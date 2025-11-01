$42.080.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На фронті відбулось 157 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Олександрівському напрямках – Генштаб

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 624 перегляди

За минулу добу на фронті відбулось 157 бойових зіткнень, ворог завдав 60 авіаударів та застосував 5404 дрони-камікадзе. Найбільша активність спостерігалася на Покровському та Олександрівському напрямках.

На фронті відбулось 157 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Олександрівському напрямках – Генштаб

Російські війська продовжують активні штурми на сході та півдні України. За минулу добу зафіксовано понад 150 бойових зіткнень. Ппро це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Вчора противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4160 обстрілів, зокрема 108 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5404 дрони-камікадзе

- йдеться у повідомленні.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Покровське, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Солодке, Зелений Гай, Рівнопілля, Яблукове Запорізької області; Микільське Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб та три інші важливі об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинув 26 керованих авіабомб, здійснив 171 обстріл, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п’ять атак в районі Вовчанська та у напрямках Вовчанських Хуторів, Дворічанського й Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Петропавлівки, Піщаного та в бік Новоплатонівки, Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Торського, Карпівки, Дерилового та у бік населених пунктів Коровій Яр, Лиман.

На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили 11 атак противника у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька та в напрямку Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в бік Гришиного.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 18 атак у районах населених пунктів Вербове, Павлівка, Вишневе, Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового.

На Оріхівському напрямку відбулося два бойових зіткнення — противник намагався просунутися у районах Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Ольга Розгон

