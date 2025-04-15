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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 5144 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 4310 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30657 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161261 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139386 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142126 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136371 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136142 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196737 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Понад 40 атак на Донеччині: найбільше - на Покровському напрямку, де ворог відчайдушно намагається просунутися - Генштаб

Протягом дня ворог 82 рази атакував позиції Сил оборони України. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де здійснив 27 атак.

Війна • 13 квітня, 15:12 • 2842 перегляди

Донеччина зазнала масованої атаки рф дронами, за добу 4 загиблих

Масована атака дронами пошкодила Краматорськ, Дружківку, Слов'янськ та Сергіївку. За добу загинуло четверо людей, двоє поранені, руйнувань зазнали 43 цивільні об'єкти.

Війна • 10 квітня, 07:42 • 10537 перегляди

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 135 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

Від початку доби відбулося 135 бойових зіткнень. Найбільш гаряче на Покровському напрямку, де ворог 51 раз намагався прорвати оборону ЗСУ.

Війна • 8 квітня, 19:48 • 4853 перегляди

Найбільше боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Протягом доби зафіксовано 159 бойових зіткнень, третина з яких – на Покровському напрямку. Сили оборони уразили райони зосередження живої сили та техніки окупантів.

Війна • 8 квітня, 05:59 • 5026 перегляди

Штурмові дії рф тривають, але їх результативність падає – військовий Тимочко

Штурмові дії російських окупантів тривають, але їх результативність падає. В районі Торецька українські військові закріплюються, росіяни не можуть відвоювати території.

Війна • 7 квітня, 08:07 • 10434 перегляди

На низці напрямків Донеччини ворог намагається потіснити захисників України: від початку доби понад 70 бойових зіткнень - Генштаб

російські війська намагаються прорвати оборону на Донеччині, особливо на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках. Тривають запеклі бої, українські військові стримують натиск ворога.

Війна • 6 квітня, 14:53 • 18707 перегляди

Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти здійснили 69 штурмів на Покровському напрямку

Протягом доби відбулося 191 бойове зіткнення, найбільша активність ворога на Покровському напрямку, де зафіксовано 69 штурмів. ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів та знищили 10 танків.

Війна • 2 квітня, 19:58 • 10405 перегляди

Певна частина Торецька зайнята окупантами, але точаться вуличні бої - МВА

У Торецьку на Донеччині тривають важкі бої: частина міста зайнята росіянами, але українські військові дають відсіч за кожен будинок. В місті залишається 48 цивільних.

Війна • 30 березня, 10:53 • 50899 перегляди

рф посилила удари на Донеччині: намагається знищити логістичні шляхи на Торецькому напрямку

Окупанти зосереджують зусилля на знищенні логістичних шляхів та позицій ЗСУ на Торецькому напрямку. рф завдала понад 300 авіаударів, активно використовуючи КАБи та дрони.

Війна • 29 березня, 22:57 • 14303 перегляди

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Російські війська намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках. На Сіверському напрямку знищено 18 мотоциклів та особовий склад противника.

Війна • 29 березня, 15:42 • 53980 перегляди

На фронті 138 боєзіткнень: ворог завдав 76 авіаударів та задіяв 794 дрони

ЗСУ дають відсіч спробам противника просунутись. Росіяни завдали 76 авіаційних ударів, залучили 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів.

Війна • 24 березня, 20:36 • 11618 перегляди

Бої на фронті: 118 зіткнень, Покровський напрямок – найгарячіша точка

Протягом доби на фронті відбулося 118 боєзіткнень, 50 з них на Покровському напрямку. росіяни завдали 59 авіаударів та використали понад 1000 дронів-камікадзе.

Війна • 23 березня, 21:16 • 37954 перегляди

70 боїв на фронті: ворог тисне на Покровському та Торецькому напрямках

Від початку доби відбулося 70 бойових зіткнень, найбільша активність ворога фіксується на Покровському та Торецькому напрямках. Українські війська стримують атаки та виснажують противника.

Війна • 22 березня, 14:45 • 20087 перегляди

Майже третина боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники стримують натиск окупантів. Найбільш активним був Покровський напрямок, де відбулося 53 бої.

Війна • 21 березня, 06:12 • 11895 перегляди

156 бойових зіткнень за добу: ЗСУ стримують наступ ворога на кількох напрямках

Протягом доби 20 березня відбулося 156 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів на Покровському напрямку, де ворог здійснив 51 наступальну дію.

Війна • 20 березня, 21:41 • 15091 перегляди

Війська рф намагалися прорвати оборону в районі Костянтинополя та Привільного - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках, зокрема біля Вовчанська, Часового Яру та Костянтинополя. Українські воїни тримають оборону.

