13 жовтня, 04:27 • 70754 перегляди

Нічний удар КАБами по Запоріжжю: росіяни поцілили по об'єкту інфраструктури, серед постраждалих 11-річна дитина

росія завдала удару по Запоріжжю, влучивши в об'єкт інфраструктури та приватний сектор. Постраждали троє людей, включаючи 11-річну дівчинку. За добу окупанти здійснили 425 ударів по 11 населених пунктах області.

Війна • 12 жовтня, 07:08 • 19966 перегляди

В Генштабі заявили про складну ситуацію на Курахівському напрямку: там Сили оборони відбили 14 штурмів росіян з початку доби

На фронті відбулося 78 бойових зіткнень з початку доби. Найактивніші бої на Курахівському і Покровському напрямках, де ЗСУ відбили численні атаки окупантів та продовжують стримувати ворога.

Війна • 11 жовтня, 13:20 • 13765 перегляди

Війська рф завдали 474 удари по 11 населених пунктах Запорізької області

російські війська атакували 11 населених пунктів Запорізької області, здійснивши 474 удари різними видами зброї. Надійшло 110 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Суспільство • 11 жовтня, 04:20 • 20684 перегляди

Окупанти завдали 459 ударів по Запорізькій області: двоє людей поранених

Ворожі війська атакували 13 населених пунктів Запорізької області, завдавши 459 ударів. Вранці терористи обстріляли Запоріжжя, поранивши двох людей. Зафіксовано руйнування житлових будинків та інфраструктури.

Суспільство • 10 жовтня, 04:33 • 21480 перегляди

Окупанти завдали 377 ударів по Запорізькій області: є жертви

Російські війська здійснили 377 атак на Запорізьку область, включаючи авіаудари та обстріли з РСЗВ. У Василівському районі загинув 71-річний чоловік, 67-річна жінка поранена.

Суспільство • 9 жовтня, 04:20 • 16945 перегляди

Окупанти завдали 392 удари по Запорізькій області: є поранені

Ворожі війська здійснили 392 атаки на 13 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктуру, поранено 6 осіб.

Війна • 8 жовтня, 04:12 • 28779 перегляди

Окупанти впродовж доби 383 рази били по Запоріжжю: поранено одну людину

За добу російські війська атакували 13 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілу Гуляйполя поранено 61-річну жінку, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Суспільство • 7 жовтня, 04:24 • 81974 перегляди

Війська рф завдали 396 ударів по 7 населених пунктах Запоріжжя

Окупанти атакували Запорізьку область, використовуючи авіацію, БпЛА, РСЗВ та артилерію. Зафіксовано 18 повідомлень про руйнування, але мирні жителі не постраждали.

Суспільство • 6 жовтня, 04:09 • 65541 перегляди

Війська рф завдали 400 ударів по 12 населених пунктах Запоріжжя

Окупанти атакували Запорізьку область, використовуючи авіацію, БПЛА, РСЗВ та артилерію. Зафіксовано 30 повідомлень про руйнування, але мирні жителі не постраждали.

Суспільство • 5 жовтня, 04:10 • 50406 перегляди

Терористи за добу 493 рази обстріляли Запорізьку область

Терористи завдали 493 удари по Запорізькій області протягом доби. Зафіксовано 5 авіаударів, 288 атак безпілотників, 5 обстрілів з РСЗВ та 195 артилерійських обстрілів, пошкоджено інфраструктуру.

Війна • 4 жовтня, 04:15 • 38048 перегляди

Окупанти завдали 402 удари по 11 населеним пунктам Запорізької області

За добу російські війська атакували 11 населених пунктів Запорізької області, здійснивши 402 удари. Використовувалися авіація, безпілотники, РСЗВ та артилерія, пошкоджено інфраструктуру.

Війна • 3 жовтня, 04:10 • 21382 перегляди

255 ударів по Запорізькій області: є жертви серед цивільних

За добу окупанти завдали 255 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинув один цивільний, двоє поранені, надійшло 225 повідомлень про руйнування.

Війна • 2 жовтня, 04:23 • 20201 перегляди

Окупанти вдарили понад 350 разів по 10 населених пунктах Запорізької області: є руйнування

російські війська 30 вересня атакували 10 населених пунктів Запорізької області, завдавши 359 ударів. Зафіксовано руйнування житлових будинків та інфраструктури, але обійшлося без постраждалих.

Війна • 1 жовтня, 05:40 • 13617 перегляди