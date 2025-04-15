росіяни шість разів намагались встановити свої прапори в Торецьку - чим все закінчилося

У Торецьку окупанти намагалися встановити російські прапори для пропагандистських відео, але всі спроби були зірвані українськими дронами. Також під містом було збито ворожий Су-25.