Війна • 18 березня, 09:24 • 54544 перегляди

98 бойових зіткнень на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку

Російські війська здійснили 98 атак на різних напрямках фронту, найбільше – 31 – на Покровському. Українські захисники відбивають штурми та завдають значних втрат окупантам.

Війна • 17 березня, 14:59 • 61316 перегляди

Генштаб про ситуацію на фронті: 123 бойових зіткнення за добу, ворог здійснив 70 авіаударів

Від початку доби відбулося 123 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали 70 авіаційних ударів та скинули 96 керованих авіаційних бомб.

Війна • 14 березня, 20:45 • 35612 перегляди

90 боїв на фронті: найгарячіше на Покровському та Лиманському напрямках

На Покровському напрямку відбулось 25 боїв, на Лиманському - 17. Найбільше авіаударів ворог завдав на Курському напрямку, скинувши 25 керованих бомб.

Війна • 14 березня, 17:43 • 20446 перегляди

Майже половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

За минулу добу на фронті відбулося 146 боїв, найбільше - на Покровському та Курському напрямках. Ворог завдав 103 авіаудари, здійснив близько шести тисяч обстрілів та залучив 2509 дронів-камікадзе.

Війна • 14 березня, 06:15 • 32860 перегляди

Найгарячіше на Покровському та Торецькому напрямках, на курщині триває 4 бої - Генштаб

Ворог 84 рази атакував позиції ЗСУ, третина боїв - на Покровському напрямку. На Курщині відбито 5 атак, ще 4 тривають, ворог активно застосовує авіацію.

Війна • 13 березня, 14:33 • 14676 перегляди

Генштаб: 66 атак ворога, найгарячіше на Покровському та Торецькому напрямках

Сили оборони відбивають численні атаки ворога, особливо активні бої тривають на Покровському та Торецькому напрямках. Російська авіація завдає ударів КАБами.

Війна • 12 березня, 14:22 • 14845 перегляди

259 бойових зіткнень за добу: де найгарячіше - карта Генштабу

Протягом доби відбулося 259 бойових зіткнень. РФ завдала 2 ракетні та 74 авіаудари, здійснила понад 5000 обстрілів, залучила 2285 дронів-камікадзе.

Війна • 12 березня, 06:59 • 25955 перегляди

Речник ОСУВ "Хортиця" про Торецьк та Часів Яр: складне пекло, але міста тримаються

Віктор Трегубов повідомив про тривалі міські бої в Торецьку та Часовому Яру, де ситуація залишається складною. Окупанти намагаються обійти Часів Яр з півночі, але українські війська продовжують тримати оборону.

Війна • 3 березня, 18:40 • 21427 перегляди

росіяни шість разів намагались встановити свої прапори в Торецьку - чим все закінчилося

У Торецьку окупанти намагалися встановити російські прапори для пропагандистських відео, але всі спроби були зірвані українськими дронами. Також під містом було збито ворожий Су-25.

Війна • 10 лютого, 07:42 • 23600 перегляди

Не лише Су-25: під удар українських захисників також потрапив ворожий Мі-8

Зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО збив російський Су-25 із ПЗРК "Ігла" біля Торецька. Ворожий Мі-8, що прилетів евакуювати пілота, був атакований українськими дронами та змушений відступити.

Війна • 8 лютого, 16:46 • 32347 перегляди

У міській забудові Часового Яру і Торецька йдуть важкі бої - ОСУВ "Хортиця"

У міській забудові Часового Яру та Торецька тривають важкі бої. Ворог здійснив 140 артобстрілів по Часовому Яру та понад 80 по Торецьку, також втратив техніку біля Білої Гори.

Війна • 28 січня, 08:57 • 104196 перегляди

Ще плюс 1380 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ станом на 28 січня. За минулу добу ліквідовано 1380 окупантів, знищено 5 танків, 12 ББМ та іншу техніку.

Війна • 28 січня, 05:59 • 29549 перегляди

росіянам не вдалося вибити ЗСУ з Торецька, незважаючи на дуже довгі та активні атаки - ОСУВ "Хортиця"

російські війська продовжують атакувати Торецьк на Донеччині, але не досягли успіху у витісненні ЗСУ. Найактивніші бої відбуваються на Покровському напрямку, де противник постійно ротує війська.

Війна • 27 січня, 16:56 • 28639 перегляди

Наступ на Торецькому напрямку може свідчити про зміну пріоритетів росії – ISW

російські війська планують захопити Торецьк для подальшого просування до Костянтинівки. Для посилення наступу окупанти передислоковують підрозділи Східного військового округу на Торецький напрямок.

Війна • 27 січня, 05:20 • 104491 перегляди