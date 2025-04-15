Протягом дня ворог 82 рази атакував позиції Сил оборони України. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де здійснив 27 атак.
Масована атака дронами пошкодила Краматорськ, Дружківку, Слов'янськ та Сергіївку. За добу загинуло четверо людей, двоє поранені, руйнувань зазнали 43 цивільні об'єкти.
Від початку доби відбулося 135 бойових зіткнень. Найбільш гаряче на Покровському напрямку, де ворог 51 раз намагався прорвати оборону ЗСУ.
Протягом доби зафіксовано 159 бойових зіткнень, третина з яких – на Покровському напрямку. Сили оборони уразили райони зосередження живої сили та техніки окупантів.
Штурмові дії російських окупантів тривають, але їх результативність падає. В районі Торецька українські військові закріплюються, росіяни не можуть відвоювати території.
російські війська намагаються прорвати оборону на Донеччині, особливо на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках. Тривають запеклі бої, українські військові стримують натиск ворога.
Протягом доби відбулося 191 бойове зіткнення, найбільша активність ворога на Покровському напрямку, де зафіксовано 69 штурмів. ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів та знищили 10 танків.
У Торецьку на Донеччині тривають важкі бої: частина міста зайнята росіянами, але українські військові дають відсіч за кожен будинок. В місті залишається 48 цивільних.
Окупанти зосереджують зусилля на знищенні логістичних шляхів та позицій ЗСУ на Торецькому напрямку. рф завдала понад 300 авіаударів, активно використовуючи КАБи та дрони.
Російські війська намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках. На Сіверському напрямку знищено 18 мотоциклів та особовий склад противника.
ЗСУ дають відсіч спробам противника просунутись. Росіяни завдали 76 авіаційних ударів, залучили 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів.
Протягом доби на фронті відбулося 118 боєзіткнень, 50 з них на Покровському напрямку. росіяни завдали 59 авіаударів та використали понад 1000 дронів-камікадзе.
Від початку доби відбулося 70 бойових зіткнень, найбільша активність ворога фіксується на Покровському та Торецькому напрямках. Українські війська стримують атаки та виснажують противника.
За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники стримують натиск окупантів. Найбільш активним був Покровський напрямок, де відбулося 53 бої.
Протягом доби 20 березня відбулося 156 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів на Покровському напрямку, де ворог здійснив 51 наступальну дію.
Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках, зокрема біля Вовчанська, Часового Яру та Костянтинополя. Українські воїни тримають оборону.
Російські війська здійснили 98 атак на різних напрямках фронту, найбільше – 31 – на Покровському. Українські захисники відбивають штурми та завдають значних втрат окупантам.
Від початку доби відбулося 123 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали 70 авіаційних ударів та скинули 96 керованих авіаційних бомб.
На Покровському напрямку відбулось 25 боїв, на Лиманському - 17. Найбільше авіаударів ворог завдав на Курському напрямку, скинувши 25 керованих бомб.
За минулу добу на фронті відбулося 146 боїв, найбільше - на Покровському та Курському напрямках. Ворог завдав 103 авіаудари, здійснив близько шести тисяч обстрілів та залучив 2509 дронів-камікадзе.
Ворог 84 рази атакував позиції ЗСУ, третина боїв - на Покровському напрямку. На Курщині відбито 5 атак, ще 4 тривають, ворог активно застосовує авіацію.
Сили оборони відбивають численні атаки ворога, особливо активні бої тривають на Покровському та Торецькому напрямках. Російська авіація завдає ударів КАБами.
Протягом доби відбулося 259 бойових зіткнень. РФ завдала 2 ракетні та 74 авіаудари, здійснила понад 5000 обстрілів, залучила 2285 дронів-камікадзе.
Віктор Трегубов повідомив про тривалі міські бої в Торецьку та Часовому Яру, де ситуація залишається складною. Окупанти намагаються обійти Часів Яр з півночі, але українські війська продовжують тримати оборону.
У Торецьку окупанти намагалися встановити російські прапори для пропагандистських відео, але всі спроби були зірвані українськими дронами. Також під містом було збито ворожий Су-25.
Зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО збив російський Су-25 із ПЗРК "Ігла" біля Торецька. Ворожий Мі-8, що прилетів евакуювати пілота, був атакований українськими дронами та змушений відступити.
У міській забудові Часового Яру та Торецька тривають важкі бої. Ворог здійснив 140 артобстрілів по Часовому Яру та понад 80 по Торецьку, також втратив техніку біля Білої Гори.
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ станом на 28 січня. За минулу добу ліквідовано 1380 окупантів, знищено 5 танків, 12 ББМ та іншу техніку.
російські війська продовжують атакувати Торецьк на Донеччині, але не досягли успіху у витісненні ЗСУ. Найактивніші бої відбуваються на Покровському напрямку, де противник постійно ротує війська.
російські війська планують захопити Торецьк для подальшого просування до Костянтинівки. Для посилення наступу окупанти передислоковують підрозділи Східного військового округу на Торецький напрямок.