Війська рф завдали 359 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Поранено 60-річного жителя Пологівського району, пошкоджено будинки.
Від початку доби відбулося 135 бойових зіткнень. Найбільш гаряче на Покровському напрямку, де ворог 51 раз намагався прорвати оборону ЗСУ.
Протягом доби зафіксовано 159 бойових зіткнень, третина з яких – на Покровському напрямку. Сили оборони уразили райони зосередження живої сили та техніки окупантів.
В Запорізькій області 50-річний чоловік отримав поранення біля Степногірська. Росіяни завдали 497 ударів по 13 населених пунктах, пошкоджено будинки та автівки.
ЗСУ дають відсіч спробам противника просунутись. Росіяни завдали 76 авіаційних ударів, залучили 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів.
Російські війська здійснили 98 атак на різних напрямках фронту, найбільше – 31 – на Покровському. Українські захисники відбивають штурми та завдають значних втрат окупантам.
На Покровському напрямку відбулось 25 боїв, на Лиманському - 17. Найбільше авіаударів ворог завдав на Курському напрямку, скинувши 25 керованих бомб.
Сили оборони відбивають численні атаки ворога, особливо активні бої тривають на Покровському та Торецькому напрямках. Російська авіація завдає ударів КАБами.
Протягом доби відбулося 259 бойових зіткнень. РФ завдала 2 ракетні та 74 авіаудари, здійснила понад 5000 обстрілів, залучила 2285 дронів-камікадзе.
Ворожі війська атакували 9 населених пунктів Запорізької області, завдавши 303 удари. У Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинули 3 людини, 19 поранені, серед них 8-річна дівчинка.
За добу російські загарбники здійснили 229 атак на Запорізьку область, включаючи авіаудари та обстріли з РСЗВ. Зафіксовано 17 повідомлень про руйнування, але жертв серед мирного населення немає.
Ворожі війська здійснили 247 атак по 9 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 6 авіаударів, 142 атаки дронів, 4 обстріли РСЗВ та 95 артобстрілів, поранено 10 людей у Запоріжжі.
Окупанти атакували Запорізьку область 424 рази за добу, використовуючи авіацію, БпЛА, РСЗВ та артилерію. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, але мирні жителі не постраждали.
Терористи здійснили 388 атак на Запорізьку область, включаючи 5 авіаударів та 263 атаки безпілотників. Зафіксовано 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Ворожі війська атакували 9 населених пунктів Запорізької області, завдавши 366 ударів. Використовувалися авіація, безпілотники, РСЗВ та артилерія, пошкоджено інфраструктуру, але жертв серед цивільних немає.
Ворожі війська атакували Запорізьку область, завдавши 177 ударів по 9 населених пунктах. Зафіксовано 4 авіаудари, 84 атаки безпілотників, 7 обстрілів з РСЗВ та 82 артилерійські удари.
Окупанти атакували 13 населених пунктів Запорізької області, завдавши 329 ударів. Постраждали 4 людини, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в регіоні.
росія завдала удару по Запоріжжю, влучивши в об'єкт інфраструктури та приватний сектор. Постраждали троє людей, включаючи 11-річну дівчинку. За добу окупанти здійснили 425 ударів по 11 населених пунктах області.
На фронті відбулося 78 бойових зіткнень з початку доби. Найактивніші бої на Курахівському і Покровському напрямках, де ЗСУ відбили численні атаки окупантів та продовжують стримувати ворога.
російські війська атакували 11 населених пунктів Запорізької області, здійснивши 474 удари різними видами зброї. Надійшло 110 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Ворожі війська атакували 13 населених пунктів Запорізької області, завдавши 459 ударів. Вранці терористи обстріляли Запоріжжя, поранивши двох людей. Зафіксовано руйнування житлових будинків та інфраструктури.
Російські війська здійснили 377 атак на Запорізьку область, включаючи авіаудари та обстріли з РСЗВ. У Василівському районі загинув 71-річний чоловік, 67-річна жінка поранена.
Ворожі війська здійснили 392 атаки на 13 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктуру, поранено 6 осіб.
За добу російські війська атакували 13 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілу Гуляйполя поранено 61-річну жінку, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Окупанти атакували Запорізьку область, використовуючи авіацію, БпЛА, РСЗВ та артилерію. Зафіксовано 18 повідомлень про руйнування, але мирні жителі не постраждали.
Окупанти атакували Запорізьку область, використовуючи авіацію, БПЛА, РСЗВ та артилерію. Зафіксовано 30 повідомлень про руйнування, але мирні жителі не постраждали.
Терористи завдали 493 удари по Запорізькій області протягом доби. Зафіксовано 5 авіаударів, 288 атак безпілотників, 5 обстрілів з РСЗВ та 195 артилерійських обстрілів, пошкоджено інфраструктуру.
За добу російські війська атакували 11 населених пунктів Запорізької області, здійснивши 402 удари. Використовувалися авіація, безпілотники, РСЗВ та артилерія, пошкоджено інфраструктуру.
За добу окупанти завдали 255 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинув один цивільний, двоє поранені, надійшло 225 повідомлень про руйнування.
російські війська 30 вересня атакували 10 населених пунктів Запорізької області, завдавши 359 ударів. Зафіксовано руйнування житлових будинків та інфраструктури, але обійшлося без постраждалих.