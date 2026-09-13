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На фронті за добу відбулося понад 200 боєзіткнень - Генштаб розповів подробиці

Київ • УНН

 • 544 перегляди

російські війська завдали 2 ракетних і 63 авіаудари, скинули 228 авіабомб та здійснили понад 2 тисячі обстрілів. Найгарячіше - на Покровському напрямку.

На фронті за добу відбулося понад 200 боєзіткнень - Генштаб розповів подробиці

За добу 12 вересня на фронті відбулося 206 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що противник завдав двох ракетних ударів, здійснив 63 авіаційні удари, скинув 228 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 6477 дронів-камікадзе та здійснив 2046 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ

- йдеться у зведенні Генштабу.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наступальної активності ворога не відзначено.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник дев'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лимана, Вільчі та Комісарового.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили три штурми противника в районах Курилівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили дві спроби загарбників просунутися в районах Лимана та Чернещини.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три спроби загарбників іти вперед поблизу Закітного, Ямполя, Миколаївки та Рай-Олександрівки; ще одна атака триває.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили десять ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Розкішного та Русиного Яру.

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Усього 25 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Степи, Дорожнє, Білицьке, Світле, Шевченко, Матяшеве, Новогришине, Гришине, Сергіївка, Удачне та Новопідгороднє.

Тут ліквідовано 44 окупанти та 17 - поранено; знищено п'ять одиниць автомобільної, вісім одиниць спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 51 укриття ворога. Пошкоджено дев'ять одиниць автомобільної техніки, п'ять артилерійських систем, одну одиницю спеціальної техніки, сім пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 139 укриттів противника. Знищено або подавлено 289 безпілотних літальних апаратів різних типів

- йдеться у зведенні.

Одну атаку окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Рибного.

Сім атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Рівне, Косівцеве, Воздвижівка, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника в районах Щербаків та Степногірська.

Минулося без штурмових дій противника на Придніпровському напрямку.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", - резюмували у Генштабі.

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